Europa declara victoriosa a la candidata demócrata

Threads

Europa considera victoriosa a Kamala Harris en su debate frente a Donald Trump. Así lo atestiguan algunos de los principales medios de comunicación del Viejo Continente, que citan términos como que el líder republicano debió permanecer «a la defensiva» o incluso sufrió el «acoso» dialéctico de su rival demócrata. Eso sí, algunos analistas se duelen de que el cara a cara haya reproducido los grandes males de la política contemporánea: poco programa, escasa concreción en los temas de interés del ciudadano y un exceso de ataques y descalificaciones mutuas. El encuentro organizado por la ABC demuestra que el 'Y tú más' ya es el argumento estrella entre políticos de distinta ideología.

«La candidata demócrata, ofensiva, pone en dificultades al expresidente republicano». 'Le Monde' resume en esta frase todo lo visto en la noche del martes (madrugada de miércoles en España) en Filadelfia El periódico galo señala que los dos aspirantes a la presidencia de EE UU han ofrecido «visiones opuestas» del país y de lo que quieren para él y luego han abundado en las acusaciones mutuas de «mentir». Constata que Trump «estuvo constantemente a la defensiva frente a una oponente segura de sí misma que quería hacerle parecer un hombre del pasado».

'The Times' resalta que ha sido una «noche fuerte» para Kamala Harris coronada por el anunció de Taylor Swift de que la votará el 5 de noviembre. Albricias para un Partido Demócrata que ya antes de su convencion de agosto, durante el monumental 'Eras Tour' de la estrella del pop, ya fantaseaba con que en algún momento la cantante se postulara por su papeleta delante de sus millones de fans.

Contraste de discursos

El diario británico sostiene que los dos rivales electorales «chocaron» con frecuencia y que el hecho de que Donald Trump acudiera a la sala de prensa a ofrecer sus impresiones nada más terminado el debate supone el reconocimiento del triunfo de la vicepresidenta. Cree que a Harris le funcionaron «muy bien» sus burlas sobre el hecho de que el magnate no concentra a tanto publico como dice en sus mítines y que muchos se marchan aburridos antes del final. Otro medio británico, el 'Financial Times', abre su edición digital este miércoles con el titular de que Kamala Harris «acosa a Trump en un debate encendido» y consigue enfadarle al repetir insistentemente que no es el individuo «idóneo» para presidir Estados Unidos.

'The Guardian' deposita su mirada en el contraste de los discursos de ambos. Sostiene que el magnate republicano «prometió a su base restaurar lo que él considera la gloria del pasado», mientras la actual vicepresidenta «anunció la esperanza de un futuro más brillante». Aunque ninguno de ellos especificó qué proyectos concretos serán los más inmediatos de ejecutar en caso de llegar a la Casa Blanca, la crónica hace hincapié en que Trump se mostró el más débil en este apartado y «compartió poco sobre cómo abordaría los problemas clave que enfrentan los estadounidenses».

Paolo Mastrolilli, corresponsal en EE UU del italiano 'La Repubblica', coincide en este mismo examen. La demócrata habló de «futuro» y el conservador se quedó en el «pasado». «La principal diferencia en el debate de anoche en Filadelfia estuvo ahí, pero podría ser suficiente para convencer a los pocos votantes indecisos que quedan de que enviar al viejo magnate de regreso a la Casa Blanca no sería lo mejor para Estados Unidos», sentencia.

La sensación victoriosa de la vicepresidenta también está presente en el 'Corriere della Sera'. En un artículo firmado por Massimo Gaggi, el diario italiano afirma que «los signos de un debate perdido» o, cuando menos, resuelto muy por debajo de las expectativas del dirigente republicano «se pueden ver por todas partes». «Kamala aprovechó la estrategia estudiada por su equipo: recordarle al público los errores de Trump, sus debilidades, los momentos de confusión mental, las citas incomprensibles, la promesa de gobernar en un país autoritario», ennumera Gaggi. Y añade que la candidata «ha demostrado que puede manejarse bien no sólo frente a una audiencia amigable en una convención, sino también en una confrontación con Trump. Pero esto no significa que se haya convertido en una estrella: no le ha cedido el centro del ring a Trump pero tampoco ha superado aún la prueba de las preguntas más difíciles», advierte.

Difundir bulos no es conveniente

Entre los defectos del magnate en este cara a cara, los analistas europeos destacan su insistencia en difundir bulos. Lo hizo en el debate con Joe Biden hace menos de dos meses y entonces le funcionó: el presidente, y en ese momento candidato a la reelección, se vio avasallado y superado por la incontinencia de falsedades de su oponente y colapsó. No supo reaccionar. En el caso actual, el 'Bild' destaca cómo su sucesora, en cambio, «sonríe ante las mentiras de Trump». En el debate realizó gestos de incredulidad y rió abiertamente, mientras sacudía la cabeza de manera bien visible, al escuchar algunas de las falsedades de su rival, al que dejó fuera de juego. «Mensaje a una audiencia de millones: estas mentiras son tan absurdas que sólo puedes reírte de ellas y no tomarlas en serio», resume el periódico germano sobre la estrategia de la candidata.

Otro aspecto que llama la atención en Europa es la manera en que Trump desaprovechó la oportunidad de deslegitimar las propuestas electorales de su oponente simplemente recordándola que ella ha sido vicepresidenta de EE UU en estos últimos cuatro años y que apenas nada se ha avanzado en algunos de los asuntos que promete resolver, como la cuestión del IVA o la falta de vivienda. En medio de un «odio palpable» durante el debate, el belga 'De Standaard' considera que el magnate «pudo poner en apuros a la vicepresidenta por lo que no se ha hecho en estos cuatro años», pero en cambio le dejó espacio para que hablara de «futuro».

El digital está convencido de la «decepción» sufrida por todos los ciudadanos que esperaban conocer algo más de «lo que les depararán los próximos cuatro años». Pero asegura que «no puede haber dudas sobre quién ha ganado. Si Harris todavía era relativamente desconocida para muchos estadounidenses, ya no lo es después de este debate. Parece muy probable que a los votantes indecisos les guste lo que vieron».

El 'Diario de Noticias' de Portugal, por el contrario, cree que el líder conservador se dejó llevar por un exceso de crítica a la Administración, a los planes aprobados y también a los prometidos aunque no cumplidos por los demócratas durante esta última legislatura. A lo que Kamala Harris respondió: «No te postulas contra Biden, te postulas contra mí».

