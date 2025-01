Biden decreta indultos preventivos a Fauci, Liz Cheney y decenas de 'amenazados' por Trump

Joe Biden ha apurado sus últimas horas como presidente de Estados Unidos protegiendo a algunos de los principales rivales de Donald Trump. A pocas horas de despedirse de la Casa Blanca, el mandatario ha firmado este lunes sendos indultos preventivos para el exasesor médico presidencial, ... Anthony Fauci, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Mark A. Milley, la exrepresentante republicana Liz Cheney y todo los miembros del comité del Congreso que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La medida es excepcional. «En conciencia no puedo no hacer nada», ha señalado Biden en un comunicado. Lo habitual es que, al final de sus legislaturas, los presidentes estadounidenses emitan perdones a detenidos que han sido condenados por un delito –generalmente menor y no de sangre–, pero no a quienes todavía no han incurrido en falta alguna. Los decretos que ha firmado esta mañana alcanzan a varias docenas de personas, entre quienes figuran los policías que testificaron en la investigación sobre la insurrección.

Mark A. Milley ha respondido mostrando a Biden su «profundo agradecimiento». El general ha tenido una larga lista de desencuentros con el republicano desde que en 2020 se negara a enviar al ejército contra quienes se manifestaban en las calles por el asesinato del afroamericano George Floyd. En 2021 firmó también una carta conjunta con el resto del Estado Mayor en la que calificaba el asalto al Capitolio como un ataque a la Constitución. Y Trump le considera además responsable de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

«Después de cuarenta y tres años de fiel servicio en uniforme a nuestra nación, protegiendo y defendiendo la Constitución, no deseo pasar el tiempo que me queda del Señor luchando contra aquellos que injustamente podrían buscar venganza por percibidos desaires», ha dicho Milley. «No quiero exponer a mi familia, mis amigos y aquellos con quienes serví a las distracciones, gastos y ansiedad resultantes», ha concluido

Otro de los beneficiados de los indultos en Harry Dunn, un policía al que la rebelión del 6 de enero le pilló en primera línea de defensa del Congreso. Su testimonio fue uno de los más rotundos y emotivos de la investigación. Hoy señala que «desearía que este indulto no fuera necesario, pero, por desgracia, el clima político en el que nos encontramos ha hecho que la necesidad se convierta en una realidad. Yo, como todos los demás servidores públicos, simplemente estaba haciendo mi trabajo».

La concesión de los indultos preventivos ha sido objeto de un debate de meses en la Administración de Biden. No solo se trata de lo inédito de la medida, sino de la opinión de varios de sus asesores de que los estadounidenses podrían pensar que los indultados han cometido algún tipo de delito y no fueron condenados en su momento. «Incluso cuando las personas no han hecho nada malo —y de hecho han hecho lo correcto— y finalmente serán exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente su reputación y sus finanzas», ha explicado el presidente para justificar los perdones preventivos.

Biden está convencido de que Trump hará realidad buena parte de las amenazas que ha veretido contra legisladores, ex altos cargos, funcionarios, empleados electorales, antiguos miembros de su personal e incluso periodistas que no le han apoyado o han sido críticos con él. Existe el temor a que el presidente entrante emprenda una «cacería» contra muchos de ellos, y sobre todo contra miembros de la Cámara de Representantes y del Senado que se han postulado en su contra.

La norma ya se rompió hace semanas, cuando el líder demócrata decidió exonerar a su hijo, Hunter Biden, de cualquier delito durante un periodo de once años. Biden no ha aplicado esta medida con ningún otro miembro de la familia.

El equipo del todavía mandatario opina que ninguno de los indultados ha cometido un delito, pero se encuentra bajo la sombra de las amenazas del nuevo mandatario, que podría poner sobre ellos a las agencias de seguridad y el aparato judicial cuando menos para complicarles la vida mediante investigaciones infundadas.

Con Fauci, el nuevo presidente está enemistado desde la pandemia. El llamado 'arquitecto' contra el coronavirus implementó las medidas de seguridad –mascarillas, distancias, vacunas...– que luego él fue desmontando una por una. El asesor también llamó contra los remedios surrealistas del mandatario, quien le llamó «idiota» en varias ocasiones. De Liz Cheney, hace unos meses dijo: «Pongámosla ahí con un rifle y nueve cañones apuntándole». Cheney llegó a ser la número tres del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y una de las pocas políticas que se enfrentóa Trump, al que incluso ha calificado de dictador. Fue expulsada de su cargo.