«Perdí mi vuelo y salvé la vida»: diez personas esquivan la muerte en Brasil por un error en el aeropuerto

Verónica Goyzueta Corresponsal en São Paulo Sábado, 10 de agosto 2024, 11:27 | Actualizado 11:37h.

Dos pasajeros que no pudieron embarcar en el vuelo fatídico del pasado viernes que acabó con la vida de todas las personas a bordo del avión -estrellado en Vinhedo, Sao Paulo-, aún estaban en el aeropuerto de Cascavel cuando llegó la noticia del accidente.

Dieron entrevistas temblando y con la voz quebrada, agradeciéndole a Dios por haber perdido el vuelo. Después de conocer el trágico desenlace que dejó 61 muertos y ni un solo superviviente, contaron que por lo menos diez personas perdieron ese avión por un error de información que los llevó a esperar el vuelo en otra puerta y en otra aerolínea, la de la empresa Latam, según informa ABC.

Cuando descubrieron el error corrieron a la ventanilla correcta y fueron informados que no podrían embarcar porque el vuelo ya estaba cerrado, incluso después de haberse atrasado 18 minutos en su despegue.

El pasajero Adriano Assis, había llegado sobre las 9:40 de la mañana para el vuelo programado al mediodía, pero el mostrador de Latam estaba cerrado y se fue a tomar un café, cuando volvió una hora más tarde le informaron que su vuelo era otro y que lo perdería por atraso. Assis discutió con el empleado y trató de embarcarse a cualquier costo porque en Guarulhos lo esperaba otro vuelo a su destino final, que era Río de Janeiro.

#ÚltimaHora| SE DESPLOMA AVIÓN EN SÃO PAULO, BRASIL



Se reporta la caída de un avión en São Paulo, Brasil. Los primeros informes detallan que el vuelo de Voepass se desplomó; el avión tenía capacidad para 68 personas, aunque se desconoce el número de personas a bordo.… pic.twitter.com/wHfHZc0aes — 24 Morelos (@24_morelos) August 9, 2024

«Perdí mi vuelo. Papá te ama», le decía Assis a su hija por teléfono, en un video registrado por O Estado de São Paulo. «Papá ya está de camino a casa. He perdido mi vuelo. ¿Por qué he perdido mi vuelo? Porque el vuelo que perdí se estrelló, el avión. Dios es muy bueno, hija. Papá te quiere, ¿vale?», decía emocionado. Assis recordó que había sido rudo con el empleado que le impidió viajar. «Me salvó la vida. Hizo su trabajo», contó agradecido.

El otro pasajero encontrado aún en el aeropuerto, José Felipe Araújo, de 21 años, tampoco se lo podía creer. «Creo que fue Dios. Había unas 10 personas quejándose al empleado porque no nos había dejado entrar«, relató. »Cuando salieron las noticias, todo el mundo decía que el avión que iba a Guarulhos se había estrellado, no podía sostenerme en pie. Me temblaba todo el cuerpo«, contó el joven que vio a otros pasajeros quejándose de perder el vuelo por haberse equivocado de línea como él.

Primeras imágenes desde el lugar de la caída del avión de pasajeros en Brasil pic.twitter.com/hcAI5v5C3L — Sepa Más (@Sepa_mass) August 9, 2024

Araujo pasó el día en el aeropuerto tratando de volver a casa, porque su vuelo tenía dos conexiones después de Guarulhos, la ciudad de Teresina y Maranhão, su tierra natal, un viaje largo que lo llevaría al norte, el otro extremo del país para encontrar a su familia.

Mal tiempo, la principal hipótesis de la tragedia

El mal tiempo pudo haber sido una de las principales razones del accidente aéreo, tras la confirmación de que las condiciones técnicas del vuelo y de la tripulación habían sido evaluadas y estaban en orden, y del análisis de imágenes que muestran la caída en espiral y brusca de la aeronave.

La aerolínea Voepass, modelo ATR-72-500, realizaba el vuelo 2283 entre Cascavel, en el sur del país, y el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, cuando se estrelló en Vinhedo, a apenas 90 kilómetros de su destino final, con 57 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo.

En una nota oficial, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), principal autoridad brasileña de tráfico aéreo, informó que la aeronave despegó de la ciudad de Cascavel con dirección a São Paulo, sin ninguna restricción de vuelo y con todos sus sistemas listos para la operación. La agencia también reportó que la aeronave fue fabricada en 2010 y estaba en condiciones regulares de operación, con certificados de registro y aeronavegabilidad válidos, y que además, los cuatro tripulantes estaban debidamente habilitados y tenían licencias válidas.

Especialistas consultados por diferentes medios de la prensa brasileña identificaron que el descenso acelerado y en círculos, entrando en barrena vertical puede ser el indicio de un «stall», un término en inglés usado en la aviación para referirse al momento en que la aeronave pierde sustentación aerodinámica, lo que provoca una pérdida temporal de control y una caída en la elevación. Según el portal especializado, Eflyacademy, esa condición no estaría relacionada con el motor, sino con la forma en que el aire fluye sobre las alas del avión.

«Cada vez que se estrella de esa forma es porque el ala ha perdido sustentación. Si los controles no estuvieran bloqueados por el hielo, podría recuperarse. Pero aún así, en un accidente en esta posición y dependiendo de la acumulación de hielo, tal vez incluso un piloto con mucha experiencia en acrobacias aéreas tendría dificultades para salir«, dijo al diario 'O Estado de São Paulo' el director del Instituto Brasileño de Seguridad Aérea, Laert Gouvêa.

El especialista explicó que el modelo ATR-72 vuela a una altura intermedia, entre 14 mil pies y 24 mil pies, por lo que está más expuesto a la formación de hielo, sobre todo cuando hay frentes fríos, como el que se registra este fin de semana en el sur y sureste de Brasil, las regiones por las que la aeronave voló.

Un piloto de un A320 que voló al aeropuerto de Guarulhos el mismo día de la tragedia, llegó a avisar de la formación de hielo en la ventanilla lateral de la cabina, lo que es muy poco común y que él no había visto en 16 años de profesión. «Me siento mal, incluso he llorado en casa ahora, recordando que le informé a la base de control. Hice mi trabajo, avisé al control: 'hay una grave formación de hielo. Esa es la información, pasenla a los colegas'», cita el diario O Globo sin dar el nombre del piloto ni el origen de la información.

El ingeniero aeronáutico Celos Faria de Souza, criminalista experto en accidentes de aviación y director de la Asociación Brasileña de Seguridad de Vuelo (Abravoo), confirmó al mismo diario que las bajas temperaturas serían un 95% de posibilidades de ser la causa principal del accidente.

«Se preveía la formación de hielo en la zona del accidente. El hielo puede haberse formado en el ala del avión y el sistema de deshielo, por alguna razón, no funcionó. Como resultado, el avión perdió sustentación y cayó como vemos en el vídeo», explica. El hecho de la estructura del avión aparecer intacta en las imágenes, refuerza esa teoría.

Temas

Brasil

Aviación