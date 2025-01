Lucas, de Andy y Lucas, se quiebra en 'El Hormiguero' por las críticas a su nariz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de enero 2025, 18:34 Comenta Compartir

«Ha sido difícil gestionar el tema». Con estas palabras resumía Lucas González, del dúo Andy y Lucas, el revuelo generado en redes sociales tras su operación de nariz. El dúo gaditano acudió anoche al programa de El Hormiguero para hablar de su gira 'Nuestro últimos acordes', que pondrá punto y final a su carrera sobre los escenarios.

El cantante, que decidió abrirse por primera vez sobre los comentarios hacia su físico, se quebró al contar que lo que más le «duele» es vivir situaciones como ir a un restaurante y que, enfrente de sus hijos, alguien le diga «un disparate».

«Eso me rompía el alma. La educación y los valores tienen que estar por encima de una nariz o de lo que sea. Yo eso no me lo explicaba», añadió. «Se han escrito cosas maquiavélicas y de drogas», dijo entre lágrimas. El cantante quiso contar que se hizo «una cosa estética en la nariz» y que no «hizo caso a los médicos» en los cuidados tras la intervención.

El resultado de su cambio físico, según el propio cantante no obedecía al una mala rinoplastia o una complicación, sino a una bajada de peso junto al uso de cremas y «ejercicios de cara». Aprovechó también la plataforma del programa de Antena 3 para criticar a quienes se esconden tras el anonimato de las redes para insultar y lanzar ataques al resto.

Lucas habla de la polémica de su nariz: "La educación y los valores deben estar por encima de cualquier cosa" #AndyYLucasEH pic.twitter.com/QZ9sYToVlW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2025