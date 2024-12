El secreto del éxito del menú diario de Magenta Art & Coffee a 8,60 euros

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de diciembre 2024, 13:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Fieles a un estilo, innovadores en su cocina, mezclando sabores del mundo, apostando por producto de mercado y a un buen precio han sido las principales premisas del restaurante Magenta Art & Coffee desde sus inicios, pero últimamente el auge de sus menús diarios ha sido total. Han mantenido su oferta gastronómica a 8,60 euros y esto ha producido un boom que se puede comprobar cada día en la calle Venegas, 33 de Las Palmas de Gran Canaria.

Hemos querido conocer cuál es la clave de este éxito. Cefe Álvarez, propietario del local, lleva cuatro años y medio al frente de esta apuesta gastronómica. Junto a Usos Múltiples, muchos funcionarios son fieles clientes, pero la legión de asiduos al Magenta se ha extendido en otras oficinas de la zona, vecinos, y como dato curioso hasta Heidelberg de voleibol femenino, actual líder de la competición, acude a diario a degustar estos exquisitos menús.

«Desde hace unos dos años se produjo el boom. No he querido subir nunca el precio. Los clientes están contentos y no hay por qué cambiar. El menú de Magenta a 8,60 ya es un clásico». Cada día Cefe Álvarez acude al Mercado Central a por el producto y el cocinero Fran es quién elabora unos platos que sorprenden por su originalidad, presentación y sabor.

El menú diario consta de dos primeros, principalmente un plato de cuchara y una ensalada, dos segundos, postre y bebida. De primero, en Magenta Art &Coffee pueden encontrar su potaje de lentejas a la viuda; crema de zanahoria y calabaza con aceite de oliva virgen extra; lentejas a la riojana con chorizo asturiano; caldo de cilantro y huevo escalfado;ensalada de couscous con verduritas asadas y vinagre balsámico; crema de berros con dado de queso tierno; o ensalada mixta mezclum con atún, cherry, cebolla roja, maíx y vinagreta balsámica; de segundos podemos encontrar entre una enorme variedad los dados de pollo marroquí con couscous especiado; fajitas de pollo tex mex con tortitas de maíz; noodles con verduritas con salsa Thai y cacahuetes; lasaña de carne con graten de parmesano; dado de pollo tikka masala con arroz blanco o los calamares fritos con papitas fritas y alioli de curry; mientras que de postre junto a la fruta de temporada se podrá degustar su mousse de chocolate casero; tiramisú; mousse de café del chef, etc.

Con una media de 100 menús diarios, aunque un día batieron su récord con la venta de 140 menús; Magenta Art & Coffee está abierto de lunes a viernes, de 7.30 a 16.00 horas, pero no solo destacan por sus menús a mediodía sino por sus elaborados desayunos, con las originales pulguitas hechas con pan de la panadería Amaro de Ingenio.

Fieles a su nombre, en Magenta los artistas canarios tienen la oportunidad de exponer sus obras. «Es algo que he mantenido desde la apertura, que ellos tengan aquí un espacio para mostrar su trabajo. Ahora tenemos en nuestras paredes obras de Riquelme, algo que hace más agradable el local», destaca Cefe Álvarez mientras no para de anotar menús para clientes que vienen a buscarlo, mientras Carlos y Adal no paran de mesa en mesa, y Fran y Yadira están a tope en cocina.

No contento con el trabajo diario, Cefe Álvarez también organiza dos animados brunch navideños, denominados The Brunch Club, y el primero de ellos se celebrará el 24 de diciembre en el Hotel Cordial Malteses.

Magenta se ha convertido en una gran familia.