¿A qué sabe Singular, la hamburguesa de «Hundred» considerada la mejor del mundo?

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de enero 2025, 23:25 Compartir

Si está entre sus planes una escapadita a la capital de España, busque un hueco en su agenda para probar la considerada como mejor hamburguesa del mundo por la prestigiosa y reconocida guía que cada año elabora la web sueca Burgerdudes, el sitio que congrega más reseñas sobre hamburguesas en el mundo desde 2014, o como muchos la consideran, la «guía Michelín» de las hamburguesas.

Antes que nada, lo primero será garantizarse la reserva en uno de los tres locales que tienen en Madrid o, si su destino es Valencia, que sepa que Hundred nació allí precisamente y dispone de, nada más y nada menos que cuatro locales.

Singular, la niña bonita

Ampliar Hamburguesa Singular de Juandred, campeona mundial C7

El espíritu artesanal es la marca de la casa en Hundred y se nota desde el primer mordisco, empezando por el pan y llegando hasta las salsas. Parada obligada en las carnes que emplean porque proceden de vacas de ganadería propia, res rubia gallega, que tras un atento proceso de selección, las mejores partes llegan a cada local tras un mimado tratamiento de maduración de 60 o 90 días.

La «picada» se ejecuta en cada local y, a partir de ahí, manteniendo un proceso absolutamente artesanal comienza la innovación en los ingredientes que acompañan a tan cuidado bocado.

En el caso de «Singular», la hamburguesa que cautivó a tantos paladares como para llegar a obtener el primer puesto de la lista mundial,cebolla caramelizada en las cocinas de Hundred, salsa barbacoa casera, una crema untuosa y magnífica de queso camembert, aparte de una generosa capa de queso cheddar, un bacon extremadamente crujiente y un pan elaborado por ellos mismos, como no podía ser de otra manera, de lo más esponjoso, brillante, suave y flexible a cada mordisco.

De otras creaciones y elaboraciones

Pero a Hundred no solo hay que acudir para aplaudir a su premiada hamburguesa. En su carta de entrantes tienen un par de platos que no se deben pasar por alto: sus costillas, ahumadas por ellos mismos cortadas de forma individual y asadas en parrilla a la vista o su versión de los nachos con todo. Con sus papas fritas o batatas asadas podrás echar un pulso a las guarniciones y repetir el juego, una y otra vez.

Papas fritas, nachos y costillas de Hundred C7

En materia dulce, las tartas de queso y los aderezos con galletas «Lotus», bombones «Ferrero» o chocolates «Kinder» coronan la experiencia, eso siempre y cuando quede espacio para deleitarse.

Ampliar Tarta de queso con galletas Lotus C7

Y como dato importante a tener en cuenta, hay una carta de comida real para vegetarianos y veganos así como una sabrosa carta para los pequeños comensales. Y todo ello, también elaborado en sus cocinas de manera artesanal y a la vista de todos.

Ampliar Fachada de Hundred C7

Eso sí, a Hundred no podrá acudir una sola vez, el resto de su carta de «burguers» es una motivación constante, así que, una vez rindas homenaje a la ganadora, queda regresar y probar y que no se te escape la que cada mes elaboran de forma excepcional, porque quizás no la vuelvan a tener nunca más.