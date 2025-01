15 restaurantes en Gran Canaria para celebrar el Día Internacional de la cocina italiana

Vanesa Delgado y Bea Miranda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de enero 2025, 23:22 Compartir

Pocos lugares existen en el mundo que no tengan en su geografía un restaurante italiano. Y casi podríamos decir que ninguno.

Pastas, risottos, pizzas y guisos de «nonna», ingredientes reconocibles por su tradición, por su naturalidad o por su modo de elaboración y, por su puesto, cada una de las técnicas, muy sencillas la mayoría de ellas, pero cargadas de prácticas que respetan las costumbres más enraizadas, han contribuido a que la gastronomía italiana se confiera como un rico y reconocido patrimonio cultural más allá de sus fronteras hasta hacerse entender en un idioma único: la deliciosa y apetitosa mesa.

En Gran Canaria son muchos los locales que elaboran, según la tradición, esta cocina, además, la mayoría de los favoritos, hoy por hoy, se distinguen por la elaboración artesanal de la pasta y de las masas y por el uso de ingredientes adecuados. Hoy, para rendir un delicioso homenaje, nos damos un paseo a la búsqueda de la cocina más conocida y reconocida del mundo para disfrutarla sin salir de Gran Canaria. Además, si prefieres prepararlo en casa, también te dejamos tres pistas donde comprar los mejores productos italianos. ¡Buon appetito!

1. Il Raviolo

Ampliar Il Raviolo C7

Un restaurante de ambiente familiar en la capital grancanaria que se define por el empleo de producto muy fresco y con elaboración artesanal, a la vista del comensal al final del local. Sus focaccias, sus «pinsas» romanas, sus platos de pasta, sus risottos y todos sus postres son una oda a la tradición y el sabor más auténtico.

2. La Filomena

Ampliar La Filomena C7

Si por algo se define la cocina del chef, Pablo Vega, es por mantener vivas las tradiciones de su «nonna» Filomena, guisos tradicionales se conjugan con ingredientes extraordinarios y todo aquel que los haya probado, seguro que destacará el poderoso sabor de las salsas que acompañan sus recetas. Además, ya se puede disfrutar de su cocina en un nuevo local en Siete Palmas.

3. Trattoria Pizzeria Calabrè

Ampliar Trattoria Pizzeria Calabrè C7

Todo un exponente de la capital grancanaria donde priman su cocina de origen calabrés en elaboraciones exquisitas, como las albóndigas de berenjena, el provolone con nueces o las berenjenas a la parmesana que acompañan con unos pedazos de focaccia, de masa fina y textura extra crujiente.

Eso sí, capítulo aparte merecen siempre sus pizzas, las más demandadas en la capital grancanaria.

4. La Dolce Vita

Ampliar La Dolce Vita C7

Este encantador rincón en el mágico barrio de Vegueta se define por el irresistible encanto de la sencillez. Pastas deliciosas marcadas por ingredientes excepcionales, conforman una carta a la que no le falta ningún detalle «made in Italy» desde los entrantes hasta el postre.

5. Il Segreto Di Pulcinella

Ampliar l Segreto Di Pulcinella C7

Un local de ubicación excepcional con vistas al Mirador de La Caleta en la zona de La Puntilla a la que se acude para venerar con fervor cualquiera de sus pizzas. Para celebrar la conmemoración de la maravillosa gastronomía italiana, sin duda, este es un lugar ideal.

6. Bodega Colón

Ampliar Bodega Colón C7

Un lugar tan entrañable como acogedor, en pleno corazón de Vegueta, donde su pasta, artesanal y elaborada al momento, no deja indiferente a nadie.

7. 450 Gradi

Ampliar 450 Gradi C7

Apenas hace unos meses que varió la ubicación, dentro del mismo barrio de Guanarteme y se sigue definiendo por su punto de exquisita extravagancia en cada una de sus elaboraciones. Desde los «antipasti», pasando por cualquiera de sus platos principales, su carta al completo de pizzas, desde las más sencillas a las más sofisticadas o sus postres. Y este es de los restaurantes italianos capitalinos en los que se hace imprescindible la reserva previa.

8. Rígolo

Ampliar Rígolo C7

Le garantizamos que desde que finalice su almuerzo o cena en este nuevo local, se fundirá en un caluroso aplauso. Con acierto, el chef Mateo Pierazzoli se ha lanzado a recuperar la cocina más auténtica y tradicional italiana sin pasar por alto ninguna de las regiones gastronómicas más ricas del país. Recetas, elaboraciones, productos y todo el entusiasmo al servicio del comensal. Y un apunte, dejarse llevar por las recomendaciones y, si o si, arrancar con una selección de embutido italiano magnífica.

9. Restaurante Pizzería O Sole Mio Tafira

Ampliar Restaurante Pizzería O Sole Mio Tafira C7

¿Alguien no lo ha probado? Dudamos en la respuesta. Un local que lleva años en la carretera del Centro, a la altura del Monte Lentiscal, donde sus pizzas y sus ensaladas marcaron un antes y un después para los tafireños y para todo aquellos que reparan por la zona, donde la cocina internacional más reconocible convive sin sustos con la cocina más clásica italiana, la que siempre apetece. Además, el buen trato y servicio siempre ha sido y sigue siendo, marca de la casa.

10. Il Duomo Milano

Ampliar Il Duomo Milano C7

El restaurante italiano más famoso en el sur de la isla, con elaboraciones propias, inspiradas en los ingredientes más valorados en Italia y con variedad de platos de pasta, a cuál más exquisito. Un local que ha permanecido intacto al paso del tiempo y a donde el comensal siempre quiere regresar.

11. Piccola Italia

Ampliar Piccola Italia C7

Este rincón en el Centro Comercial de San Agustín es capaz de sorprender con sus elaboraciones de pasta fresca «fuera de carta» a diario. Cocina de fondo con ingredientes de máxima calidad son sus principales exponentes. Un local ideal para celebrar las múltiples bendiciones de la cocina italiana.

12. Il Vespino Vecchio

Ampliar Il Vespino Vecchio C7

Un encantador local y más aún encantadora terraza a modo de jardín. Los tartares son especialidad de la casa y tanto la pasta como la pizza o su peculiar calzone, marca de la casa.

13. La Guagua Blanca

Ampliar La Guagua Blanca C7

En Montaña La Data encontramos este encantador local, como sacado de un cuento donde el atento servicio aporta aún más sabor a la cocina tradicional italiana que elaboran en sus cocinas. Un local que nadie debería perderse.

14. Restaurante N'ENOTECA

Ampliar Restaurante N'ENOTECA C7

En el icónico Puerto de Mogán, encontramos este cautivador local en el que el producto y la bodega marcan el paso a una cocina italiana absolutamente exquisita.

15. La Vicaría

Ampliar La Vicaría C7

Muchos son los que consideran a este local y su cocina como el mejor restaurante italiano de toda la isla de Gran Canaria. Su servicio y profesionalidad tampoco dejan indiferente al comensal, así como su sala, de impecable gusto. Con el mismo entusiasmo se reciben sus elaboraciones en la mesa, que, si bien suelen hacer combinaciones más atrevidas saliéndose de convencionalismos, el resultado siempre es deliciosamente impecable.

3 locales para comprar producto italiano en la capital grancanaria

Los tres los encontramos en la capital grancanaria, el primero de ellos, Conchita Pasta Fresca donde a diario elaboran de manera artesanal diferentes tipos de pastas y salsas. Sin duda, una opción extraordinaria y altamente irresistible. Especial atención también a la selección de productos que tienen en la estantería del local.

Ampliar Conchita pasta Fresca C7

El segundo de ellos, Cachuk en el Mercado del Puerto, donde deleitarse con recetas y «delicatessen» auténticamente italianas más un expositor de antojos para llevarse a casa.

Ampliar Cachuk C7

Y el último, el más concurrido a diario, Hello Mamma!, en pleno barrio de Triana, donde una amplia selección de productos italianos a la que no le falta ningún detalle y en donde encontrará cualquier producto italiano que se le antoje. Epicentro ideal para celebrar la gastronomía italiana. No se permita salir de la tienda sin deleitarse en su expositor de quesos y embutidos italianos. Impresionante.

Ampliar Fachada de Hello Mamma! C7