Es la hora de divertirse en Unión, la propuesta del chef Mario Ureña en el Casino de Telde

El histórico Casino La Unión de Telde, en plena plaza de San Juan, se ha convertido desde el pasado 28 de agosto en un lugar ideal para disfrutar de Unión, la propuesta gastronómica del chef teldense Mario Ureña. El arranque de este nuevo reto «está siendo intenso», tal y como destaca el propio cocinero, ya que la respuesta que está teniendo es magnífica. «Estoy entusiasmado con el proyecto», añade.

A Mario Ureña se le asocia con el reconocido y laureado restaurante Qué Leche! en Triana, en la capital grancanaria, una aventura que inició junto a su expareja sentimental, Jenisse Ferrari. Tras ocho años juntos y tras una crisis de pareja «decidí hace dos años salir del proyecto y buscar mi espacio en solitario. Rápidamente me llegó la propuesta del restaurante del campo de golf de Maspalomas y aprovecho para agradecer a María Ley y a todo su equipo su apoyo. Estuve casi dos años, pero creo que debía llegar el momento de iniciar un nuevo proyecto de vida en solitario, y este momento ha llegado», afirma. Su desembarco en el Casino de Telde fue casi inesperado, ya que conoció esta opción a través de una amiga de su expareja. «Ellas se tomaron algo aquí, con el antiguo inquilino, y comentaron las enormes posibilidades que tenía el sitio y lo bonito que es. Cuando cerró el servicio en el Casino, esa amiga contactó conmigo para plantearme la opción. Hablé con Inma, la jefa de sala del Casino La Unión, y estuvimos viendo el pliego de condiciones para la concesión. Les pasé mi curriculum para que supiesen quién era y les sorprendió. Les dije que creía que el espacio tiene un valor y unas condiciones magníficas, con gran potencial y que bien llevado podría ser muy atractivo, pero para ello necesitaría que las condiciones se ajustaran a la realidad de lo que significa un negocio de hostelería».

Huevos fritos, camarones, holandesa trufada y chips de batata roja. C7

El entusiasmo de Mario Ureña fue decisivo y los directivos de la entidad entendieran la necesidad de actualizar su visión sobre un espacio lleno de historia en el casco histórico de Telde. Antes el concepto que había en el Casino era el de un servicio de bar y copas, y ahora la apuesta es otra. El cambio es notorio aunque «mi propuesta actual es próxima y sencilla porque me gusta ir poco a poco. Ya habrá tiempo de ir añadiendo sugerencias a la carta e ir evolucionando», destaca. «La propuesta es muy reconocible, muy de producto, sencilla y práctica, porque si me meto con una propuesta muy personal de mucho diseño al final me lío».

En la carta hay platos que lógicamente lo asocian al Qué Leche! como los huevos con camarones. El concepto de tasca para picar y disfrutar plantea opciones muy apetitosas. Ibéricos y jamón de bellota de Guijuelo (Salamanca); tabla de quesos de Gran Canaria que le proporciona Bolaños; sus cremosas croquetas a las que les mete gelatina para poder cortar de forma cuadrada; la alcachofa confitada servida con huevo y paleta ibérica de bellota; su steak tartar y parmesano; el vitello de presa ibérica de bellota; la hamburguesa Unión de vaca madurada, relish de tomate y pepinillo, emulsión de bacon ahumado, cheddar curado y pan brioche; o los Saam, el bocado coreano sobre hoja de lechuga hecho de ensalada césar con pollo, son algunas de las sugerentes propuestas que Mario Ureña propone en Unión.

Steak tartar y parmesano. C7

También hay detalles que ha querido cuidar y la artesanía tiene protagonismo en Unión. Las tablas con las que sirve el queso y otros platos están realizadas por el ebanista Carlos Arzola y las lámparas que decoran el local son de la artesana Pilar Ureña, hechas con filamentos de fibras de plátanos.

Un espacio con muchas posibilidades

El chef le ha puesto Unión al restaurante por el nombre del Casino, «pero también por el pensamiento de unidad que tengo, en el que todos somos iguales». Unión tiene abierta sus puertas de miércoles a sábado, de 13.30 a 15.30 horas y de 20.30 a 22.30 horas; mientras que los domingos abre de 13.30 a 15.30 horas. El Casino La Unión está lleno de historia y el local ofrece unas enormes posibilidades.

Ahora está engranando a su equipo, algo fundamental para el buen desarrollo del negocio, y atiende 13 mesas, al margen de la barra, pero en su mente está la opción de poder disponer como antaño de la terraza que da al Rincón Plácido Fleitas. «Ya he solicitado los permisos oportunos. Eso daría la opción de ampliar 12 mesas más y hacer un horario contínuo, pero todo a su debido tiempo. El Casino de Telde fue punto de encuentro para muchos jóvenes hace años, ya que Telde tenía una enorme vida nocturna. La ciudad fue perdiendo vida y ahora se está adaptando a los nuevos tiempos en los que hay que convivir en armonía, pero creo que a nivel gastronómico se está recuperando», afirma este teldense que se crió frente al Instituto José Arencibia Gil y que a los 14 años se trasladó a Playa del Hombre.

Croquetas de jamón ibérico de bellota. C7

Mario Ureña tiene una amplia formación y experiencia. Recalca que «la mejor evolución que yo he sufrido en cocina fue cuando tomé la decisión de emprender y crear mi propuesta personal». Ahora inicia un nuevo reto: Unión. El Casino de Telde ofrece la opción de divertirse y disfrutar con la oferta gastronómica de Mario Ureña.