Espléndidas jornadas de los arroces de la mano del chef Sergio Salvador, en Hermanos Rogelio

Los amantes del arroz y de la cocina más auténtica y tradicional valenciana, están de enhorabuena. Desde el 11 de julio y hasta el 27 del mismo mes, Hermanos Rogelio abre su cocina para que toda la maestría del chef Sergio Salvador, llegue a los paladares canarios.

Una propuesta que arranca con todo lo que deleitó a los comensales que probaron las jornadas anteriores y con ligeros cambios y renovadas versiones que ponen la bandera de coherencia entre la gastronomía valenciana y la canaria.

De entrantes de despensa mediterránea

All i pebre de pulpo de roca C7

Para dar comienzo e ir tentando al paladar a este viaje por la costa levantina, Salvador hace una propuesta fresca pero no por ello menos intensa, donde sin duda repite las ya famosas croquetas de sobrasada mallorquina y miel. Como novedad, un revuelto de morcilla de arroz al que no le falta un buen jamón ibérico y la ensalada de esgarraet.

Pero, si hay un entrante con el que medir a este chef, que, de manera exclusiva solo podrán probar en Hermanos Rogelio, ese es su «all i pebre de pulpo de roca», el primer plato que Salvador aprendió a hacer y que lleva cocinando y perfeccionando durante 20 años.

De arroces «de pala»

Solo durante estas jornadas se podrán probar hasta cinco arroces diferentes de pala, lo que implica que nadie que adaptarse al gusto de los comensales que le acompañen, sino al suyo propio.

Arroz con secreto ibérico y ajetes C7

Auténtica paella valenciana, arroz del «senyoret», o con secreto ibérico sin que le falten unos sabrosos ajetes y, por supuesto, no podía faltar el arroz negro que tanto dio que hablar las pasadas jornadas, con sus gambas y su sepia. Un resumen pluscuamperfecto, cargado de sabores genuinos, en ejecuciones soberbias como lo son todos los arroces que firma este chef.

Arroz negro con gambas y sepia C7

Una oportunidad que no se debería pasar por alto ya que, pocas veces tenemos la oportunidad de saborear lo mejor de Valencia, sin salir de la capital grancanaria.

Los postres más tradicionales

Crema catalana C7

Unos postres cargados de tradición rematarán, muy dulcemente, el final de la velada con una crema catalana original, o un arroz con leche y melocotón de temporada. Como guiño a la despensa canaria y su producto, no podía faltar una crema de papaya con naranja: suave y deliciosa.

Un chef que no para de evolucionar

Probablemente, muchos serán los que lo recuerden por sus intervenciones en televisivos programas de cocina, pero su evolución, su desarrollo, su experiencia y su aprendizaje, le han llevado a revolucionarse a sí mismo y a apreciar la gastronomía y lo que implica desde otros puntos de vista que son tan importantes y esenciales como estar en la cocina.

Hoy, Salvador, desde su empresa Gastro & Co. ejerce una importante labor, cada vez más apreciada no solo en el territorio nacional sino también internacional; «España y su gastronomía están viviendo un momento absolutamente épico y eso, se sabe más allá de nuestras fronteras».

Él, junto con su equipo, asesoran, forman y definen la gestión y la marca de muchos restaurantes y proyectos gastronómicos, consiguiendo con ello rentabilizar más y mejor cualquier propuesta. «Nosotros venimos a conectar lo que normalmente no conecta. Hacemos que fluya lo que no fluye y que funcione lo que no funciona».

O lo que es lo mismo, como a Salvador le gusta definirlo, «somos un grupo que colaboramos, mano a mano con el sector».

Un trabajo, sin duda, cargado de intensidad, que le obliga a estar en continua formación, pero con el que ha conseguido sumar pasión y vocación.

Sergio Salvador C7

Una visión muy global donde se apuesta para ganar, porque complementa todas las piezas esenciales que precisa hoy por hoy, un proyecto gastronómico.

Cuando le preguntamos por su gancho, sonríe y no nos desvela ningún secreto, pero, para conocerlo necesitarán probar sus arroces y sabrán de lo que estamos hablando.