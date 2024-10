Bienvenido a la ciudad, Mortys Deli

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de octubre 2024, 23:29 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El lunes 14 de octubre abrió sus puertas un nuevo local en la capital y para los que sabíamos por quien viene apadrinado, las expectativas no podían ser más altas. Ayer, primer día de servicio, Tanis, su socio y su equipo volvieron a demostrar que, cuando las cosas se hacen bien, con el empeño, las ganas, la práctica y el conocimiento imprescindible, nada puede salir mal.

Hoy, después de miles de kilómetros recorridos, océanos sobrevolados y casi tantas digestiones, probando una y otra vez lo mejor de lo mejor de cada sitio, despliegan el irresistible equipaje en una carta de sándwiches a cuál más sabroso, a cuál más trabajado y a cuál más pensado para el público canario. El mismo público que aplaudió desde el primer día las increíbles hamburguesas de All or Nothing, porque el rigor con el que se hacen éstas, es el mismo que ahora vuelve a encender las planchas de este bonito local y en la misma avenida en la que se abrió la mejor hamburguesería de la capital, Primero de Mayo.

Un nuevo y sorprendente espacio

Para quienes admiramos el trabajo y la constancia de Tanis en los cinco locales que ya existen en el archipiélago de All or Nothing, entrar a Morty´s Deli será una nueva experiencia. Una sala en la que se respira calma y sosiego, pero en la que sigue estando muy presente su pasión por el arte callejero en general y por los grafitis en particular. Y alguna esquina en este nuevo local sigue respirando su esencia.

Detalle del nuevo local Morty´s Deli C7

Una especie de pequeña galería, donde incluso se podrá exponer y, a capricho del cliente hasta comprar algunas de las obras que ya se exponen, pero, el arte aquí está en la cocina, en la plancha, en las elaboraciones y en el café de barista tras la barra.

Una carta suculenta

Para el primer día, la carta se completó con ocho variedades de sándwiches, pan de masa madre de Panalogía y tostado con mantequilla francesa. El «Pastrami Deli» es su niño bonito, pero no hay antojo que se tenga y en Morty´s no se encuentre.

Ampliar Pastrami Deli de Morty´s Deli C7

Prueba de ello el «Sándwich Salmonaso», con su crema de queso, bien cargadito y generoso de salmón ahumado, rúcula, tomates cherry y aceite de oliva virgen extra.

El «Dallas», con un «pulled pork» a baja temperatura, irresistible y perfectamente desmenuzado, con queso gouda gratinado, cebolla caramelizada y la salsa que en breve será más que popular en la capital grancanaria: salsa Morty´s.

Ampliar Dallas de Morty´s Deli C7

Y, si quiere algo especial no dude en pedirlo, porque a mí a «antojosa» pocos me ganan y en Morty´s me hicieron su versión del mixto o bikini a lo que ahora me toca ponerle nombre y aquí va mi propuesta: «Mix Bikini». Les dejo a ustedes el testigo para que comprueben si mi ocurrencia ha llegado a carta.

Ampliar Mix bikini de Morty´s Deli C7

Dulces que duran un suspiro

No se les escapa detalle en este nuevo local y, lo primero y considerablemente importante: elaboran todas las versiones de sus sándwiches sin gluten, solo hay que pedirlo.

Lo segundo, por ahora el horario es hasta el mediodía, pero prometen ir ampliándolo, al igual que prometen ir creando nuevas versiones y, lo tercero, la propuesta dulce resulta igual de apetitosa pero no la encontrarán en carta. Los más rápidos cada mañana serán los que tengan más posibilidades de elegir y, cuando se termine no habrá más hasta el día siguiente.

Ampliar Vitrina dulce de Morty´s Deli C7

Atentos a sus yogures con frutas y cereales, a sus cafés de especialidad, elaborado por barista, completando la oferta a la perfección con té matcha así que, una vez más, el buen hacer, las ganas y la buena energía que ahora forma parte del reclamo de Morty´s vuelven a evidenciar la capacidad de Tanis y su equipo en hacer siempre más que bien todo lo que emprenden. Bienvenidos a la cuidad.

Ampliar Fachada de Morty´s Deli C7