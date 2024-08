Tarta de galletas Lotus, súper fácil, sin horno y deliciosa

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de agosto 2024, 22:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Nunca he sido buena repostera y lo poco que me sale bien es porque lo tengo muy trabajado desde niña, como la crema de limón o el mus de chocolate, ambas recetas de mi abuela Ana. Así que, precisamente por esto, cuando cae en mis manos una receta dulce y sencilla, dos premisas para mí imprescindibles, me lanzo a prepararla. Si sale bien, la comparto, si sale mal, acontecimiento que sucede la mayoría de las veces, pues me digo a mí misma eso «nunca más Vane, lo tuyo no es la repostería».

Esta tarta llegó en buen momento, estamos en verano, tenemos más tiempo y solo con eso el 10% de la receta estaba conseguida, sin ni siquiera empezar a batir.

Me puse a ello una mañana, bien temprano porque con estos calores no hay valiente que se acerque la cocina a encender un fuego. Sobre las 08:00 a.m ya la tenía enfriando para después compartirla con los míos a mediodía. La pena fue que no celebráramos ningún cumpleaños porque les adelanto que, el resultado es sencillamente ESPECTACULAR.

Les animo a que la preparen, si hay niños por la casa aquí tienen como entretenerles un ratito y, lo mejor, saboreénla con calma porque está divina.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 40 minutos (más 4 horas de frío, mínimo)

Comensales 6

Calorías Muchas Categorías Recetas dulces Ingredientes 1 paquete de galletas Lotus de unos 250 g

50 g de mantequilla

250 g de nata para montar

½ litro de leche entera

50 g de azúcar blanca

2 sobres de cuajada

200 g de crema de galletas Paso 1: trituramos Comenzaremos elaborando lo que será la base de nuestra tarta y, para ello, trituraremos 150 g del paquete de galletas Lotus (reservamos el resto) las picaremos en una batidora y las dispondremos en una fuente. Un consejo, no laven el vaso después de triturarlas.

Trituramos las galletas C7

Paso 2: la mantequilla Derretiremos la mantequilla a baja potencia y la mezclaremos con las galletas trituradas.

Derretimos la mantequilla y mezclamos con las galletas C7

Paso 3: la base Con ayuda de una espátula, mezclaremos ambos ingredientes hasta conseguir una textura arenosa.

Integramos C7

Paso 4: el molde Untaremos un molde para tartas, de unos 20 centímetros, en la base y las paredes con mantequilla y, con la espátula, iremos colocando el preparado de galletas y mantequilla, haciendo presión hasta cubrir todo el fondo del molde. Reservaremos tapado en nevera hasta volver a usarlo.

Montamos la base de la tarta C7

Paso 5: la crema En la misma batidora en donde hemos triturado las galletas, batiremos la nata junto con la leche.

Batimos la leche y la nata C7

Paso 6: la crema de galletas Añadiremos 200 g de la crema de galletas y volveremos a batir. Les adelanto que éste es un ingrediente poco conocido, pero pueden encontrarlo en todos los supermercados. En la imagen pueden verlo y suele estar por la zona de cremas untables dulces.

Crema de galletas C7

Paso 7: el azúcar Por último, añadiremos el azúcar y volveremos a batir. Una vez esté todo integrado, pasaremos la mezcla a un caldero, añadiremos los dos sobres de cuajada en polvo y llevaremos a calentar a potencia media-baja.

Llevamos la mezcla a potencia media baja C7

Paso 8: espesamos Observarán que la cuajada hace que en la superficie de la mezcla se formen pequeños grumos, pero, lo que tendremos que hacer, hasta que la mezcla se espese, es ir batiendo suavemente con unas varillas manuales.

Integramos hasta llevar a ebullición C7

Paso 9: montamos y enfriamos Desde que apreciemos que la mezcla se espesa ligeramente, la retiraremos del calor y la verteremos sobre la base de la tarta que teníamos reservada. Taparemos y mantendremos en la nevera, mínimo 4 horas más, hasta que la crema se compacte. Lo ideal es dejarla enfriando durante toda una noche.

Vertemos la mezcla en el molde C7

Paso 10: decoramos Una vez compacta y, antes desmoldarla, cubriremos con la crema de galletas restante toda la superficie de la tarta.

Cubrimos la superficie con crema de galletas C7

Paso final: desmoldamos Una vez cubierta, desmoldamos, decoramos con más galletas y a la mesa a disfrutar de una tarta irresistible.

Tarta de galletas Lotus C7