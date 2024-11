Deliciosos canelones de espinacas y gambones

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de noviembre 2024, 23:02 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mi madre es la reina de los canelones, de hecho, hasta tiene un libro con incontables recetas de relleno sin faltar la técnica para elaborar las placas en casa.

Cada vez que se le ocurre llevar a la práctica un relleno nuevo, nos avisa y nos da cita para que pasemos por su casa, con táper propio, para que nos llevemos los canelones. Eso sí, no han pasado nunca más de 30 minutos durante los que apenas nos ha dado tiempo a sacar el coche del parking, llegar a casa y calzarlos las cholas que ella ya ya está llamando, esperando veredicto por nuestra parte.

La semana pasada tocó turno a los canelones rellenos de calabaza y, como no llevé táper conmigo, me quedé con las ganas de que me solucionara una cena, porque ella, en cuanto a táper se refiere, es absolutamente implacable. Los de espinacas abrieron la veda a las recetas de otoño y también me quedé con las ganas porque ese día no pasé a verla, así que, me tocaba ponerme manos a la obra porque ya mi antojo no cabía en mí y aquí les replico una de sus recetas, a su manera, sencilla como siempre y tan deliciosa como todo lo que ella hace, porque, viniendo de ella todo siempre es bueno, bonito y maravilloso. Y con esta introducción creo que ya me he ganado los siguientes canelones de mamá y quizás hasta me perdone que no le lleve el táper.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 45 minutos

Comensales 4

Calorías Unas cuantas Categorías Plato principal Ingredientes 12 placas de canelones

20 gambones crudos

250 g de espinacas frescas

1 cebolla

1 cucharada y media de harina

350 ml de leche

Sal gruesa

Pimienta negra

100 g de queso parmesano rallado

1 cucharada de aceite de oliva Paso 1 Comenzaremos cortando la cebolla en brunoise y, en un caldero bajo la sofreiremos hasta que comience a tomar color.

Ampliar Sofreimos la cebolla C7

Paso 2 Mientras tanto, pelaremos los gambones, reservando las cabezas y los cortaremos en pedacitos como del tamaño de una yema de meñique.

Ampliar Pelamos y cortamos los gambones C7

Paso 3 Una vez que la cebolla la tengamos al punto deseado, añadiremos los pedacitos de gambones.

Ampliar Añadimos los gambones C7

Paso 4 Sobre la marcha, añadiremos las espinacas frescas, previamente cortadas, sin tallo, lavadas y secas. Con la potencia del calor a temperatura media, iremos removiendo hasta que las espinacas se queden a la mitad de su volumen, removiendo de vez en cuando.

Ampliar Añadimos las espinacas C7

Paso 5 Mientras se cocinan, haremos un fumet exprés con las cabezas de los gambones, añadiendo un fondo de aceite de oliva, las saltearemos y las cubriremos de agua. Una vez rompa el agua a hervir, calcularemos 7 minutos, colamos y reservamos el jugo.

Ampliar Hacamos un fumet con las cabezas C7

Paso 6 Cuando las espinacas estén listas, añadiremos la harina al caldero y removeremos bien hasta integrarla.

Ampliar Añadimos la harina C7

Paso 7 Una vez integrada la harina, verteremos la leche, poco a poco y sin dejar de remover el conjunto.

Ampliar Vertemos la leche C7

Paso 8 Removeremos sin parar, hasta que se forme una mezcla cremosa, como si estuviéramos haciendo una masa de croquetas. Una vez conseguido ese punto, salpimentamos, removemos de nuevo y retiramos del calor. Reservamos en el mismo caldero hasta que el relleno se atempere.

Ampliar Dejamos atemperar C7

Paso 9 Con la masa tibia, iremos rellenando las placas de los canelones los cuales, dependiendo de la marca se habrán preparado antes o no. Lo mejor será siempre seguir las instrucciones del fabricante. Así que iremos rellenando placa a placa, a lo largo del canelón.

Ampliar Rellenamos los canelones C7

Paso 10 Cerraremos y rellenaremos todas las placas hasta completarlas.

Ampliar Completamos todos los canelones C7

Paso 11 Por último, haremos una bechamel básica y cuando la tengamos lista añadiremos un chorrito del caldo de las cabezas que teníamos reservado.

Ampliar Añadimos fumet a la bechamel C7

Paso 12 Con la bechamel, cubriremos el fondo de la bandeja donde vayamos a gratinar nuestros canelones y los cubriremos también por la superficie.

Ampliar Cubrimos bandeja y canelones con la bechamel C7

Paso final Espolvoreamos por encima de cada canelón con el queso rallado y gratinaremos al horno o tendremos en cuenta el tiempo de cocción, según el fabricante de la marca de los canelones y, rápidamente a la mesa porque calentitos, están aún más deliciosos.

Ampliar Canelones de espinacas y gambones C7