El producto canario que asombra a los compradores de Mercadona: «Estoy alucinando»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de diciembre 2024, 13:19 | Actualizado 13:26h.

Si alguien pregunta por algo icónico en Canarias, sin duda las papas arrugadas con mojo ocupan un lugar destacado. La cadena de supermercados Mercadona sorprendió recientemente a sus clientes, tanto canarios como del resto de España, con el lanzamiento de este producto en sus estantes por tres euros el paquete, causando furor en las redes sociales: «Estoy alucinando, nunca había visto nada igual», comentó un usuario.

Se presenta como un producto cómodo y accesible, listo en tan solo dos minutos. Consiste en una bandeja de papas con su correspondiente bolsa de mojo canario, ofreciendo de manera sencilla el sabor tan apreciado del archipiélago fuera de Canarias.

Cuando crees que lo has visto todo va Mercadona y te sorprende trayendo las papas arrugadas con mojo ya envasadas listas para calentar al microondas pic.twitter.com/SBkF7hrV98 — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) December 3, 2024

Esta novedad ha recibido opiniones divididas. Algunos la valoran positivamente: «Ahora le voy a poner el mojo rojo por encima. Para mi gusto, podría traer más, pero bueno. Para salir del paso están bien, el mojo no pica y las papas están bien hechas. Yo las prefiero caseras, pero he de decir que están ricas«, señaló un usuario de TikTok.

Sin embargo, otros son más críticos: «Si no pica el mojo, no es mojo. Eso no sirve, nada como las papas amarillas», afirmó un cliente. En la misma línea, otro usuario comentó: «Si no pican, NO es mojo».

