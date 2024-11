Desayunos «de mercado» en La Sereta

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de noviembre 2024, 22:56 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Entre semana abren sus puertas desde las 7:00 a.m. y desde tan pronto los clientes no dejan de entrar. Una cómoda terraza en una de las calles semipeatonales de la ciudad, justo una manzana después del Mercado Central, y un pequeño local con propuestas de los más variadas en su carta y en su expositor. De hecho, si no acude lo suficientemente temprano quizás se pierda algo.

Ampliar Fachada de La Sereta C7

Producto fresco, compromiso de La Sereta

Sándwiches, cruasanes, panes, bollería casera y batidos de fruta de temporada y de kilómetro cero que se pelarán y picarán justo antes de entrar en una de las batidoras que hay tras la barra de La Sereta.

Expositor de La Sereta C7

Desayunos que saben a frutas, a verduras y a quesos de cercanía y unas tostas en combinaciones clásicas, pero recién hechas y cargadas de sabor. Y nuestra recomendación: no se pierda el bocadillo de pollo o el sándwich de calabacín.

Ampliar Bocadillo de pollo de La Sereta C7

En materia de cafés, los tradicionales que siempre suman al arrancar el día, pero, atención a su variedad de tés, muy en consonancia con las nuevas tendencias.

El servicio, rápido, atento y eficaz porque, a esas horas del día no podría ser de otra manera y por si todo esto fuera poco, una sugerente carta, corta pero muy equilibrada espera para almuerzos de mediodía de lo más saludables: pokes recién hechos, crepes de deliciosos rellenos y ensaladas variadas y frescas que se elaboran al momento.

Almuerzos en La Sereta C7

Y si le seguimos sumando encantos también tendremos que contarle es que disponen de opciones totalmente veganas, porque, en La Sereta todo es natural y artesanal y recién elaborado.

Y un último detalle, solo abren de mañana y hasta mediodía, incluso los fines de semana.