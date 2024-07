Dabiz Muñoz vuelve a subir el precio de DiverXO: de 365 a 450 euros

Gabriel Cuesta Miércoles, 3 de julio 2024, 08:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Dabiz Muñoz rompe el techo gastronómico de los 400 euros por cubierto, un listón gustativo nunca antes superado entre la élite gastronómica nacional. Degustar su menú vanguardista en DiverXO, el restaurante con tres estrellas Michelin más caro de España, costará a partir de septiembre un buen pico más por barba. Concretamente, una subida del precio del 23% hasta situar el precio por comensal en los 450 euros.

Este es el precio que refleja la propuesta gastronómica del cuarto mejor restaurante del mundo, según la última lista de The World's 50 Best. Hasta ahora era de 365 euros, un precio que se fijó en 2022, cuando se subió el importe por última vez. «Pagar 365 euros por una comida no es de ricos», se defendió el cocinero por la polémica desatada por el aumento del precio: de 250 a 365 euros. Lo que se mantiene ahora es la opción de armonías de vinos: 300 euros. Y el llamado de altos vuelos, por 600.

Web con los precios actualizados.

Se trata de una subida que marca distancia con los otros 14 locales con tres estrellas Michelin en España. Ninguno de ellos supera los 400 euros, en una horquilla que va de los 160 a los 395 euros. Esta última cifra, la más elevada, es la que cobra por cubierto Martín Berasategui en su restaurante de Lasarte-Oria. Otros ejemplos. Los 315 euros en el Azurmendi, de Eneko Atxa, y los 295 del menú de los hermanos Roca en El Celler.

El nuevo precio para el cubierto de DiverXO se aplicará a las reservar que se efectúen a partir de septiembre.