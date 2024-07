The Golden Master, la primera competición mundial de coctelería de Ron Matusalem, consagra al mejor bartender del año

CANARIAS7 Martes, 23 de julio 2024, 19:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

The Golden Master, la primera competición global de coctelería organizada por Ron Matusalem, culminó ayer con una gran final en la ciudad de Barcelona, reconocida como la capital internacional de la mixología por albergar los mejores bares del mundo según The World's 50 Best Bars, así como por la alta calidad de sus establecimientos y su rica tradición coctelera.

Bartenders de España, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, Lituania, Hungría, Polonia y Grecia participaron en la competición. Tras el proceso de selección, tres finalistas de España, Alemania y Hungría se enfrentaron a un jurado compuesto por profesionales consagrados del sector como René Frank, uno de los pasteleros más reputados del mundo y galardonado cuatro veces como «Pastelero del Año»; Marc Álvarez, maestro en Gastronomía Líquida y copropietario de SIPS, clasificado como número 1 de los 50 mejores bares del mundo en 2023; y Julián Zorzin, Director Creativo y Diseñador Multidisciplinario conocido por sus premiadas nuevasbotellas de Ron Matusalem.

Jurado de The Golden Master C7

Para el cierre de esta competición, la marca centenaria reservó sorpresas para los finalistas. La primera fase comenzó con la compra de ingredientes en los emblemáticos Mercat de la Boqueria y Magatzem Escolà. Luego, los finalistas realizaron pruebas individuales en Cachitos Rambla, Bareto y Paradiso Time Out, donde se evaluaron aspectos clave como originalidad, técnica y ejecución, así como su habilidad para cautivar con su discurso y sorprender visualmente con sus cócteles. Estas pruebas permitieron apreciar cada cóctel en localizaciones intencionadamente escogidas para resaltar la importancia del maridaje, el respeto a la tradición y el compromiso con la excelencia de la marca, respectivamente.

Eduardo Sánchez C7

En la segunda fase, los participantes presentaron uno de los dos cócteles ideados, elaborados con Matusalem Gran Reserva 15, el emblema de la casa. Los cócteles combinaban este ron con tres ingredientes seleccionados mediante el análisis molecular de Foodpairing, un proceso científico que detecta los mejores maridajes para Ron Matusalem. Además, cada creación debía destacar la riqueza de la madera, rindiendo homenaje al arte del añejamiento en solera.

Cócteles C7

El jurado otorgó la máxima puntuación a Edu Sánchez del Kiki Japanese Restaurant en Santa Cruz de Tenerife. Su mezcla, «Caminata por la Sierra», elaborada con Matusalem Gran Reserva 15, frutos rojos, hierbas silvestres, vinagre de vino tinto añejo y vermú de trufa, rinde un homenaje a la madera, eterna protagonista de Ron Matusalem. Inspirado en los bosques y caminos donde creció, los del Parque Nacional de Cazorla, Segura y Las Villas, el cóctel captura la esencia de estos senderos forestales a través de tierra comestible, orégano y canela. Para Edu, esta competición fue la ocasión ideal para rendir tributo tanto al arte del añejamiento en barricas como a sus recuerdos infantiles. «Siempre sueño con volver a perderme en esos bosques. Este cóctel es mi forma de expresar que la coctelería es y siempre será mi único camino y es un agradecimiento a Ron Matusalem por la oportunidad. Ha sido un honor presentar mi creación al jurado», recalca.

Participantes, ganador y jurado C7

The Golden Master de Ron Matusalem nació con el objetivo de ser una plataforma de visibilidad y un trampolín para el talento en el arte de la mixología. Como no podía ser de otra manera, el premio de la competición refleja esta filosofía. Como ganador, Edu Sánchez tendrá el privilegio de convertirse en el Embajador Principal de Ron Matusalem durante la Gala The World's 50 Best Bars 2024, en la que la firma es partner oficial. Además, será el encargado de diseñar la propuesta exclusiva de coctelería de Ron Matusalem para la gala y de brillar en la alfombra roja, donde se reúne anualmente la élite de la coctelería mundial.

