OP-ANACEF presenta recetas compartidas por chefs africanos con productos de la mar capturados por su flota

Seis chefs de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Angola comparten recetas de platos típicos de sus respectivos países utilizando como materia prima los pescados y cefalópodos capturados legalmente por la flota de OP-ANACEF (embarcaciones con puerto base en la capital grancanaria), como son, por ejemplo, el pulpo, la pota argentina, la pota negra, la brótola, la merluza negra y el jurel. Este proyecto se presenta el martes 10 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria (a partir de las 12.00, en el Rooftop del Catalina Plaza Hotel Sostenible), y allí se podrán degustar gratuitamente las recetas compartidas e integradas en un recetario disponible en la web welikefish.

Esta acción de fomento gastronómico y de promoción de alimentos que provienen del mar se completa con la publicación de dicho recetario, en el que se ofrecen las claves para elaborar esos platos típicos y deliciosos de la gastronomía africana occidental. Este proyecto forma parte de la campaña We like fish, que la citada entidad, la organización de productores de la pesca (OP) ANACEF, despliega desde hace varios años para potenciar el consumo de productos pesqueros en las Islas Canarias, uno de los territorios españoles con menor consumo per cápita de pescado, a pesar de tratarse de un archipiélago y de estar ubicado en el Atlántico occidental.

En esa cita, cada chef contará una historia personal sobre su trayectoria profesional y su vida vinculada al mar, a la vez que explicará las características principales del plato que ha decidido presentar en esta ocasión.

La charla con los chefs participantes estará moderada por el periodista y crítico gastronómico canario Francisco Belín.

Han confirmado su asistencia a esta actividad D. Juan Carlos Martín Fragueiro, director/gerente de la OP-ANACEF; D. Luis Ortín Trujillano, director del área funcional de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de España en Canarias, y D. Esteban Reyes Hernández, director general de Pesca del Gobierno de Canarias.

Los chefs seleccionados para esta experiencia tan auténtica son: Nicole Sánchez Tavarez (de Senegal), Ismael Bouattou (de Marruecos, que regenta su propio restaurante, Unamano), Kahtan Lehaf (de Mauritania, a los fogones del reputado restaurante Tafarit Sunhouse); Napoleão Valente (de Angola y con un proyecto gastronómico con el mismo nombre en Lisboa), y Mirna Vieira (de Guinea Bissau). En representación de Ida Cham (conocida empresaria y responsable del proyecto Yabouy Home Cooking de Gambia), asistirá Lamin Fatty, enviado por la Embajada de Gambia en España.

Colaboración con África

En el año 1993, OP-ANACEF se establece en Las Palmas de Gran Canaria, el principal puerto del Atlántico central, con el propósito de integrar y defender los intereses de los armadores nacionales que operan en las ricas aguas de África occidental. Son armadores comprometidos con la sostenibilidad y la innovación tecnológica, y representan una flota que trabaja de forma incansable para garantizar el acceso a una fuente marina de alimento de calidad.

A lo largo de todos estos años, OP-ANACEF ha tenido la oportunidad de conocer y colaborar con pescadores locales africanos, de aprender sus técnicas tradicionales y de compartir sus propias prácticas de gestión sostenible de los recursos marinos. Este intercambio no solo ha fortalecido la pesca responsable, sino que ha permitido descubrir otras culturas y estrechar lazos entre distintas comunidades.

OP-ANACEF recuerda que cada acuerdo de pesca con África refleja no solo un compromiso con la conservación de los recursos marinos, sino también el respeto por la riqueza cultural y natural del vecino continente. Por todo ello, esta flota opera con un propósito profundo y siempre tejiendo lazos de sostenibilidad con el noroeste africano.

Los acuerdos de pesca buscan el beneficio mutuo entre la Unión Europea (UE) y los terceros países, siempre bajo las premisas de la Política Pesquera Común de los Veintisiete. Existe un compromiso compartido entre Europa y los países africanos en la búsqueda de soluciones sostenibles para la gestión de los océanos, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria y al desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras de esas regiones.

La flota europea de OP-ANACEF es sostenible, mientras que numerosos barcos rusos o chinos que operan en esas aguas no lo son. China, Turquía y Rusia no siguen las mismas prácticas sostenibles que los buques de la UE; no cumplen los parámetros de sostenibilidad requeridos y además generan grandes pérdidas económicas y pobreza en todos esos países del África occidental.