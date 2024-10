Dónde saborear Gran Canaria, según la ingeniera e influencer Patricia Daryanani

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de octubre 2024, 22:56 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Nació en la capital grancanaria, pero, desde muy joven su pasaporte se llenó de sellos, donde cada destino, Patricia lo convertía en una nueva oportunidad. Italia o Sevilla la hicieron vivir experiencias donde completar sus estudios y especializarse en ingeniería industrial, su profesión, de la que se confiesa enamorada y, grandes ciudades a lo largo y ancho del globo la llevaron a trabajar para multinacionales como Procter & Gamble o Airbus. México, Madrid, EE. UU, Holanda y un suma y sigue constante, sin parar y sin dejar de probar. Hasta que un buen día dos ofertas sobre la mesa, una con destino a Varsovia y la segunda, regresar a su Gran Canaria natal, a poder estar todos los días con los suyos: su familia, sus amigos, su Playa de Las Canteras y su clima. O como ella nos cuenta «ser cabeza de ratón o cola de león», a lo que además añade, «con todo lo que conozco del mundo, sin duda, me quedé y me sigo quedando con Gran Canaria».

Hoy, la organización y la logística marcan su agenda profesional, pero, de aquellos días en donde llegaba a una ciudad nueva le queda su cuenta de Instagram, porque, tan pronto como pisaba tierra se adentraba en las redes de otros para conocer a fondo un lugar siguiendo las recomendaciones que más le gustaban. «Al regresar a casa sentí el impulso de hacer lo mismo, pero hablando de mi isla y de todo lo bueno y maravilloso que tiene que ofrecer al mundo». Aunque también reconoce que no solo se trata de la emoción sino de su capacidad organizativa porque, cada vez que a Patricia le gustaba algo ella montaba una lista con sus lugares favoritos para que siempre marcara su rumbo o el de sus conocidos, porque hace mucho más tiempo que su círculo ya se servía de su criterio a la hora de pasarlo bien.

Organización, tendencia, paladar y criterio se mezclaron en su prodigiosa cabecita junto a su exclusivo sentido de la estética, dando a luz a una de las cuentas de Instagram con más seguidores a la hora de Disfrutar de Gran Canaria. Una cuenta donde su sello está más que presente porque ella es transparente, no se guarda nada, no se calla nada y generosa lo comparte para que su público y sus seguidores también disfruten y vibren con todos esos rincones de su lugar favorito en el mundo. Porque hay algo que ella no cuenta de sí misma y es que todo lo que prueba y cuenta, Patricia convierte en tendencia.

Si le preguntamos por las piruetas que debe de hacer cada día donde un trabajo, una familia con una hija de tan solo tres añitos y una cuenta de redes sociales en donde no cesa de contarnos lo orgullosos que debemos de sentirnos por vivir en Gran Canaria, de todo lo que debemos de probar y visitar para tocar el cielo sin despegarnos de la tierra, ella sonríe para contarnos que todo se lo debe a sus padres quienes ejercen como los mejores abuelos del mundo y a su hermana Irina, apoyo incondicional además de ser quien aporta a sus redes diseño y estética consiguiendo que todo sea aún más bonito.

Nos vamos con ella por su paseo más «foodie» a hacer precisamente lo que más le gusta: «recomendar lo que más me gusta, es precisamente una de las cosas que más me gusta hacer». Tomen nota porque no se guarda nada y cada rincón del que habla es sencillamente extraordinario.

Dónde desayuna Patricia Daryanani

Desde la sinceridad que la caracteriza, le lleva a respondernos que lo habitual es que no desayune, salvo en dos excepciones, que no son circunstancias sino lugares.

El primero de ellos, La Esquinita de Vegueta en donde disfruta muchísimo de su focaccia de mortadela, para ella un bocado irresistible.

Ampliar La Esquinita de Vegueta C7

Y el segundo, un brunch a hora tardía en Luwack porque de ellos admira su cocina equilibrada y su sándwich bikini.

Ampliar Luwack C7

Dónde encontraremos a Patricia a la hora del almuerzo

Hace frontera entre los lugares a los que le gusta ir de manera informal como a los que requieren cierta formalidad. Unos u otros todos les encantan y en todos disfruta por igual:

Amaki encabeza la lista de los locales informales y para ella este es el japo perfecto para comer a diario.

Ampliar Amaki C7

Dorotea, de donde todo le encanta: local, servicio y carta. No se les escapa nada.

Ampliar Dorotea C7

Si se trata de ponerse algo más serios a la hora del almuerzo, Patricia no tarda ni un segundo en responder: Qué Leche! Y Camino al Jamonal. Dos referencias en su lista extraordinaria lista de locales favoritos en Gran Canaria.

Ampliar Camino al Jamonal C7

Si le apetece quedarse en casa y no por ello renunciar a un plan gastro, lo tiene claro, parada en Templo de Pandora para llevarse consigo una de las mejores carbonaras que ha probado nunca en su vida y eso teniendo en cuenta que Patricia ha vivido en Italia, así que tomen buena nota de esta recomendación. Y que nadie se deje atrás el tiramisú de postre.

Ampliar Templo de Pandora C7

Si sale de la capital, a esta hora la encontraremos en el norte de la isla, el primer local: La Catedral Bistró y la siguiente, La Trastienda de Chago en Gáldar municipio del que se confiesa especialmente enamorada.

Ampliar La Catedral Bistró C7

La cena y la sobremesa

Patricia vuelve a marcar frontera entre lo formal y lo informal, empezando por lo segundo la encontraremos en Mazu Cantina, probablemente el mejor mejicano de toda la isla. Y en Anteo también será fácil dar con ella mientras disfruta de las elaboraciones maravillosas de Ale.

Ampliar Mazu Cantina C7

Y llega el momento de redoble de tambores para que Patricia nos cuente cuáles son sus lugares más favoritos de todos y entre todos: Nákar, en la capital encabeza su lista de preferidos.

Ampliar Nákar C7

Al mismo nivel encontramos a Hikari Japanese Roots, el japonés que abrió hace escasos meses y por el que Patricia sigue suspirando desde el día en que lo probó.

Ampliar Hikari Japanese Roots C7

Rêver y su propuesta francesa como uno de sus últimos flechazos y para cuando quiere disfrutar de una cena única y maravillosa fuera de la capital, Calma Chicha en el sur de Gran Canaria.

Ampliar Calma Chicha C7

Y con esto, Patricia da por cerrada su extraordinaria y deliciosa ruta, porque no es de copas, aunque sí que lo es de disfrutar en buena compañía de una deliciosa sobremesa.