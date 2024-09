Dónde saborear Gran Canaria, según la influencer y creadora de contenido Marta Ibrahim

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de septiembre 2024, 23:33 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Si por algo triunfa y sorprende es por su naturalidad, pero para quien no la conozca sin pantallas mediante, Marta gana aún más en las distancias cortas.

Comunicadora nata y formada para ello. Estudió en Madrid Ciencias de la Información y se especializó, con doble post grado, en marketing empresarial. Regresó a Gran Canaria y enseguida puso en práctica todo su conocimiento al servicio de otros, hasta que, un buen día decidió aplicar todo lo aprendido en sí misma «tuve muchas ganas de apostar por mí». Y a la vista está que no se equivocó porque más de 14.000 visualizaciones a diario la secundan, porque así es Marta, no esconde sus audiencias, a nadie. Un ejercicio que le vale, primero, siempre, para sí misma y para hacerlo mejor cada día.

Los seguirores no tardaron en multiplicarse por miles y su secreto nunca lo ha ocultado a nadie: sinceridad y naturalidad. Dos principios por los que se rige y se fundamenta su actividad, bien sea en redes, en televisión, en presentaciones o en lo que se tercie porque, si Marta cree en algo, lo trabaja, lo hace brillar y casi siempre, lo convierte en éxito.

Nos confiesa que su día a día no es fácil, crear contenido que valga la pena, que entretenga, que guste y que convenza lleva horas de trabajo, horas de creatividad y horas de montaje y edición. Pero nada la hace desistir, porque ella cree en sí misma y en todo lo que es capaz de ofrecer. No existe nada a lo que ella no le ponga todas las ganas del mundo.

Cuando le preguntamos por los «haters», lo que viene siendo el ejército de envidiosos a los que tanto les gusta esconderse en las redes, Marta no se arruga y nos comenta que al contrario que a ella lo que llega es un inmenso cariño y mucho respeto al trabajo que hace. Y podemos dar fe de ello porque, durante esta entrevista, unos cuantos se acercaron a saludar, a agradecer, a compartir y en todos los casos era la primera vez que la veían en vivo y en directo.

Ropa, zapatos, maquillaje, productos de cualquier índole, viajes, restaurantes, festivales, fiestas y un gran etcétera han sido los escenarios donde Marta lo ha dado y sigue dádolo todo para los demás, desde su naturalidad, su honestidad, su sentido del humor, su tenacidad, pero, sobre todo, su sinceridad. Un regalo que comparte, a diario, con todos sus seguidores y clientes porque Marta no se guarda nada ni sabe darse a poquitos.

Hoy promete seguir con la línea de ropa que ha creado junto con su amiga, Vanessa Díaz de twenty7things, MIAVA y también promete sorprendernos con algo diferente antes de que acabe el año, mientras tanto, generosa como siempre, nos lleva por los lugares donde saca todo el sabor a la isla de Gran Canaria.

Dónde desayuna Marta Ibrahim

De lunes a viernes siempre la encontraremos en Magenta Art&Coffee, un indispensable para ella donde no solo desayuna, sino que también almuerza porque toda su propuesta no solo está riquísima, sino que, además súper bien de precio y desde aquí anima a todos a que lo conozcan porque seguro les va a encantar.

Magenta Art&Coffee C7

Cuando llega el fin de semana la podemos encontrar en Bachaco, de donde le encanta todo lo que elaboran, cocina super fresca en combinaciones deliciosas y, además, tiene una terraza fantástica.

Bachaco C7

La hora del almuerzo de Marta

Como casi todos los fieles de la zona de Vegueta-Triana, a Marta nos será fácil encontrarla en La Travesía de Triana, para ella, un local de toda la vida y al que acude desde que abrió sus puertas.

La Travesía de Triana C7

Amante de la comida asiática, se confiesa asidua a Daiwa, por su buffet y sus buenos precios. Una opción ideal entre semana.

Daiwa C7

Al Gambrinus acude cuando cambia de zona porque sabe que siempre es la apuesta ganadora y en su terraza encuentra el lugar ideal para estar.

Gambrinus C7

Y no podía faltar el Fuji, para Marta el mejor japo de la isla y con solo nombrarlo, la boca se le hace agua.

Fuji C7

Dónde ir a cenar con Marta

Los dos Churrascos, tanto el de la capital como el de Meloneras, son lugares infalibles, sobre todo cuando se trata de celebrar, con familia o con amigos y, además, atesora recuerdos de cada encuentro en ambos restaurantes. Para Marta, El Churrasco es como estar en casa.

El Churrasco C7

En Ribera del Río Miño reconoce que come increíblemente bien y el cariñoso trato de Tero y Lavinia es un plus a la excelencia del local.

Ribera del Río Miño C7

También la encontraremos en el precioso local de 928 Capital, sobre todo por su postre 3 leches, sencillamente irresistible y nos cuenta que lo pueden saborear en Segundo Muelle.

928 Capital C7

Si toca poner rumbo al sur, Marta no lo duda, un lugar perfecto donde saborear su gastronomía favorita: la comida japonesa en Blue Marlin. Un lugar que, para Marta, lo tiene todo.

Blue Marlin C7

La copa no puede faltar

A Marta lo que le gusta es disfrutar de este ratito pero acompañado con algo de «pica-pica» así que, su mapa, lo marcan tres locales de la capital grancanaria: el primero de ellos, un clásico Bar Timbeque porque siempre te lo encuentras abierto cuando los demás están cerrados y, esa plancha con hamburguesas sea la hora que sea, es digna de elogios.

Bar Timbeque C7

Carlichi, el bar más bonito de la ciudad y el lugar perfecto para estar, siempre.

Carlichi C7

Y, por último, el más nuevo de la lista, el Panthere Noire, un precioso local con excelentes propuestas en combinados y coctelería y al que no le falta una carta con deliciosas sugerencias que acompañan la copa y el ratito.

Panthere Noire C7

