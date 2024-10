Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria y cofundadora de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, Wendy López-Trejo

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de octubre 2024, 23:21 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Se licenció hace más de 25 años en Economía por la Universidad de Cantabria y Dublín, especializándose en Economía y Comercio Internacional, aunque desde aquel entonces su curiosidad palpitaba por el interesante y trepidante mundo del marketing, cuando nadie creía aún que aquello sirviera para algo.

Sus primeros pasos profesionales y su impecable currículo la llevaron hasta Accenture Madrid, Corporación 5 y de ahí a formar parte de las funciones públicas, consiguiendo la primera posición, por concurso oposición, en Técnico Economista Superior en el Consorcio de la Zona Especial Canaria, tan solo dos años después de ser licenciada.

En paralelo, Wendy nunca ha dejado de formarse y de especializarse multiplicando sus cualificaciones y dirigiendo un valioso aprendizaje que le sirvió para despertar su sueño latente: el marketing, o, como ella nos cuenta: «mi trabajo en estos años se ha centrado en las «marcas».Construirlas, ayudar a que crezcan y conecten con su público. Y esto no es solo publicidad o diseño, es trabajar desde el producto para que sea diferente a los demás y que agregue valor, que sea mejor en algo con respecto al resto».

Desde esta particular y admirable visión, a Wendy no hay sector que se le resista: industria del tabaco en Gallagher Tobacco International (actualmente parte de JTI), como Brand Manager y directora de marketing para Canarias; el sector del turismo cuando se unió a la consultora turística internacional THR en Barcelona donde alcanzó la posición de directora del área de marketing en importantes proyectos con planes estratégicos y de marketing de destinos turísticos como Croacia, Grecia, Andorra, Lanzarote o Sri Lanka, entre otros.

Una escalada que no había hecho más que comenzar y que la llevaron a codirigir la agencia de publicidad y comunicación T-time, posicionándola en pocos años como una agencia de promociones de referencia entre las marcas de gran consumo para, posteriormente crear Silk Marketing, una agencia de comunicación y servicios, especializada en consultoría de marketing, desarrollando proyectos de transformación y reposicionamiento de marcas, branding, estrategia de comunicación y relaciones corporativas que aún hoy presta sus servicios como todo un referente del sector.

Una formación que, sumada a la experiencia puede generar hasta vértigo, pero, tan pronto como se conocen las importantes marcas para las que ha trabajado, se entiende todo. Cambios, ideas, aspectos, conceptos de reconocidas marcas que forman parte del ADN de todos, como Guaguas Municipales, Eidetesa o Leche Sandra. Otras con especial injerencia en la sociedad y en la economía desde los sectores más diversos, como Sagulpa, Binter, Lopesan, Grupo Relaxia, Grupo Martínez Abolafio, Proexca, Infecar, Grupo Scooters, Hotel Parque, Grupo ICOT o The Mint Company, Ereza Hoteles, La Vaquita o Canaragua.

Con pocas palabras se entiende también cual ha sido su sello y su impronta en cada uno de sus proyectos, o como ella los denomina, «alumbramientos»: piensen ahora en la «Siticleta» o el Paseo Solidario del Cáncer de Pulmón que se viene celebrando en la capital en los últimos años y, si algo define el trabajo, la creatividad y el empeño de Wendy es precisamente la capacidad de hacer suyo cada proyecto y eso solo se da cuando se pone el corazón en lo que se hace, así que no es de extrañar que aporte un valor humano y real en todo lo que toca, convirtiéndolo en un éxito rotundo.

Se dice que en un mundo cada vez más digitalizado y donde la inteligencia artificial ha pasado a jugar como delantera en muchos de los terrenos, el futuro será de quien tenga las ideas y sea capaz de ejecutarlas y, hoy por hoy, desde esa posición más que aventajada, Wendy se decidió a fundar en 2021, junto al oncólogo Dr. Delvys Rodriguez Abreu, la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón. Una organización sin ánimo de lucro cuya misión es promover la investigación oncológica en Canarias, mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón, sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y luchar activamente contra el tabaquismo. Una tarea difícil que sin duda exige de una sensibilidad especial y en donde cada día hay que ponerse en el lugar del otro y no en el de uno mismo. A pesar del duro trabajo que todo ello supone, Wendy no pierde ni la sonrisa ni la esperanza y, una vez más, segura de que se pueden hacer grandes cosas y dar grandes resultados. Ella, como siempre, irá dejando miles de huellas en el camino porque no parará hasta conseguirlo.

Hoy, nos apuntamos con ella a seguir los caminos que nos llevan hasta los lugares donde disfruta de la gastronomía y el paseo resulta tan especial, revelador y maravilloso como ella.

Dónde desayuna Wendy

No es de desayunos pantagruélicos ni sofisticados. Le gusta, sobre todo, disfrutar de un buen café y de bocados salados que no sean excesivos, pero sí especiales, así que, empezamos la ruta de buena mañana con un café en Caracolillo Coffee. Para ella de los mejores de la capital.

Ampliar Caracolillo Coffee C7

Si se trata de darle más consistencia al desayuno, la encontraremos en Texturas de Chocolate, un local ideal para ella y en donde elaboran pulgas muy ricas con ingredientes muy frescos.

Ampliar Texturas de Chocolate C7

Otro de sus lugares de referencia, Ave Pastelería Artesanal y, a esta hora del día por su propuesta salada en el desayuno, como el bocado con queso scarmoza y mortadela.

Ampliar Ave Pastelería Artesanal C7

Y rumbo al sur, un lugar más que especial donde elaboran desayunos ricos y caseros en un ambiente único y relajado para ella: el Campo de Golf de Maspalomas. Un ratito que además le sirve de desconexión y nos cuenta que no se precisa ser socio para disfrutarlo.

Ampliar Maspalomas Golf C7

El almuerzo de Wendy

Marca un límite entre los lugares que frecuenta en el día a día por trabajo y a los que acude para disfrutar también de sus platos favoritos de forma más relajada. Así que, entre semana frecuenta dos locales, referentes para ella de cocina japonesa, Amaki, porque sus propuestas, así como sus boxes y hasta su ramen le solucionan esas paradas de mediodía para comer muy bien, a buen ritmo y continuar la tarde.

Ampliar Amaki C7

Y, el segundo local sin salir de esta especialidad, el Sushi Bar Kome Kome de donde le encantan las propuestas siempre frescas de Yumier.

Ampliar Sushi Bar Kome Kome C7

Nos reconoce también que últimamente casi todos los almuerzos entre semana se dan cita en La Bodega de la Avenida y allí aprovecha para disfrutar de sus espectaculares elaboraciones de cocina de toda la vida, como sus carrilleras, sus verdinas y su rabo de toro, porque Wendy se autocalifica de paladar tradicional y allí bordan de manera excepcional cualquier guiso.

Ampliar La Bodega de la Avenida C7

Cuando toca ponerse algo más formales podremos encontrarla en Ribera del Río Miño porque sabe de sobra que es un lugar que ofrece todas las garantías.

Ampliar Ribera del Río Miño C7

Cuando llegan los benditos fines de semana suele poner rumbo hacia el centro de la isla para disfrutar en Ca´Manolo, en El Madroñal en donde repasan como pocos el recetario tradicional y cualquier elaboración con cochino la ejecutan de manera excepcional.

Ampliar Ca´Manolo C7

Si se trata de disfrutar de una buena carne, no lo duda, Asador Las Lilas por producto, por servicio y por sala. Un local magnifico.

Ampliar Asador Las Lilas C7

A la hora de la cena

Suspira por uno de sus locales favoritos y se encuentra en el sur de la isla: La Palmera Sur un lugar donde todo le gusta y donde disfruta siempre que acude.

Ampliar La Palmera Sur C7

Si toca salir a tomar algo sin renunciar a una buena gastronomía, se busca la manera de hacerse con un huequito en la barra en La Travesía de Triana.

Ampliar La Travesía de Triana C7

Otro local de donde también destaca su gastronomía, tradicional o cualquiera de sus elaboraciones con carne, además de un ambiente estupendo, son Los Siete Lagares.

Ampliar Los Siete Lagares C7

Para las ocasiones especiales y que se pueden planificar con tiempo, las intenta disfrutar en Deliciosa Marta. Cualquiera de sus platos es bienvenido a su mesa y admira mucho la ejecución tradicional de su cocina.

Ampliar Deliciosa Marta C7

Y, otro lugar que le enamora, sobre todo tomando asiento en su barra, es Camino al Jamonal. Su cocina es exquisita, tradicional y perfecta.

Ampliar Camino al Jamonal C7

¿Copa o sobremesa?

No es de tomarse copas y mucho menos como arrancadilla, lo que si le encanta es disfrutar con tiempo de una buena conversación durante una sobremesa sin reloj y, en los lugares en los que más aprecia este momento suelen ser, La María Cervecería donde suele encontrarse con amigas, picar y tomar algo en un ambiente distendido y fabuloso.

Ampliar La María Cervecería C7

Y, el segundo, porque además ofrece música en directo los viernes, el míticoBodegón Vandama. Un lugar perfecto para todo; producto, servicio, ambiente y pasarlo mejor que bien.

Ampliar Bodegón Vandama C7

