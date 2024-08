Dónde saborear Gran Canaria, según la directora de marketing, trade marketing y comunicación de Ahembo, Ida Vega

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de agosto 2024, 23:15 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Nació en la capital grancanaria, pero nos cuenta que Tejeda, aparte de ser uno de los pueblos más bonitos de España, es también su cuna, sus raíces y uno de sus lugares favoritos en el mundo.

Se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas por la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de VIC en Barcelona y, desde ese punto de partida ha dedicado su vida a lo que más le gusta y mejor sabe hacer: comunicar.

La formación de post grado también ha sido una constante en su vida, el mundo del marketing no para e Ida tampoco sabe estarse quieta. Como ella misma nos cuenta «el ser humano está constantemente comunicando, durante las 24 horas del día y con todo su cuerpo y, todo eso, se traduce al marketing».

Eso sí, usando siempre las herramientas correctas y para dar el valor que cada acción o producto merecen.

Ha trabajo, dentro y fuera de las islas, ha aprendido, ha emprendido y ha enseñado y enseña en universidades canarias y en formaciones específicas para empresas.

De toda su trayectoria, siempre en empresas y sectores referentes donde podemos destacar: Heineken, Audi, Sony, Turismo de Gran Canaria, Fundación Disa, Sociedad y Promoción de Desarrollo de Canarias, Grupo Dinosol, Domingo Alonso Group, de la que guarda un maravilloso recuerdo, y donde destaca, de cada una de ellas, todo lo aprendido, porque como Ida nos cuenta, ella a lo que realmente se ha dedicado toda su vida es a potenciar su propio talento.

Hoy, con la formación y la experiencia como equipaje le preguntamos a Ida qué le queda por hacer en su campo, y nos cuenta que, aun estudiando en Barcelona siempre tuvo claro que quería trabajar para marcas canarias, así que, reconoce que sus sueños están más que cumplidos pero «siempre quedan retos por conseguir», como en su presente, trabajando hoy en gran consumo, Ahembo, dándole valor al producto y a la imagen de la marca, desde un simple posavasos hasta trazar toda una estrategia y, como otra de las constantes en su vida, con ilusión, mucha agilidad mental y exprimiendo cada detalle para que aporte y de valor.

Y un detalle antes de arrancar la ruta con Ida Vega, su refresco favorito es el Clipper de maracuyá, así que, si no lo han probado ahí queda su primera recomendación.

Dónde desayuna Ida Vega en Gran Canaria

Entre semana, su desayuno lo disfruta en la oficina con fruta y no dice que no a un yogurt griego.

Ya los fines de semana, cuando la agenda lo permite se deja caer en Nankurunaisa, de donde le encanta su variedad de tostas, todas espectaculares y su plato favorito, los «Huevos NANKU con bacon».

Nankurunaisa C7

Otro de los lugares donde se regala disfrutar de un buen desayuno es en D´Buen Gusto, en el CC Alisios, de la mano de Montse, su delicioso café y un bocata de pan de cereales con jamón ibérico de bellota 100% «¡Para chuparse los dedos!»

D´Buen Gusto C7

El almuerzo y la cena de Ida

Para almorzar tiene muy claro cuáles son sus favoritos y, ambos, fuera de la ciudad y hacia el sur. El primero de ellos, el Restaurante Grill Aeroclub, un restaurante por el que, además, siente muchísimo afecto porque es punto de reunión para ella, sus amigos y su familia, desde siempre.

Ida nos cuenta que «el amigo Jorge siempre nos recibe con una sonrisa enorme y lo mejor de la materia prima convertida en platos excepcionales, pescado fresco, queso frito canario, su rico gofio escaldado o sus refrescantes e inmensas ensaladas. Pero no solo tiene pescados, sabroso su codillo o la paletilla de cordero. El Aeroclub es un clásico donde he disfrutado y disfruto en la mejor compañía».

Restaurante Grill Aeroclub C7

El segundo de sus lugares «top» e imprescindible, lo encontramos en Telde: la Cofradía de Pescadores de Taliarte. «Un sitio increíble para comer, marisco espectacular como ostras, mejillones a la marinera, almejas salteadas, zamburiñas, morena frita y lo mejor, las manos que tienen para hacer uno de mis pescados favoritos, la sama roquera.»

Cofradía de Taliarte C7

Si toca quedarse por la capital, bien sea para comida o cena, su restaurante favorito donde además se permite darse un homenaje es La Bodega de la Avenida (actualmente cerrada por mejoras en el local).

«Una vez al mes ya sea sola o en compañía me podrán ver ahí, la calidad de sus carnes destaca por encima de todo, fantásticos camareros y, aunque sus arroces también son increíbles, recomiendo las sugerencias del día porque sus fueras de carta nunca fallan».

La Bodega de la Avenida C7

Ida también sabe dónde encontrar la mejor carne en la isla de Gran Canaria y ese lugar es, sin lugar a duda, Casa Brito en Arucas. «Se tienen bien merecidos todas las distinciones que ostentan y de aquí, me quedo con la carne y el servicio, ambos de mucho nivel. Parece un restaurante de toda la vida, pero es mucho más: tradición en equilibrio con vanguardia y, sobre todo, con una materia prima sensacional».

Casa Brito C7

Ida sonríe ahora para decirnos que «las cabras tiran para el monte» así que, de vez en cuando necesita «escaparse» de la ciudad y toma dirección hacia el centro de la isla para disfrutar de uno de sus incondicionales: Los Geranios en Bandama. Un lugar acogedor y altamente recomendable como restaurante, donde Ida una cocina cargada de tradición y excepcionalmente sabrosa. Además, el servicio, comandado por Paco, es cercano y siempre atento a cada detalle. De aquí le encantan el conejo, el queso asado y unos irresistibles judiones.

Los Geranios C7

La copa y la tapita

A Ida, lo que le gusta cuando toma una copa es acompañarla de alguna tapa o aperitivo, así que ya sea vino, cerveza o cubata, en Las Palmas de Gran Canaria no se le ocurre otro lugar mejor que Dorotea: «punto de encuentro de amigos y colegas en una calle muy especial para mi familia y con la catedral al fondo. Allí disfruto de su variedad de vinos, vermuts y combinados, eso sí, con el copeo siempre acabo cayendo en las redes de su irresistible bocadillo de cochino negro».

Dorotea C7

Otro de los lugares donde disfruta de su excelente coctelería está en Arucas y es en Emblemática Rooftop, «además de copas se come delicioso y acompañan unas vistas 100% «instagrameables» y me consta que han estrenado una nueva carta, así que pronto iré a probarla».

Emblemática Rooftop C7

Para finalizar su ruta, nos vamos con Ida hasta la Vega de San Mateo, donde hace parada y fonda en un lugar donde disfruta muchísimo de un copeto o copita «made in Idaira»: El Bar Perera. «No hay cosa que me sepa más que sentarme en la barra y pedirme una tapita de carne de cochino con papas fritas de la tierra y una cervecita bien helada o un vinito cuando llega el invierno. También es perfecto para un terraceo y no voy a negarlo, algún cubata también ha caído acompañado de un buen guitarreo o parranda canaria.

El Bar de Perera (ahora regentado por su hijo) es mágico, y para mí, un lugar de lo más especial y un gran clásico de Gran Canaria. Además, es la sensación que aporta salir de la ciudad hacer una «descomprensión» y la antesala para llegar al paraíso, uno de los pueblos más bonitos de España: Tejeda«.

Fachada del Bar Perera C7