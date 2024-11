Dónde saborear Gran Canaria, según el comunicador gastronómico Javier Suárez

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de noviembre 2024, 21:12 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Su niñez la pasó al lado de su madre, cocinera excepcional y gran conocedora de los productos de la tierra canaria. Ella era originaria de Taco, Tenerife, así que para Javier los guachinches eran visita obligada cada fin de semana y hasta elegían el conejo que después se comían.

Purgar caracoles con gofio en una bañera era uno de sus juegos de niño y no se perdonaba en casa una paella de domingo en Los Girasoles o un ratito de barra en el mítico Bar Julio y precisamente por todo esto, cuando le preguntamos cuándo y por qué decidió dedicarse a dar altavoz a la gastronomía, se para, hace balance y reconoce que, desde siempre, aunque no tomó conciencia de ello hasta que terminó su etapa profesional tras 24 años en Heineken Canarias y otras marcas de cerveza.

A partir de 2011, un año duro y complicado para la economía, Javier encuentra en el cine, otra de sus pasiones, un nuevo camino y, aunque no lo presuma en su «catálogo» quedan para el recuerdo entrevistas a Ricardo Darín y hasta a Denzel Washington, en su página «Adictos al Espectáculo» y con colaboraciones en medios de comunicación, tanto a nivel regional, como Canarias7 como a nivel nacional como Canal+.

Pero en 2015, golpe de timón, inspirado por una persona a la que Javier admira y a la que siempre le agradecerá el hecho de haber creído en él: Ezequiel Pérez, con quien había compartido carrera profesional en Heineken y quien precisamente le lanzó el órdago que sería un punto de inflexión en su carrera y en su vida: «Javier, dale voz a la gastronomía».

Javier paró, pensó, miro atrás y se dijo: «tengo los contactos, he crecido ligado a la gastronomía, a las tradiciones más arraigadas de mi tierra y, además, también es mi pasión». Punto y seguido para abrirse un camino nuevo, cursos específicos de formación durante dos años, en escuelas de carácter privado con José Carlos Capel y su esposa Julia Pérez, a quienes nos cuenta, también admira y con quienes ha colaborado en muchas ocasiones en su página Gastroactitud.

La suma de su aprendizaje natural y de toda su experiencia, hoy toma forma y contenido en las diversas plataformas desde donde pone el altavoz, alto y claro, a la gastronomía: A por Fogones en prensa, Gastro UD, en radio y su web propia, javiersgastro . Además de sus redes sociales y de colaboraciones en medios especializados, desde donde deja constancia de todo lo bueno por disfrutar y de todo lo que queda por enmendar y, no quiere pasar la oportunidad sin destacar los nuevos retos de todo lo que queda por hacer en 2025: recuperar la importancia de los mercados como epicentro indispensable de la gastronomía. El sector primario, el gran olvidado siendo el protagonista indiscutible y «padre» de todas las creaciones. Aparcar el «postureo» y hablar de cocina, sin más, porque el resto empaña el panorama. Revisar lo que comen los niños y procurarles una buena educación alimenticia, ellos son básicos y elementales para la transformación cultural que tiene que vivir el sector que no es otra que regresar al origen. Y, como novedad para el próximo año, la guía gastronómica de la UD, dirigida y coordinada por el propio Javier quien nos repite una y otra vez durante la entrevista y así quiere dejar constancia, que él no es periodista sino como versa en el titular, Javier es un comunicador que ensambla las piezas del puzle, que pone en contacto, en valor o en corrección todo lo que se hace en el panorama gastronómico y, además, nos apunta que su labor nada tiene que ver con los escaparates que hoy proliferan en las redes sociales: hablar y escribir de gastronomía lleva tiempo, rigor y seriedad y , para destruir los mitos confirma a los lectores que efectivamente paga las facturas de lo que come.

Hoy nos damos un paseo con él y repasa lo básico, sin florituras y sin locales inaccesibles para la mayoría. Hoy nos lleva hasta sus sabores favoritos de Gran Canaria, los que disfruta tantas veces como puede y, todo ello, desde la sinceridad más absoluta.

Dónde desayuna Javier Suárez

A Javier, si no sale de la capital, podremos encontrarlo en Ave Pastelería Artesanal porque «su manera de hacer la pastelería es única en la isla y creo está marcando una época propia».

Ampliar Ave pastelería artesanal C7

En Mol Café por sus cambios diarios de carta con los bocatas como protagonista.

Ampliar Mol Café C7

Rumbo al sur, Cafetería Alonso en Telde por su bocata de caballa con todo y en Yazmina porque se siente como en casa.

Ampliar Cafetería Alonso C7

Eso sí, nos reconoce que desde que descubrió el Piscolabis Bar Correos en la capital, se ha convertido en su refugio para disfrutar de un excelente bocadillo de pata, sin salir de la capital.

Ampliar Bar Correos C7

Si toca arrancar el día con un pincho de tortilla se queda en el Midway a quienes les reconoce el enorme mérito de mantenerse siempre al más alto nivel.

Ampliar Midway C7

Para cuando el cuerpo pide un bocata de calamares, el del Kojak a lo bestia es su manera particular de disfrutar de un «brunch».

Ampliar Kojak C7

Y, como lugar «secreto» anima a nuestros lectores a que se acerquen los viernes, desde muy temprano al Mercado Central al puesto de Raquel de «Medio Jigo pal Kilo» y se pidan un bocata de pata con aceite de oliva virgen extra, sal y pan de Amaro. Desde las 08:00 a.m. habrá gente en cola y habrá que esperar hasta las 10:00 pero se trata de una «experiencia» que nadie se debería de perder.

Ampliar Medio Jigo pal Kilo C7

De paso, aprovecha y da su paseo, siempre glorioso por el Mercado, donde no faltan las paradas como Frutería Martín y la Polleria Ana, dos puestos del mercado con frutas, verduras, quesos, pollos y corderos de la isla y donde compran también los grandes chefs como Carmelo Florido de El Equilibrista33.

Si toca desayunar en casa, no lo duda, primero acude a buscar pan a la Panadería Miguel Díaz, para él, la mejor de la capital.

Ampliar Panadería Miguel Díaz C7

Los almuerzos de Javier Suárez

Sin dudarlo, Javier arranca su ruta en Majuga, para él, el gran tapado de la gastronomía canaria para las grandes guías y donde la cocina tiene personalidad propia y una sala que transporta a la felicidad.

Majuga C7

En Camino al Jamonal podremos encontrarlo disfrutando solo, con la familia o con amigos.

Ampliar Camino al Jamonal C7

Borneo, en la capital, donde de la mano de Cristina Monge ha descubierto la cocina filipina a la que se ha entregado sin renuncios.

Ampliar Borneo C7

Berro Bistrot, porque nadie en la isla trabaja las verduras como Francesca.

Ampliar Berro Bistro C7

El Padrino a donde acude pata disfrutar de su caldo de pescado porque, nos dice que «o los ponemos en valor o los perderemos y después lloraremos».

Ampliar El Padrino C7

Morro Colorao porque han traído ya no los arroces de Valencia a Gran Canaria, sino porque como nos cuenta Javier, han creado algo que no tiene igual en la isla gracias a su manera de cocinarlos, con leña de sarmiento de Tejeda, mucho fuego y gran producto.

Ampliar Morro Colorao C7

El Bento Japonés de Teresa Moon es otra de sus paradas habituales, porque ella demuestra que no se tiene cobrar un dineral para disfrutar de una cocina japonesa que se te clava al corazón.

Ampliar El Bento Japonés C7

Y no podían faltar en su lista Manolo y María de La Palmera Sur, su restaurante favorito del sur de Gran Canaria sin duda alguna. Da igual que sea almuerzo o cena, ahí Javier siempre juega en campo propio.

Ampliar La Palmera Sur C7

Y como punto y seguido y aunque no esté en la isla, Gofio en Madrid es uno de sus grandes favoritos e imprescindibles y no perdona una visita a la capital del reino si no pasa, pisa y prueba Gofio.

Ampliar Gofio C7

Las cenas tempranas o meriendas tardías de Javier Suárez

Huye de las cenas y prefiere hacerlas en casa con su mujer y su hija. Le apasiona ese tiempo y espacio donde escucha a su hija Adriana hablarle de la natación artística o comummente denominada sincronizada, deporte que practica porque cada día aprende con ella el verdadero valor del sacrificio y esfuerzo viendo a unas niñas que entrenan cuatro horas al día tras una larga jornada escolar.

Para la media tarde o cena temprana se lanza a por una crepe, siempre con helado aparte del Pliza21 porque les hace felices.

Ampliar Pliza 21 C7

Ya dentro del mundo burger que tanto arreglan las cenas empieza por el Oh Qué Bueno y sus arepas que suman nivel a sus ya de por sí certeras hamburguesas y su Top5 sería sumar las de All or Nothing, Chef Déniz, Malditas Smash o La Quícara que son aciertos seguros.

Ampliar All or nothing C7

Y destacar un respeto eterno a New Machin, más de 15 años cocinando hamburguesas a su manera se merecen un reconocimiento, ya que, aunque no sean dignas de fotos en redes sociales, ni hermosas, sí que son sabrosas y con una imbatible relación calidad/precio, nos cuenta Javier.

Dónde va Javier a tomar una copa

Es más de tardeo que de noches, ya que, por unos motivos u otros, nos cuenta, la maravillosa vida nocturna que se vivió en Las Palmas de Gran Canaria en la década de los 80, tristemente ya es un simple recuerdo del pasado.

Para tomar una copa disfruta con los proyectos de un gran amigo suyo de toda la vida, Pepe Martín. De ahí que El Tendedero, La Catalina o los eventos que él organiza siempre serán un punto de encuentro para Javier y para más de una y de dos generaciones que han ido creciendo juntos.

Ampliar El Tendedero C7

Carlichi, Captain13 y El Viajero son esos lugares que siguen luchando por mantener viva la noche capitalina.

Ampliar Carlichi C7

De los nuevos le apasiona el Mizu Club Canarias, un auténtico viaje a un cocktail club japonés en pleno corazón grancanario.

Ampliar Mizu Club C7

Y como cierre la gran sorpresa del último año para él han sido los tardeos de los viernes en el CN Metropole, que se han convertido en un encuentro mágico entre adultos y jóvenes deportistas, con espacios para la diversión de ambos.