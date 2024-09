Dónde saborear Gran Canaria, según el chef privado Marco Simón

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 28 de septiembre 2024, 23:54 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Le cuesta ser protagonista, lo que quizás no sabe de sí mismo es que él es un líder natural. Cuando le preguntamos por su infancia abre aún más su sonrisa, porque sonreír lo hace constantemente solo que, al recordar su niñez y sus veranos en Meersburg, una localidad de cuento al sur de Alemania, frontera con Suiza y a la orilla del Lago Constanza es inevitable no imaginárselo corriendo con la bicicleta, con la pelota, bañándose en el lago y disfrutando de esa sensación de plenitud que solo dan las vacaciones.

De allí es oriunda su familia materna y la panadería de la localidad, el negocio familiar que aún sigue encendiendo los hornos.

De formación académica, economista algo a lo que apenas se dedicó cuando la vida se le puso patas arriba, una etapa a la que él llama madurar en un día, pero se presentó la pandemia y, su titulación, los tres idiomas que habla a la perfección y la experiencia adquirida, las metió en un cajón para que, de nuevo y de forma natural, empezar a hacer otras cosas, a sacar de sí mismo su enorme talento en la cocina, su paladar a prueba de exquisiteces que agradece también a su padre y una capacidad para organizar y montar «tinglados» gastronómicos únicos, sabrosos y siempre preciosos.

Le da tanta importancia al qué comer como al cómo comerlo, para Marco es imprescindible una mesa bonita porque de lo contrario la comida no lucirá igual y, por lo tanto, no sabrá igual. Así que, de aquellos días que ahora se vislumbran como un recuerdo lejano, cuando todos estábamos en casa por imperativo, Marco preparaba comidas, todas deliciosas y las repartía con sus vecinos, en un empaquetado especial al que acompañaba de unas cervezas. Aquellos «táper» no tardaron en hacerse famosos en el barrio, en el municipio y en toda la isla.

Una cosa llevó a la otra y encontró un nuevo camino, Marco DaHaûs, chef privado, a domicilio o como a él le gusta decir: preparar cositas súper ricas en el domicilio del cliente para que disfrute, se olvide de todo, hasta de recoger y lo pase tan bien que siempre lo recuerde.

Su base es la cocina más tradicional porque en su casa se cocinaba a diario y al llegar del colegio solía encontrarse, aparte de una mesa montada para la ocasión a la que no le faltaba de nada, un pato al horno. Tras un primero igual de especial y que nunca faltara el postre. Y esto podía ser un miércoles cualquiera. De todo aquello quedan mil platos y elaboraciones, pero, quien le conoce no se olvida de su ensalada alemana, su tortilla de papas, sus arroces, sus tacos mejicanos y lo que se proponga, porque Marco es capaz de hacerlo todo y todo, irresistiblemente bien.

Si hace balance no siente ningún vértigo, se sigue sintiendo afortunado desde que pone un pie el suelo y hasta que vuelve a acostarse. Si mira su agenda tampoco se estresa, aunque hoy no tenga un solo fin de semana libre hasta que acabe el año y ya bastantes subrayados para el 25. Si se tuviera que quedar con algo, a modo de souvenir convertirlo en llavero y llevarlo consigo, eso sería cada cliente que ha conocido. Personas famosas y famosísimas de las que no nos da un solo nombre porque la confidencialidad es otro de sus apellidos también personas anónimas, que lo llaman y lo quieren a su lado para celebrar los momentos más importantes y donde Marco, de nuevo de forma natural, pasa a ser parte de los recuerdos más entrañables de sus clientes. Y se queda también con los pocos momentos de los que dispone para disfrutar de una buena mesa, de buena comida, en buena compañía y en sus lugares favoritos y hoy, comparte con nuestros lectores una lista de lo más deliciosa y singular. Tomen nota y no se pierdan ninguna de sus recomendaciones.

Dónde desayuna Marco Simón

Nos adelanta que muchos de sus trabajos se desarrollan en el sur de Gran Canaria, así que siempre que puede desayuna en la Boutique del Pan Permedes, un local en San Fernando en donde disfruta de un increíble bocadillo de pollo desmenuzado en un pan recién hecho. Placeres sencillos y sin pretensiones nos cuenta y donde para él, un ingrediente esencial es la amabilidad del personal que lo atiende.

Boutique del Pan Permedes

Otro lugar en el que suele parar, rumbo al sur de la isla, concretamente en Arguineguín, es la Librería Cafetería Javi, un local diferente que en su día se hizo famoso por sus irresistibles bocadillos de tortilla de papas con ali oli y que sigue vigente, aunque cualquier bocadillo lo hacen de 10.

Librería Cafetería Javi

Otro de sus desayunos favoritos lo encontramos en el Mercadito de El Calero, el personal es excepcional y todo lo que tienen y hacen recibe el mismo adjetivo.

Mercadito El Calero

Si toca acercarse a medianías, la Quesería «Yo sin Tí» un local tan especial como la familia que lo regenta, gente genuina como le gusta contar a Marco, con quesería propia y de donde salen unos molletes que sobre todo llevan el cariño de Coralia.

Quesería «Yo sin Tí»

A la hora del almuerzo

Bar Ca´Manolo en el Madroñal es uno de sus lugares favoritos, donde lo tratan como si estuviera en su casa y es que Marco siente a Manolo y a Mapi como familia. Sentarse en la barra, hablar con Manolo y disfrutar de la cocina de Mapi, con sus callos, su cochino, sus chicharrones con gofio y el gofio escaldado con caldo de carne. Para Marco toda una experiencia gastronómica que merece un 10.

Bar Ca´Manolo

En Casa Brito también podremos encontrarle porque para Marco la relación que se establece en este local es más que admirable: producto excepcional a un precio sin abusos. De aquí no perdona su ensalada de cogollos.

Casa Brito

Otro de sus lugares es el Bar El Campesino «Colacho» en Marzagán, porque, además de sentir un cariño muy especial por Colacho, Marco sueña con su ensalada de aguacate y tomate.

Bar El Campesino «Colacho»

Y por primera vez, uno de nuestros personajes se sale de la ruta para venir a contarnos que disfrutar de experiencias gastronómicas en las Islas Canarias, también se puede hacer en un solo día y, anima a nuestros lectores a que cojan el barco de las 10:00 en Agaete y zarpen rumbo a Tenerife para coger número en La Pimienta y disfrutar de un buen pescado, hecho como se tiene que hacer. Eso sí, si se animan a dar el paseo, no dejen de probar también su rejo de pulpo y su vieja guisada y ya de paso, le envíen recuerdos a Sara de su parte.

La Pimienta

Llega la hora de la cena

La barra de Camino al Jamonal es uno de sus rincones en el mundo, dejarse llevar por Miguel y Albert, las mejores recomendaciones y también con carácter mundial.

Camino al Jamonal

Le gusta, y mucho, el ambiente tan auténtico de la Bodega Extremeña, donde siempre cumple con su embutido, sus carrilleras, sus anchoas y su ensalada de tomate y aguacates.

Bodega Extremeña

Y, como a Marco le gusta llamarlos, cerramos la lista con sus sitios de confianza con Tertulia y Enyesque, porque pocos tratan como ellos el producto de temporada y disfrutar del ambiente familiar en una de sus mesitas altas, es una experiencia sencilla pero fabulosa.

Tertulia y Enyesque

Para la copa, lo que nos cuenta es que no es de copas. A Marco le encantan las sobremesas largas en el propio restaurante hasta que le sacan tarjeta roja, se termina la velada y para casa.