Las Palmas de Gran Canaria despierta interés

La capital muestra su capacidad de seguir atrayendo el interés de turistas nacionales y europeos que ven en la urbe un destino que seduce por su historia, su patrimonio, su carácter canario y multicultural, una agenda de actividades que abarca las cuatro estaciones casi sin descanso y, por supuesto, por sus singulares y privilegiadas condiciones naturales.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, observa el momento con la sostenibilidad y la convivencia como objetivos prioritarios de la política turística municipal: «Los buenos resultados deben enfocarse desde la perspectiva de un desarrollo de la actividad turística sostenible. No todo vale. Los números no hacen más que reforzar la idea que siempre ha presidido nuestra estrategia y plan de acción, que lo importante no es contar turistas, sino establecer directrices para un desarrollo equilibrado sostenible y de calidad, en el que el bienestar del residente es tan importante como la experiencia del visitante».

En todo caso, el responsable del área de turismo en la ciudad se muestra optimista y apunta que «Las Palmas de Gran Canaria es un gran ejemplo de que es posible ordenar el turismo para seguir siendo lo que siempre hemos sido: Una ciudad abierta al mundo, una ciudad para vivirla y para compartirla y eso es responsabilidad de los que vivimos aquí y de los que nos visitan».

Turismo LPA, la empresa municipal que gestiona el área de Turismo trabaja en el diálogo turismo-ciudad de manera permanente, recopilando datos, opiniones y tendencias «para no repetir los errores que han cometido otros y para que el turismo sea de verdad un sector generador de riqueza, empleo, convivencia y mejora del espacio urbano».

LOS DATOS DE LA REALIDAD TURÍSTICA PALMENSE 953.972 pernoctaciones pernoctaciones acumuladas en Las Palmas de Gran Canaria durante los siete primeros meses del año, según datos municipales. 8,51 nota de reputación de nota de reputación, casi sobresaliente, como destino urbano, en función de las más de 95.000 opiniones online. 60% de los encuestados de los encuestados palmenses afirma que no tienen ningún problema con los turistas. Solo se aprecia algo de rechazo en el 4,8%.

«La ciudad tiene una estrategia clara para trabajar a favor de un modelo de gobernanza inclusivo. Estamos bien, pero en un punto de inflexión que no debemos perder de vista si no queremos deteriorar el modelo de convivencia turista-ciudadano».

La mayoría de la población residente en Las Palmas de Gran Canaria observa la actividad turística en clave positiva y no observa problemas en la convivencia con los turistas, pero valora de manera negativa los costes económicos sobre la población del alquiler vacacional, en el ámbito del acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida. Son algunas de las conclusiones del estudio 'La población de Las Palmas de Gran Canaria ante el fenómeno turístico', encargado por la empresa pública municipal Turismo LPA a la empresa Técnicos en Socioanálisis.

Se trata de una aportación más al debate actual sobre la construcción de un modelo turístico sostenible en Canarias apuntó Quevedo. «Una encuesta cuantitativa que nos muestra una fotografía de la opinión de los y las residentes en Las Palmas de Gran Canaria y que nos sirve para entender el momento en que nos encontramos como destino urbano en un momento decisivo cuando hemos superado las expectativas más optimistas y nos enfrentamos a un nuevo escenario», relató el edil nacionalista.

El estudio (https://lpavisit.com/es/informes?download=234:2024-informe-poblacion-lpgc-turismo ) pregunta sobre uno de los fenómenos que centra una parte fundamental del debate actual en Canarias sobre el modelo turístico: la vivienda vacacional y sus costes y beneficios entre la población. La mayoría de los encuestados, un 83,6%, está de acuerdo en que el alquiler vacacional hace aumentar el precio del alquiler en las zonas donde se ubica; y el 78,3% está de acuerdo en que dificulta mucho encontrar viviendas en alquiler. Los resultados de 2019 y 2024 en estos dos aspectos no han variado prácticamente. El 3,'4% creen que la regulación actual no es correcta y el 22,6% piensa que está bien como está.

En cuanto a los beneficios, un tercio de los hogares de la ciudad depende laboralmente de este sector y la mayoría de los encuestados, por encima del 75%, piensan que la situación de las zonas turísticas de la capital es buena, que el turismo genera puestos de trabajo, riqueza y actividad cultural y de ocio; así como la calidad y el comportamiento de los visitantes. Solo el 5% opina que existe rechazo al turismo.

El 92,8% de las respuestas obtenidas afirma que el turismo tiene un efecto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo; el 91,2%, que genera más riqueza y crecimiento económico y el 79,1% que mejora las actividades culturales y de ocio.

La percepción es positiva por encima del 50% en aspectos como la mejora de infraestructuras urbanas, en calidad de vida o en seguridad ciudadana.