El nuevo registro de viajeros colapsa el primer día: «Esto va a ser un caos»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 2 de diciembre 2024, 16:29

La polémica introducción del nuevo sistema de registro de viajeros para las reservas hoteleras y las empresas de alquiler de vehículos de motor ya está causando los primeros inconvenientes para estas empresas del sector turístico.

Durante este lunes, primera jornada en la que entraba en vigor la obligatoriedad de uso del sistema, la página Ses.Hospedajes, habilitada por el Ministerio del Interior, estuvo colapsada durante toda la mañana, a raíz, previsiblemente, de la avalancha de negocios que intentaron enviar los datos a la plataforma por primera vez.

Así lo han sufrido los hoteles y las agencias de viajes este lunes, con una aplicación que ha impedido el desarrollo habitual de la jornada laboral, retrasando a los empleados a la hora de realizar otras tareas.

El gerente de la agencia de viajes Aldatours, Carlos Rodríguez, expresó que en el momento de inscribir a la empresa en la plataforma no hubo ningún tipo de percance, a la hora de introducir los datos de las reservas del día la aplicación no respondió en casi ningún momento. «No entra, se queda cargando y no va. Funcionó durante un rato y luego volvió a atascarse », asegura.

Este contratiempo origina a su vez un nuevo problema y es que, según Rodríguez, los establecimientos se tienen que ajustar a una ventana 24 horas para subir los datos al sistema, quedando en entredicho la viabilidad del proceso, al menos en el primer día de registro obligatorio en la plataforma Ses.Hospedajes.

Nada diferente fue la situación en los complejos hoteleros. El Director general de Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos, señaló que «no tenemos ninguna noticia de que la aplicación haya funcionado en algún momento».

Villalobos confía en que estos problemas técnicos se solucionarán en algún momento pero insiste en que es una norma «desproporcionada» que impacta seriamente en la «experiencia vacacional, en la comodidad y el confort del turista».