Carlos Álamo: «El cliente británico quiere venir y quiere gastar más en la isla»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de noviembre 2024, 23:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El consejero de Turismo de Gran Canaria participa en una edición de la principal feria del mercado británico con datos económicos positivos al tiempo que plantea su preocupación por el mensaje que llega al cliente del Reino Unido respecto a las manifestaciones y un posible acoso al visitante. La prioridad de Álamo está en atraer a un cliente que permita elevar la facturación sin tener que recurrir a un mayor volumen de llegada de turistas.

–¿En qué momento está el mercado turístico británico?

–Está en un momento de gran actividad. A pesar de las dificultades económicas, financieras o políticas que pueden afectar al Reino Unido, lo cierto es que está superando todas las expectativas. Lo más importante es señalar que han recuperado los datos preCovid, siendo el último país en eliminar las restricciones, y que ahora no están dispuestos a renunciar a su viaje de sol y playa de al menos una semana al año. Prefieren prescindir de otros gastos, incluso si esto significa dejar de salir o realizar compras. La prioridad del británico después del Covid está en poder escapar del mal tiempo y han elegido Canarias y Gran Canaria, en concreto, para hacerlo por todo lo que ofrece un destino como el nuestro. La clave está en que este cliente ha aumentado su gasto por día y por viaje en más de un 20% desde 2019 y sigue en aumento. Este mercado facturó 1.102 millones de euros durante el ejercicio de 2023, un 20% de la facturación total del sector. Mientras, el gasto turístico de los británicos fue de 1.413 euros en 2023, es decir un 7,7% superior respecto a la comparativa interanual. Nuestra prioridad es esta, poder generar un impacto igual de favorable en nuestro PIB sin tener que recurrir a un aumento insostenible del número de visitantes.

Optimismo «No tenemos la presión demográfica de otros destinos, tampoco las carencias hídricas, y estamos aún por debajo de nuestro año récord, que fue el 2017»

–¿Por qué eligen Gran Canaria?

–Por muchas cosas. En primer lugar por que nos conocen desde hace muchos años y presentamos unas virtudes que hoy en día no tienen otros destinos. Está claro que el británico busca seguridad, calidad y comodidad, máxime cuando hay otros destinos en cercanos a lugares en tensión. Por otro lado, nos concen, como le decía, y saben de nuestra oferta de calidad y precios competitivos. Nuestro producto más premium, el de alta gama y cinco estrellas, ya está en competencia con los de destinos como Dubai, especialmente en temporada de invierno. Nosotros nos hemos preocupado por atraer a un cliente de buen gasto, que quiera conocer otros municipios y salir del todo incluido. Y poco a poco lo vamos logrando con este mercardo.

–¿Les preocupa o han planteado algún temor por las protestas contra el Turismo?

–A nosotros nos preocupa el hecho de que les pueda estar llegando un mensaje poco real de las manifestaciones, en base a imágenes de la última concentración. Es complicado luchar contra algunos tabloides y su manera de construir el relato informativo, falseando en mi opinión las prioridades de la sociedad grancanaria en estas citas. Pero claro, si les llega son fotos de manifestantes acosando a los clientes en la playa, nos trasladan su preocupación porque siente que va contra ellos. En este sentido, hemos redoblado todos nuestros esfuerzos y contactos para transmitir seguridad y la realidad de estas convocatorias. Ahora en la mayoría de reuniones y entrevistas con medios extranjeros nos preguntan qué está pasando y si afecta a la estancia del turista, si deben estar preocupados. Nosotros les respondemos que rotundamente no. Las quejas son a la administración y al empresario y tienen que ver con cuestiones transversales del turismo, del modelo de negocio. Y, sinceramente, creo que lo están empezando a enteder. Al final contamos con el aval de más de cinco décadas de un trato exquisito. Nos conocen y aprecian. Y eso no va a cambiar. No solo quieren venir, sino que las encuestas nos dicen que están dispuestos a gastar más en su estancia y favorecer a que sus vacaciones no afecten al medio ambiente.

–¿Como se mide la importancia de este mercado para Gran Canaria?

–El británico es el cliente principal de la isla desde el ejercicio de 2022 cuando finalizaron las limitaciones de la pandemia. Entre enero y agosto, aterrizaron en la isla 682.132 clientes británicos, un +11,1% en la comparativa interanual. Mientras, se contabilizaron 472.414 pasajeros británicos durante la temporada de invierno 2023-2024, siendo esta cifra un 14% superior a la de la temporada anterior. Anteriormente, el 2023 se cerró con 947.449 +20% interanual y se espera que el 2024 alcance, al menos, el millón. Con todo, el cliente británico representa el 22% del total que llega a Gran Canaria y éste, a su vez, el 17% sobre el total de turistas británicos en Canarias. Pero insisto en que nuestro crecimiento está siendo sostenible, no tenemos la presión demográfica de otros destinos, tampoco las carencias hídricas, y estamos aún por debajo de nuestro año récord, que fue el 2017. Creo que podemos acabar este ejercicio entre los 4,5 y 4,7 millones de turistas, es decir un incremente entre el 6% y el 9%.