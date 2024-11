Con el sueldo íntegro y sin plazo, así serán los nuevos permisos retribuidos por la DANA Yolanda Díaz avanza que habrá «multitud» de causas por las que se puedan acoger a esta prestación que no está circunscrita a ninguna zona geográfica

Los trabajadores afectados por la DANA que se acojan a un permiso retribuido ante la imposibilidad de acudir a su puesto de trabajo tienen garantizado el cobro del sueldo íntegro y, de igual manera, el abono de sus cotizaciones completas. Así lo avanzó este viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una entrevista en TVE. «Los trabajadores, que estén tranquilos, porque van a percibir y cotizar por trabajo efectivo como si no hubieran hecho nada», aseguró la ministra de Trabajo.

Además, Díaz también señaló que habrá un «elenco» de causas por las que los más de 350.000 trabajadores que viven en alguno de los municipios afectados por la mayor catástrofe natural del último siglo pueden disfrutar de este permiso retribuido que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para el próximo lunes. «Además de los ERTE, vamos a complementar con una multitud de causas a la concesión de un permiso retribuido», señaló.

Algunos de los motivos por los que está justificado acogerse al nuevo permiso retribuido, son los siguientes:

-Cuando el desplazamiento pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores o interfiera en labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas, siempre y cuando no sea posible el teletrabajo.

-Cuando los trabajadores necesiten atender a sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos.

-Cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir a su puesto de trabajo.

-Cuando, como consecuencia del cierre de colegios, residencias o servicios públicos en general, tengan que hacer frente a necesidades de cuidados de familiares, etc.

Los nuevos permisos retribuidos no estarán circunscritos a las zonas afectadas por la gota fría

Para disfrutar de esta nueva prestación no será necesario, como en los ERTE o ceses de actividad, tener un periodo mínimo de cotización, tan solo tener una causa para hacerlo y tampoco tendrán que recuperar los trabajadores estos días perdidos.

La gran novedad de la que informó este viernes Díaz es que estos permisos retribuidos no tendrán fecha de finalización; es decir, se aprobarán con una fecha indeterminada» de vuelta al trabajo porque las causas son muy diferentes y habrá que esperar a que desaparezcan, pero no se puede saber cuándo. «No vamos a fijar un plazo excepto en el caso de fallecimiento, que ampliamos a cinco días desde el día del sepelio», explicó la ministra.

De esta forma, las ausencias justificadas al trabajo lo van a ser con carácter indeterminado, puesto que –tal y como precisó la vicepresidenta- «no sabemos en qué fechas vamos a tener operativas las vías de comunicación, la conectividad de los teléfonos móviles, de los teléfonos fijos, los servicios públicos tales como el agua, entre otras circunstancias que pueden impedir a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar». «Estamos ante una emergencia climática», recalcó.

Adpataciones y reducciones de jornada

En esta línea, ni los permisos retribuidos ni ninguna de las medidas laborales que se aprobarán este lunes, como los ERTE, tendrán acotación geográfica, estarán circunscritos a los trabajadores que viven en unas zonas determinadas, es decir, de los 78 municipios afectados por la DANA, porque «usted puede trabajar en la zona afectada pero vivir en un pueblo que no», aclaró Díaz, quien aseguró que los servicios públicos están «más que preparados» para poner en marcha estas ayudas.

Las empleadas del h ogar podrán acceder al paro sin periodo previo de cotización y con 'contador a cero'

Este escudo laboral que prepara el Gobierno y que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 29 de octubre incluirá también un subsidio extraordinario para empleadas de hogar, que podrán acogerse al paro «en las mismas condiciones que el resto», lo que significa que no tendrán que haber cotizado un periodo mínimo y, de igual forma, no se les restará para futuras prestaciones. Asimismo, se reactivará el 'Plan Me Cuida' que ya estuvo operativo durante la pandemia y que recoge «un proceso super largo» de reducción y adaptación de la jornada laboral para el cuidado de ascendientes o descendientes.