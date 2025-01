Nuevos modelos turísticos comprometidos con el destino y generaciones futuras

Martes, 21 de enero 2025, 23:24 Compartir

HD Hotels, referente en el sector turístico canario, continúa marcando la diferencia con propuestas que combinan innovación, sostenibilidad y bienestar. La cadena anuncia la próxima apertura de HD Lobos Natura Fuerteventura, un concepto hotelero premium diseñado para quienes buscan una experiencia única en contacto con la naturaleza. Ubicado en el privilegiado entorno de Corralejo, este nuevo hotel integra diseño contemporáneo con elementos de paisajismo eco-responsables. Desde materiales de construcción sostenibles hasta el uso de energías renovables, HD Lobos Natura ofrece no solo confort y exclusividad, sino también un compromiso firme con la protección del entorno. Además, el hotel cuenta con zonas exclusivas para adultos, como un «Organic Bar in Pool» y «Swim up Rooms» y áreas diseñadas para los más pequeños de la familia, con «Splash Park» e instalaciones adaptadas para satisfacer las necesidades de cada tipo de cliente, garantizando una experiencia personalizada y de calidad.

En Lanzarote, HD Hotels prepara el lanzamiento de HD Sensarena, un proyecto diseñado exclusivamente para adultos que eleva el concepto de sostenibilidad a su máxima expresión. Este espacio único ubicado en primera línea de playa con un Beach Club, ofrecerá una experiencia de conexión con el mar, donde el cuidado del cuerpo y la mente, junto con el deporte, se convierten en parte de una rutina que te ayuda a encontrar tu equilibrio y bienestar.

En ambos casos se ha priorizado llevar la experiencia de bienestar al más alto nivel, por lo que ambos hoteles contarán con un nuevo concepto Wellness & Spa exclusivo concebido como un espacio sensorial, donde cada detalle está pensado para promover la revitalización y el descanso. Este innovador concepto de Wellness ofrecerá opciones únicas como una zona de bienestar para aquellas personas que buscan experiencias de relajación sin interacción física, opciones de paquetes sensoriales con un programa wellness diario, así como programas especializados y experiencias transformadoras de reparación de sueño, recuperación de energías y desintoxicación de cuerpo y mente. Todas estas opciones permitirán a los clientes disfrutar de un enfoque integral del bienestar, reconectando con lo esencial de una manera totalmente revolucionaria.

Además de estas nuevas aperturas, HD Hotels sigue innovando en el ámbito del entretenimiento, la tecnología y sostenibilidad. Dentro de su marca HD SenseConnect, junto con el modelo de entretenimiento sostenible TinyFoot en el hotel HD Parque Cristobal Gran Canaria y en colaboración con Acttiv y Edu Williams, lanzan una iniciativa pionera con una experiencia inmersiva a través de videojuegos de realidad virtual. Diseñado especialmente para niños y familias, este programa promueve la conciencia medioambiental de una forma educativa y divertida, reforzando el compromiso de la cadena con la innovación de un turismo responsable.

Por otra parte, HD Hotels y Acttiv anuncian una alianza estratégica para transformar la hospitalidad y el entretenimiento. Este acuerdo, centrado en situar al cliente en el centro de las decisiones, utiliza tecnología avanzada e inteligencia artificial para personalizar experiencias y optimizar servicios.

Con todos estos proyectos sobre la mesa, HD Hotels reafirma su liderazgo en el sector turístico, estableciendo nuevos estándares de excelencia y consolidando un modelo de turismo sostenible, consciente y comprometido con las generaciones futuras.