Este artículo corresponde a la nueva newsletter 'Ajuste de cuentas', donde se ofrecerán consejos prácticos para la economía doméstica de nuestro día a día.

Las estrategias para conseguir unas vacaciones baratas se han dado la vuelta en cuestión de pocos años. ¿Quién no recuerda esperar hasta el último día, el famoso 'último minuto' para conseguir un chollo con el que después presumir ante los conocidos? «Yo lo he logrado por muy pocos euros». Ese era el trofeo. Pero aguantar al límite para conseguir un descanso económico no parece ser ahora la mejor vía en un contexto marcado por el impulso del turismo nacional y el que nos llega desde el exterior. Todo son presiones para que los precios no paren de subir.

Los últimos datos disponibles del INE revelan que el coste medio de una habitación de hotel ha superado ya los 110 euros por estancia. Los precios se siguen disparando en zonas como la Comunidad de Madrid, donde alojarse cuesta un 17% más que hace un año, o un 35% más que antes de la pandemia. Canarias, Baleares, Andalucía y Cataluña son aspiraciones que no todos los bolsillos pueden asumir. Y optar por zonas más alejadas del 'sol y playa', como el interior o el norte cantábrico, tampoco se escapan de esta vorágine turística, con precios récord.

Ante las vacaciones más caras de la historia, y con casi un 30% de las familias que admiten no poder irse ni siquiera siete días de descanso por las estrecheces económicas que aún pasan, es posible encontrar alguna fórmula de ahorro para minimizar estos costes. Ahorrarnos algo de dinero, que es de lo que se trata.

Aunque ya estamos en plena temporada alta, con medio país descansando y el otro medio a las puertas de hacer las maletas, aún es posible ahorrar hasta un 30% si sabemos movernos, comparar y elegir en el momento adecuado. Es cierto que planificar el viaje con meses de adelante puede hacer que te ahorres la subida de precios del 7% que se va a producir este verano. A más demanda del alojamiento, mayores precios se imponen. Las ofertas de última hora en temporada alta son muy difíciles de encontrar, pero no imposible. Eso sí, hay que saber adaptarse y ser flexible.

Destinos alternativos

Una parte de esa estrategia pasa por buscar las fechas y los destinos turísticos que sean menos demandados por la población. Ir a Marbella, donde el precio del hotel supera ya los 200 euros por noche, parece complicado. Pero sí existen otras zonas de costa que puede encontrar a través de los buscadores de alojamiento activando el filtro de precio. Y que la aplicación se encargue de mostrarnos posibilidades por toda España.

Evitar fechas en rojo

Por otro lado, las vacaciones que sean en los meses de temporada alta, hay mucha diferencia entre el alquiler en los días laborales y los fines de semana. Por ello, cuando no se puede cambiar el destino, es mejor cambiar las fechas para poder obtener mejores ofertas. Este verano de 2024 tiene dos fechas que deberíamos marcar en rojo para evitarlas por los costes que pueden conllevar: el Puente de Agosto, con cuatro días libres para muchos ciudadanos; y también el que tengan algunas comunidades autónomas donde el próximo 25 de julio sea festivo.

Paciencia al contratar

A medida que vayamos encontrando posibilidades de ahorro, debemos aplicar una táctica más sociológica o psicologica que puramente económica: la paciencia. El mejor consejo a la hora de encontrar un alojamiento barato, o al menos el más económico disponible, es el de saber esperar al mejor momento. Es decir, no decantarse por el primer precio que nos pueda aparecer o nos ofrezcan, sino analizar las posibles alternativas con las que podamos contar. Antes de lanzarnos a coger una oferta, hay que tener claras las intenciones del viaje, y tener en cuenta además del precio, la puntuación de los viajeros, la ubicación, la categoría del hotel o los servicios extra. También, si se reserva con suficiente antelación, se dispone del tiempo necesario para mirar las ofertas de alojamientos en las propias webs de la agencia, evitando cargos adicionales de otras páginas de contratación de alojamientos turísticos que pueden hinchar el precio.

Ahorro total de esta newsletter: de 200 euros

Ajuste de cuentas