El exgobernador Hernández de Cos, nuevo director del Banco Internacional de Pagos de Basilea

Hace apenas cinco meses que Pablo Hernández de Cos dejó su puesto como gobernador del Banco de España y dio paso a José Luis Escrivá, hasta entonces ministro del Gobierno. Y en solo cinco meses Hernández de Cos da el paso a uno de los cargos económicos más importantes a nivel internacional, el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea (Suiza).

El español, que ostentará el cargo durante cinco años ampliables, sustituirá al mexicano Agustín Carstens, que cesa en el puesto por haber cumplido 67 años. El presidente del organismo, François Villeroy de Galhau, señaló que era «fundamental» para el consejo «encontrar un líder excelente para suceder a Carstens, quien ha dirigido y transformado con gran éxito el BIS durante estos tiempos tan desafiantes».

En este sentido, definió a Hernández de Cos como una persona «de gran calibre y experiencia global», por lo que él presidente del BIS confía en que «personificará el espíritu de confianza internacional y excelencia técnica que cimenta el trabajo del BIS». «El consejo espera con mucho interés trabajar estrechamente con él cuando asuma su encargo en julio de 2025», apuntó De Galhau.

Fundado en 1930, el BIS agrupa a 63 bancos centrales de países que concentran en torno al 95% del PIB mundial. Entre sus misiones está fomentar la estabilidad financiera y monetaria a través de la cooperación internacional, además de actuar como banco central de los bancos centrales. Así, actúa como foro de debate, centro de investigación económica, entidad de contrapartida central para los bancos centrales, y agente depositario de garantías o fideicomisario en operaciones financieras internacionales.

Hernández de Cos siempre ha tenido aspiraciones internacionales: «Siempre me he sentido muy cómodo trabajando en el Banco de España y el Banco Central Europeo y, si existe la posibilidad, me gustaría continuar en ese entorno en el que he trabajado los últimos 26 años», afirmó a principios de mayo antes de dejar el cargo, ya que indicó que este tipo de puestos de responsabilidad internacional son «intelectualmente muy atractivos» y le permitirían seguir desarrollando «una actividad de política económica pública».