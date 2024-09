Siam Park recibe el galardón al mejor parque acuático de Europa

Miércoles, 25 de septiembre 2024, 13:38 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Siam Park ha sido reconocido por decimotercera vez consecutiva con el European Star Award, el galardón más prestigioso del sector de los parques de atracciones, temáticos y acuáticos en Europa. Este premio le distingue de nuevo como el Mejor Parque Acuático de Europa. El certamen, sin ánimo de lucro, fue creado por la publicación Park International Magazine con el fin de localizar y reconocer la excelencia de las empresas más prestigiosas del sector, mediante un jurado de expertos de esta área, por lo que supone una de las distinciones más valoradas en el mundo profesional.

Siam Park se ha alzado de nuevo con el número uno en el panel de ganadores pero, además, uno de sus grandes toboganes, Singha, ha sido considerado el Mejor Tobogán de Agua de Europa en esta misma edición. Esta es la tercera vez que esta vertiginosa atracción consigue este reconocimiento a su calidad y a su capacidad de sorprender al usuario.

En el podio de los Mejores Toboganes de Europa se sitúa también de forma destacada, la atracción más novedosa del Reino del Agua: la montaña rusa acuática Saifa, inaugurada en 2023.

Premio a la innovación y la calidad

Desde su inauguración en 2008, Siam Park se ha colocado entre los mejores parques acuáticos del mundo de forma constante, recibiendo las distinciones de los profesionales de su propio sector, como en este caso y de los propios clientes. Estas opiniones, recopiladas en el portal turístico Trip Advisor, le convirtieron también este verano, por décima vez, en el Mejor Parque Acuático del Mundo 2024, en la categoría Best of The Best. Una clasificación que destaca y reconoce a los mejores parques temáticos de todas las categorías, a nivel mundial.

El Reino del Agua canario en su trayectoria se ha hecho un lugar de liderazgo en los rankings más prestigiosos de la industria de los parques temáticos como los tres Park World Excellence Award, que lo coronan como el mejor parque acuático de la región EMEA, en la que se incluye Europa, Oriente Medio y África. A prinicipios de este año fue también distinguido con el Applause Award, considerado el Oscar de los parques acuáticos.