Google defiende ante el TJUE que no restringió la competencia para librarse de la multa de 4.125 millones de Bruselas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha analizado este martes el caso que enfrenta a Google y Bruselas, en el que la Comisión Europea reclama a la tecnológica que pague una multa de 4.125 millones de euros por un supuesto abuso ... de su posición dominante a través del sistema Android. Según informa la Agencia Efe, los abogados de la compañía han defendido ante el alto tribunal con sede en Luxemburgo el modelo de su sistema operativo Android, asegurando que «no restringió la competencia», sino que la «impulsó».

La 'big tech' ha defendido ante la Justicia europea que el Tribunal General de la UE –que en 2022 confirmó la sanción– cometió errores «graves y fundamentales» de Derecho. Asegura, igualmente, que el modelo de licencia libre y gratuita del sistema Android no solo no restringió la competencia, sino que dio a los fabricantes de dispositivos móviles «más libertad y oportunidades». En esa misma línea, un portavoz de la compañía ha destacado que «Android ha creado más opciones para todos, no menos, y apoya a miles de negocios de éxito en Europa y en todo el mundo» y ha subrayado que este caso «no está respaldado por los hechos ni por la ley».

El caso se remonta a abril de 2015, cuando el equipo de Competencia del Ejecutivo comunitario –liderado entonces por la danesa Margrethe Vestager– inició un procedimiento contra Google y su matriz Alphabet por haber abusado supuestamente de su posición dominante en el mercado. Se le acusaba de incorporar «acuerdos de distribución», que obligan a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda general (Google Search) y de navegación (Chrome) para que Google les diera una licencia de explotación de su tienda de aplicaciones (Play Store). Bruselas impuso entonces una multa de cerca de 4.343 millones de euros, que después redujo ligeramente a 4.125 millones, pero que sigue siendo la mayor sanción impuesta a una gran tecnológica en la UE.

A la espera de que se conozca la sentencia final, que se publicará en los próximos meses y será definitiva, el presidente Donald Trump ya ha lanzado un dardo contra Europa por «perseguir» a las compañías americanas. «Han llevado ante los tribunales a Apple y supuestamente ganaron un caso que mucha gente no pensaba que fueran grandes casos. Ganaron entre 15.000 y 16.000 millones de dólares a Apple, ganaron miles de millones a Google y ahora están detrás de Facebook. Son compañías americanas y no deberían estar haciendo esto», criticó la semana pasada en su intervención telemática en el Foro Económico de Davos.