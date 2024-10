Canarias Sin Deuda logra más de 40 millones de euros de deudas canceladas

Jueves, 10 de octubre 2024, 12:28 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad Canarias Sin Deuda ha alcanzado los 40 millones de euros de deuda cancelada. En total, desde que inició su actividad en 2020, ha ayudado a cerca de 3.000 personas a recuperar su libertad económica, liberándose de las deudas con sus acreedores.

Según datos de un estudio llevado a cabo por Canarias Sin Deuda, el 70% de los españoles posee un alto nivel de endeudamiento. Esta situación se vio agravada a consecuencia de la crisis post-pandemia. situación que también ha propiciado que cada vez más personas recurran a la Ley de Segunda Oportunidad. Los principales motivos que llevan a una situación de sobreendeudamiento son gastos importantes sobrevenidos, por la pérdida de un empleo, una enfermedad, un intento fallido de negocio o un divorcio.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada en España en 2015. Es un mecanismo legal que permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, aliviar o cancelar sus deudas cuando se encuentran en una situación de insolvencia. Esta ley busca evitar que queden atrapadas en una espiral de deudas, permitiéndoles encarrilar nuevamente su vida y, si lo desean, emprender nuevas iniciativas sin el peso de una deuda insalvable. Se trata, en resumen, de una Ley que permite entrar a cualquier persona de nuevo en el círculo económico y productivo de la economía, asunto que redunda en beneficio de todos los ciudadanos.

Los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, son, en primer lugar, ser persona física, no está pensada para empresas. Además tener más de un acreedor, ser insolvente actualmente o poder serlo dada la situación económica y de deuda en el lapso de 3 meses. Además exige que las personas que se acojan a ella no tengan antecedentes penales por delitos socio-económicos, ser 'deudor de buena fe' y no tener sanciones muy graves o graves con Seguridad Social o Hacienda, aunque aun teniéndolas se puede valorar la situación.

Sobre Canarias Sin Deuda

Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de cuarenta millones de euros a nivel nacional. Además es, desde hace años, empresa de referencia en la ley de segunda oportunidad y continúa expandiéndose con clientes repartidos por toda España.

Cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote, dando cobertura online al resto de España, ya que el procedimiento se puede realizar de forma telemática desde el área cliente de la web y desde la app de Canarias sin Deuda.

