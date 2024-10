CaixaBank inaugura 'all in one' Gran Canaria, un nuevo centro que ofrece una experiencia financiera única a 22.000 clientes La inauguración, que reunió a más de 250 personas, contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afons

Directivos de CaixaBank y autoridades durante la inauguración de 'all in one' Gran Canaria.

CaxaBank ha presentado oficialmente 'all in one' Gran Canaria, su centro financiero y económico ubicado en la calle Triana de la capital grancanaria, en un acto de inauguración que reunió a más de 250 personas, entre clientes, empresarios y representantes de diversos sectores e instituciones de la Isla. El centro es el décimo de este concepto en toda España y da servicio a 22.000 clientes.

La inauguración estuvo presidida por Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y contó con la asistencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso, así como representantes de diversos sectores sociales y empresariales, junto a otros directivos de la entidad financiera, entre los que se encontraban también Raquel Falcón, directora de 'all in one' Gran Canaria, y Miriam Falcón, directora comercial de Red de la entidad financiera en la provincia de Las Palmas.

El director territorial de CaixaBank en Canarias destacó durante el acto «el carácter innovador de este nuevo centro financiero, en el que hemos unido diseño, tecnología y conocimiento del cliente para ofrecer una experiencia exclusiva». Afonso también incidió en la vocación de cercanía y el compromiso de la entidad con el Archipiélago, «donde estamos presentes en los 88 municipios de las Islas para devolver a los canarios la confianza que depositan en nosotros».

Raquel Falcón, directora de 'all in one Gran Canaria'; Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Miriam Falcón, directora comercial de red Las Palmas de CaixaBank. C7

En el marco de la inauguración oficial, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo a cargo de los artistas de la Sala Scala Gran Canaria, así como una experiencia gastronómica.

'all in one' Gran Canaria

Con más de 2.600 metros cuadrados, 'all in one' Gran Canaria dispone de todos los elementos de diseño, tecnología y atención especializada que lo convierten en un nuevo concepto de experiencia de servicios financieros único en Europa, creado por CaixaBank con el objetivo de que la visita de los clientes se convierta en un momento especial y totalmente diferente. El espacio ofrece servicio a todos los segmentos de negocio de CaixaBank, tanto particulares como profesionales. En total, el centro cuenta con un equipo de 70 personas.

La planta baja acoge los espacios destinados a clientes particulares, comercios y autónomos. En la primera planta se ubican los centros de atención especializada para clientes de Banca Premier, Banca Privada, Wealth, Banca de Empresas y Pymes. El directorio de este nuevo espacio se completa con el Centro de Instituciones, ubicado en la quinta planta del edificio.

La oferta de servicios incluye zonas específicas de atención diseñadas para cada tipo de cliente, 29 salas para reuniones privadas dedicadas a las distintas Islas y a nombres ilustres del Archipiélago y lo último en tecnología, como cajeros de última generación y una pantalla envolvente de 84 metros cuadrados en la que se proyectan contenidos especialmente creados para el centro. Asimismo, cuenta con un avanzado sistema de auto check-in que permite identificar rápidamente a los clientes y avisar a los gestores a su llegada.

Las 'all in one' de CaixaBank son oficinas multicliente que integran especialistas de todos los segmentos, lo que permite ofrecer una experiencia ampliada al cliente. Pero, además, se diseñan asociando los valores compartidos de la entidad financiera con la sociedad en la que se ubican.

En el caso de Gran Canaria, esos valores están representados en un espacio moderno en el que la tecnología se integra con los elementos característicos de la naturaleza de las Islas Canarias: tierra, agua, aire y fuego, como inspiración y concepto arquitectónico. Un diseño que quiere reflejar valores que la sociedad canaria y la entidad financiera comparten, como compromiso, cercanía y orgullo de pertenencia.

Una experiencia integral en un espacio único

Pero, además, 'all in one' Gran Canaria supone una transformación completa de la experiencia del cliente financiero. Por ello, para ofrecer el mejor servicio se han generado diferentes perfiles profesionales que guían y orientan a los clientes de forma proactiva resolviendo sus dudas y coordinándose con los diferentes segmentos.

En 'all in one' la experiencia de la visita comienza mucho antes de llegar. Ya desde el momento en que se cierra un encuentro con el gestor, el cliente dispone en su móvil de un

sistema de avisos y notificaciones que le recuerdan su cita y le invitan a confirmarla o, si lo necesita, cambiarla. La aplicación CaixaBankNow permite ver en tiempo real la agenda del gestor y elegir el horario más conveniente.

Quienes lleguen a 'all in one' con cita previa no tendrán necesidad de guardar turno para que avisen a su gestor: el cliente podrá notificar con su móvil que ha llegado y la persona que le espera saldrá a su encuentro.

El diseño y la tecnología se combinan en 'all in one' para que la experiencia de la visita sea especial para los clientes. Las pantallas envolventes ofrecen imágenes de entornos naturales que, combinadas con el ambiente musical y la fragancia del espacio, elaborada exclusivamente para el centro, propician la sensación de llegada a un «oasis urbano». Asimismo, la distribución de espacios está pensada para que gestores y clientes puedan disponer de salas privadas de reunión y zonas reservadas para encuentros más distendidos antes de la entrevista, con servicios como degustación de café Nespresso.

Igualmente, los clientes de 'all in one' Gran Canaria podrán tener acceso online a las 'CaixaBank Talks', la programación mensual de charlas, ponencias, mesas redondas y eventos acerca de todo tipo de temas de interés que organiza CaixaBank.

El centro 'all in one' Gran Canaria está abierto al público de forma ininterrumpida de 8:30 a 18:30 de lunes a jueves, y de 8:30 a 14:30 los viernes, entre septiembre y junio. Durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre, el centro mantendrá el horario de verano de atención al público (de 8:30 a 14:30 horas).

CaixaBank, un referente en la innovación en oficinas bancarias

Para CaixaBank, la innovación en el canal oficina es una constante en su trayectoria. En 2013, la entidad fue la primera del sector que apostó por un nuevo modelo de sucursal al crear las oficinas 'Store', con importantes innovaciones tanto en el diseño, con espacios abiertos y eliminación de barreras entre gestores y clientes, como en el horario ininterrumpido de atención al público y en el modelo de atención especializada en los diferentes segmentos de banca de particulares. Actualmente, este concepto cuenta ya con más de 800 en toda España, de las que 39 están ubicadas en Canarias.

Con 'all in one', CaixaBank inició en 2019 una apuesta por crear centros financieros referentes que ofrecen a los clientes una experiencia única.

Temas

Caixabank