1.000 euros en compras caídos del 'cielo'

1.000 euros en compras, este ha sido el fantástico premio con el que ha sido galardonado el flamante ganador del concurso de 'Triana, una semana a cielo abierto'. Néstor Abrante, un joven diseñador de 29 años, ha sido el afortunado. «Acompañé a mi novia a comprar unos regalos y yo me compré un juego de mesa,» nos cuenta, «como ella tardaba un poco más, la empleada de la tienda me comentó la opción del sorteo y me descargué la aplicación de la asociación.» Néstor confiesa que él no suele participar en sorteos, «porque nunca me ha tocado nada, pero a partir de ahora pienso hacerlo siempre. ¡Sí que toca!»

Algún artículo de belleza, una visita a una tienda infantil, detalles para el hogar, una parada para reponer fuerzas y sobre todo ropa y calzado. Así han disfrutado Néstor y su pareja, Patricia Segura, de una inolvidable mañana de compras. Precisamente ella era la encargada de recoger el cheque regalo unos días antes en la oficina del Banco Sabadell en Triana, entidad que aporta la cuantía del premio, de manos de Ramón Redondo, director de Comercio Interior y Empleo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luisa Julia Quevedo, directora Regional de Canarias del Banco Sabadell, José Ángel Quintero, director de la oficina Triana - Rafael Cabrera del Banco Sabadell y Marc Llobet, secretario de la Asociación de Empresarios Zona Triana.

El concurso se enmarca en la iniciativa 'Triana, una semana a cielo abierto' que el pasado mes de octubre ofreció actuaciones musicales, teatro, talleres, exhibiciones y todo tipo de sorpresas como el sorteo en el que Néstor Abrantes resultaba ganador. Todo un éxito de convocatoria que cumplía las expectativas de sus organizadores.

«Nuestro objetivo es el de celebrar este evento dos veces al año», asegura el secretario de la Asociación de Empresarios de la Zona Triana, Marc Llobet, que adelanta aún más sorpresas, «ya tenemos el objetivo de aumentar el premio del sorteo hasta 3000 euros en el evento del mes de abril».

El gran número de centros comerciales unido al desarrollo de las ventas online han supuesto una amenaza para las zonas comerciales abiertas. Son muchos los establecimientos tradicionales y de cercanía que han tenido que cerrar sus puertas en las últimas dos décadas con el consecuente deterioro de los cascos urbanos de diferentes ciudades del territorio nacional.

«Un comercio vivo y fuerte mantiene los cascos urbanos activos y evita el abandono y deterioro de los espacios», declaran desde la Asociación de Empresarios Zona Triana. «Gracias al apoyo de instituciones como la Cámara de Comercio de Gran Canaria se logra mejorar la competitividad de estos espacios frente a los espacios comerciales cerrados y privados y nos aseguramos de que el barrio de Triana se conserve y se mantenga como le corresponde», aprovechando además ahora fechas tan cruciales para el comercio como el Black Friday y la temporada de Navidad.

'Triana, una semana a cielo abierto' está organizada por la Cámara de Comercio de Gran Canaria junto con la Asociación de Empresarios Zona Triana, dentro del marco Plan de Comercio Minorista 2024, con el apoyo de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y la colaboración de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Banco Sabadell y cofinanciado por la Unión Europea – FEDER y la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España. #EuropaSeSiente Producido por La Tournée de L´Art.