Decenas de canarios sufren un nuevo fraude con cambios de titularidad y compañía eléctrica

En esta ocasión no solo se cambia al cliente de empresa sino también se modifica la titularidad del contrato y se vincula la factura a un tercero que está pagando sin saberlo. Teresa Nakoura (afectada): «están jugando con nuestros datos»

Decenas de canarios están siendo objeto de un nuevo fraude en su contrato eléctrico. En esta ocasión no solo hay por medio un cambio de compañía eléctrica sin el consentimiento del afectado sino que hay un cambio de titularidad del contrato, de forma que la factura se vincula a la cuenta bancaria de un tercero «que paga sin saberlo». Aquí, el que sale beneficiado es el comercial que se encarga de hacer todo el 'tejemaneje' y que puede llegar a cobrar de 80 a 200 euros por este cambio, ya que el contrato se cambia a otro con unos condiciones de pago mucho más elevadas.

Hasta ahora se han detectado en Canarias varios casos y por eso desde la empresa Ecoluz Consultores, que lleva varios de ellos, se ha lanzado la voz de alarma.

Como explica su responsable, Ángel Treviño, el comercial autor del fraude realiza en primer lugar un cambio de titular del punto de suministro sin el consentimiento del propietario. En su lugar ponen el nombre y la cuenta bancaria de otra persona que suele tener varios puntos de suministro y que, si le llega la factura de uno nuevo, la mayoría de las veces no se da cuenta y paga. En segundo lugar, proceden al cambio de compañía eléctrica.

El fraude permite al comercial ganar dinero por llevar clientes a otra compañía y encima a tarifas más elevadas y deja dos víctimas: el titular del contrato que pierde el control de su suministro eléctrico y el tercero que paga sus facturas sin saberlo.

Treviño explica que el riesgo de la víctima es que «hay una amenaza constante de que se le corte el suministro eléctrico» y pueda verse sin luz de forma repentina. Además, se está dando el añadido de que las personas que se dan cuenta de este fraude no encuentran en su empresa eléctrica ayuda a la hora de tratar de descubrir en qué nueva compañía están y quién está pagando sus facturas. «La distribuidora eléctrica no está facilitando la identificación de los responsables de la estafa alegando protección de datos, lo que deja a los comerciales y empresas que participan del fraude bajo la protección del anonimato», indica Treviño.

Sergio Maccanti (afectado): «Ha sido un calvario»

Sergio Maccanti es una de las personas que ha sufrido este fraude. Desde noviembre de 2023 y hasta agosto de este año no le ha llegado ninguna factura de la luz de una vivienda en la capital grancanaria y que durante meses ha tenido vacía. Como tiene los recibos domiciliados no se dio cuenta de que no le llegaban los cobros, hasta que decidió alquilar la casa y los nuevos inquilinos le solicitaron las facturas para abonarlas. Entonces empezó «un auténtico calvario», como lo describe.

Su compañía no le facilitaba ningún dato ni le sabía aclarar en qué otra estaba y mucho menos quién estaba pagando sus facturas. Afortunadamente y después de mucha vuelta, ha conseguido arreglar su titularidad y desde esta semana ha logrado volver y tener el contrato con su compañía de siempre pero «desconoce» quién ha pagado sus últimos nueve meses de luz. «Si alguna vez alguien me dice que debo algo lo pago pero a quien corresponda tiene que actuar para que esto no suceda. Está claro que en algún lugar de la ecuación se están haciendo mal las cosas», indica Sergio.

Teresa Nakoura (afectada): «Juegan con nuestros datos»

Teresa Nakoura es otra de las personas que ha sufrido este fraude y que ha recurrido a Ecoluz. Su caso es aún más sangrante porque es la segunda vez que le ocurre. En agosto de 2023 le cambiaron de compañía sin su consentimiento y ahora, ha sufrido una modificación de titularidad y compañía. «No se lo que ocurre pero alguien está jugando con mis datos y es angustioso porque no sabes si te pueden cortar la luz en algún momento», indica. Teresa tampoco sabe quien ha pagado su luz en los meses en los que ha estado en un «limbo» eléctrico. «Estoy esperando a que llegue ahora la factura y mientras sufriendo cada dia para que no me corten la luz», manifiesta esta mujer, cuya vivienda también está en la capital grancanaria.

Consejos para evitar sufrir este fraude

Ante esta creciente problemática, desde Ecoluz Consultores se recomienda a los consumidores extremar las precauciones al compartir sus datos personales y financieros. Es crucial trabajar con empresas de confianza y reconocidas en el sector que garanticen seguridad y profesionalidad en el manejo de la información y en la gestión de contratos de suministro eléctrico.

«La situación es preocupante porque afecta la seguridad y tranquilidad de los clientes, quienes pueden verse envueltos en un problema serio sin haberlo provocado«, señala Ángel Treviño, director de Ecoluz Consultores.

«Nuestra misión es proteger a nuestros clientes, asegurando que sus contratos se gestionen de manera segura y transparente, evitando este tipo de fraudes», añade Treviño.

