– ¿El sector del plátano está inmerso en un conflicto que divide como nunca antes a los productores. ¿Qué está ocurriendo?

– El conflicto surge después de un año 2023 que ha sido muy duro y atípico, con precios muy bajos porque las producciones fueron elevadas debido a una climatología muy cálida. Esto ha puesto nerviosa a la clase política, que busca tomar medidas para solucionarlo, como es la PNL aprobada a finales de julio por el Parlamento de Canarias, pero lejos de hacerlo están fracturando al sector. Es como lanzar un disparo al aire a ver si se da a algo pero no se toca al pájaro que uno quiere.

– Pero ha habido antes años malos en el sector y no se ha producido este enfrentamiento.

– Sí, pero no como el 2023, que ha sido un año ruinoso. No se recuerda una campaña tan larga ni tampoco con una climatología tan buena para la producción de plátano. Los datos de temperaturas fueron históricos y no se espera que se repita. Luego la cosa ha cambiado y entre febrero y junio de este año los precios fueron para los agricultores muy elevados y positivos. Después, en julio y agosto han caído los precios porque son meses de bajo consumo y además, en este año, se ha dado más producción de la habitual y se superan los 5,5 millones de kilos semanales. Es algo normal. Ocurre un 70% de los años. Solo que ahora aquellos que estaban esperando para hacer ruido lo han aprovechado. Han estado rezando cinco meses para que esto ocurriera para salir a quejarse. Cuando los precios fueron buenos no dijeron nada. Han esperado a la primera ocasión en el que el mercado se ha saturado para salir con el fin de forzar a que se adopten los acuerdos de la PNL.

– ¿Es tan negativa la PNL?

– La PNL no tiene sentido desde el principio. El sector y el Gobierno de Canarias estaban negociando y había un principio de acuerdo. Estaba todo encaminado pero un pequeño grupo de presión quiso saltarse ese principio de acuerdo por la vía del Parlamento. Al final se da más peso a la comisión de Agricultura y a algunas organizaciones agrarias, que no son profesionales del plátano, ni de la comercialización. Algunas de esas organizaciones que defienden la PNL tienen cinco o diez productores plataneros cuando las OPP que forman parte de Asprocan pueden llegar a tener 2.000.

– Hay dos puntos fundamentales en la PNL que son el origen del desacuerdo en el sector: la ayuda por kilos y hectárea y los años para la revisión de esas ayudas.

– Los proponentes de la PNL aseguran que ayuda a los pequeños productores pero eso es una media verdad, que es la peor de las mentiras. La PNL propone un límite por hectárea de 65.000 kilos como máximo para recibir ayudas pero lo que se produce depende del buen hacer del agricultor y la zona en la que se esté. Las producciones varían, desde las 40.000 hasta las 80.000 kilos por hectárea, dependiendo de lo dicho. Quieren poner un tope por ayuda aunque produzcas más y lo que hacen es desincentivar la productividad de buenos agricultores. Todos aceptamos que se pongan topes pero no puede ser que afecte a muchos pequeños que son productivos. Hay que cuidar mucho ese límite que está partiendo en dos al sector.

– ¿A cuánto ascienden las ayudas?

– Las ayudas son constantes y ascienden a 140 millones de euros. Como en los últimos 30 años el sector ha crecido han entrado nuevos productores. Al ser cada vez más toca menos ayuda por kilo, y la corriente es quitar ayuda a los que tienen más productividad por hectárea para repartirlo entre todos los agricultores. Se va a quitar ayuda a muchos pequeños productores que son muy productivos. En cuanto a la revisión de las ayudas, se pretende pasar de dos a tres años y con menor peso del histórico. Esto perjudica porque ante cualquier problema de salud o de lo que sea, que varía la producción anual, aniquilas al productor.

Negociación «El Gobierno debe sentarse con el sector y negociar. Antes de la PNL había ya un principio de acuerdo»

– Por lo que se desprende de los comunicados remitidos por los productores que defienden la PNL da la impresión de que es un conflicto entre grandes, defendidos por Asprocan, y de pequeños.

– Asprocan es una asociación de organizaciones de productores (OPP) y son los votos de las OPP las que mandan. Yo, por ejemplo, soy representante de una OPP que es la que tiene más agricultores pequeños, así que a mi no me pueden convencer de que la PNL los está defendiendo. A algunos puede pero a otros pequeños no, a otros los castiga. El sistema que plantea la PNL enfrenta a unos contra otros y no está bien. Otra cosa es que haya interés en vender el conflicto como una guerra por las ayudas entre grandes y pequeños pero no es así.

– En Asprocan hay sectores a favor y en contra de la PNL.

– Sí, dentro de Asprocan hay dos entidades (OPP) que defienden la PNL y cuatro que no. Por eso, divide al sector.

– A su juicio, ¿por dónde pasa la solución? Por no aplicar la PNL y que el Gobierno se siente de nuevo a negociar con los productores de plátano?

– Está claro porque si no va a haber una guerra civil y una ruptura. Pedimos que se negocie con el sector como se estaba haciendo. Confiamos en que la PNL no se aplique porque si la mayoría de los productores estamos en contra y hay un enfrentamiento entre nosotros como no ha habido nunca en 30 años y además hay organizaciones agrarias en La Palma, Tenerife y Gran Canaria que no están de acuerdo, eso debe ponerse sobre la mesa.

– Las picas o retirada de plátanos en un momento de mucha producción para evitar una caída del precio es también criticado.

– El sistema de retirada del plátano del mercado, las llamadas picas, hay que entenderlas de forma positiva. Se llevan utilizando en Canarias durante hace más de 70 años y no podemos considerarnos tan tontos como que durante siete décadas lo hemos hecho mal. Es un sistema además autorizado por Europa que permite hasta un 5% del volumen y durante varios años. Si analizamos los últimos 10-12 años, las picas no han llegado al 2,5% y además, se han abierto últimamente mercados como el de Marruecos que ayudan a esto. También cedemos al Banco de Alimentos. El que un porcentaje se elimine para que no se hunda el mercado no lo quiere nadie pero se hace en situaciones límite, cuando todo está muy hundido para que no se hunda más y arruine a operadores, agricultores y a todo el mundo. En península también se hace con otras frutas. El problema allí es que, como no están unidos, llegan siempre tarde. En Asprocan cuando se toma la decisión de una retirada se hace por unanimidad y si una OPP no lo apoya, se bloquea. Los voceros son muy dramáticos y hacen ruido ahora para forzar que se implementen sus propuestas ante el temor de que este año sea tan malo como en 2023 pero no tiene por qué ser.

Retirada de la fruta «Las picas llevan haciéndose 70 años. No gusta pero es necesario y además Europa lo permite»

– Algunos apuntan que hay interés en retirar plátanos para colocar bananas, ya que hay productores canarios de ambas frutas.

– Es cierto que los operadores de plátano en la península también comercializan banana pero igual que otras frutas como manzanas o peras. El sistema ha cambiado y los distribuidores en la península compran a los maduradores de todo y algunos operadores canarios venden plátanos de las islas y bananas. En cualquier caso, nunca se quita el plátano para colocar banana. Las picas solo se hacen cuando el mercado está muy hundido y se hacen a nivel península con otras frutas. El problema allí es que, como no están unidos, llegan siempre tarde. En Asprocan cuando se toma la decisión de una retirada se hace por unanimidad y si una OPP no lo apoya, se bloquea y no se hace.

– ¿No sería conveniente limitar la entrada de más productores?

– Eso es algo que aprueba todo el mundo, el que nuevos productores de nueva superficie al menos durante un tiempo no tengan acceso a ayudas porque esto es parte del problema. Si siguen entrando se satura más el mercado y hay menos ayudas.

