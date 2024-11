«Aportamos visión, trayectoria y experiencia en favor de la empresa canaria»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de noviembre 2024, 21:12 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

–Constantino 13 y Aguilar Abogados se unen a Grant Thornton Canarias. ¿Qué les ha impulsado a dar este paso?

–(José Losada). Nuestra llegada al proyecto refuerza las capacidades de la firma gracias a las especialidades jurídicas que sumamos, que son el asesoramiento fiscal, económico, tributario y el área jurídico laboral. El proyecto ya venía desarrollándose con Cuyás Abogados en derecho mercantil, litigación, derecho público, administrativo, concursal y contratación; Sorben Partners en la parte de Consultoría y la potencia nacional e internacional de una firma multidisciplinar como Grant Thornton. Esta ampliación aporta más visión, trayectoria y experiencia en favor de toda la empresa canaria, que encontrarán en nuestro proyecto un verdadero one-stop-shop.

–¿Qué tienen en común todos los Socios de la renovada Firma en cuanto a servicio al cliente?

– (Atilio Rodríguez) Aparte de una experiencia contrastada y credenciales en cada una de nuestras especialidades, nos tomamos muy en serio la cercanía máxima con el cliente. Detrás de esta alianza hay ya un equipo de casi cincuenta profesionales, entre abogados y economistas, que conocemos bien el tejido empresarial canario, el funcionamiento específico de nuestras instituciones y empresas, el dinamismo de los principales sectores de las Islas y, no menos importante, el Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago.

–Ustedes traen al proyecto especialidades jurídicas muy necesarias para el tejido empresarial canario, como la laboral. ¿Creen que es momento de reducir la jornada?

– (J.L.) No creo que sea el momento apropiado para una medida así, ni tampoco el instrumento, vía modificación legal. Nuestro mercado laboral actualmente no es capaz de atender muchas de las demandas de empleo que realizan las empresas, y esto va a generar probablemente más problemas en esa misma línea. No podremos cubrir las horas que ahora dejarán de cubrir los trabajadores si implantamos esa reducción de jornada laboral. Y, además, en los borradores a los que hemos accedido no se prevén herramientas. Tendremos que agudizar nuestros sentidos, nuestra imaginación y utilizar los recursos legales ya existentes para distribuir la jornada laboral.

– ¿Hay más exigencias también en materia de control horario u otras regulaciones obligatorias para las compañías?

–(J.L.) Esperamos cambios en el registro y control de jornada, ya que habrá que dar acceso en tiempo real a la ITSS. También habrá que garantizar la desconexión digital. Además, desde el 13 de septiembre, las empresas deben adaptar los puestos de trabajo a las personas a las que se les reconozca una Incapacidad Permanente, una nueva responsabilidad adicional que tendrán que asumir.

– Las potenciales nuevas regulaciones en materia fiscal están en plena ebullición parlamentaria. Pero ¿de qué se deberían preocupar los directivos canarios en los próximos meses?

–(A.R.) Las regulaciones fiscales están siempre en el epicentro del debate político, y en un momento clave como este, con la negociación de los presupuestos en pleno trámite, es evidente que este tema tiene aún más relevancia. Para los directivos canarios, aparte de seguir de cerca esta evolución, es esencial mantener un enfoque informado y estratégico, especialmente en lo que respecta a posibles cambios en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), que siempre ha sido un pilar fundamental para la economía del archipiélago.

– La inteligencia artificial también va a irrumpir en los procesos de relación de las empresas canarias con la propia administración. ¿En qué sentido?

–(A.R.) La Agencia Tributaria (AEAT) pretende utilizar IA no sólo como una herramienta de análisis de prevención y combate del fraude fiscal, sino también como un sistema que ayude a tomar decisiones de manera autónoma, aunque con intervención humana en el proceso final. La tendencia de digitalización de este servicio público es imparable, pero plantea desafíos en relación con la protección de los derechos de los contribuyentes y la garantía de un uso responsable de la tecnología.

– El crecimiento de Canarias va bien. Algunas estimaciones lo sitúan por encima del 3% pero vosotros también tenéis datos de las expectativas de las empresas canarias medianas. ¿Son coincidentes?

– (Salvador Cuyás) Nuestro barómetro International Business Report, con datos de Canarias, muestra datos muy alentadores. Más del 70% de directivos de empresas medianas canarias es optimista respecto a la marcha de sus negocios en los próximos 12 meses. Hay muy buenas expectativas en materia de beneficios y un 60% de empresas canarias confía en seguir exportando a más países. Según nuestros datos, la coyuntura es favorable, tanto en las Islas como en la Península, y mucho mejor que en el resto de países donde encuestamos cada trimestre. Por tanto, hay que remar para aprovechar estos vientos de cola y tenerlos en cuenta en la estrategia coyuntural de nuestras empresas.

– ¿Qué otras tendencias identificáis como importantes para la empresa canaria en los próximos meses?

– (J.L.) Sin duda, el sector inmobiliario y urbanístico tienen que estar atentos a la nueva Ley del Suelo, cuyo procedimiento administrativo se ha iniciado esta misma semana, en especial en sus potenciales cambios que introducirá en las categorías de suelo industrial. Otro reto pendiente para todos los sectores es la obligatoria transformación digital y la apuesta por la innovación. En este momento ha muchos programas subvencionados disponibles para pymes canarias, como el Kit Consulting y el Kit Digital, de los que daremos detalles pormenorizados el próximo día 26 en una nueva edición del Foro Canarias, en el que estaremos todos los socios de Grant Thornton Canarias.

– ¿Hacia dónde creen que debemos orientarnos para hacer crecer más nuestras empresas dentro y fuera de Canarias?

–(S.C.) Es esencial apostar por la internacionalización, por la digitalización e innovación en sectores clave como energías renovables, turismo sostenible y economía azul, además de fortalecer la formación y retención de talento local. Esto debe ir acompañado de un marco administrativo que garantice seguridad jurídica y coherencia en la aplicación de incentivos fiscales, como los del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), evitando cambios inesperados que generen incertidumbre. La estabilidad en los criterios de estos incentivos es crucial para atraer inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el audiovisual, y consolidar un desarrollo económico sostenible en el archipiélago.

