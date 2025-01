Otro siniestro en el Bernabéu

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de enero 2025, 17:18 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

Será otro año. De momento, la maldición interminable de la UD cada vez que rinde visita al Real Madrid sigue implacable y este domingo deparó un nuevo siniestro del equipo en el Bernabéu. Cayeron cuatro pero pudieron ser, perfectamente, ocho. Por sacar conclusiones positivas de un día nefasto, todo debe quedar atrás porque su impacto termina con la jornada.

Siempre entra en las previsiones esta derrota, aunque nunca gusta un destrozo de este tamaño y menos cuando el inicio fue un pellizco al corazón. Ese rato mágico de verse por delante es lo queda, por mucho que tardara lo justo en evaporarse y dar paso a la cruda realidad porterior. Encajar una y otra vez, respirar cada vez que el VAR invalidaba más daños (hasta tres goles anulados) y sobrevivir atrás y soportando la inferioridad numérica tras la bobería de Benito, autoexpulsado con todas las de la ley.

Ampliar Moleiro, como el equipo, fue de más a menos.

A los 26 segundos de partido ya mandaba la UD en el Bernabéu. Sonaron los violines en la combinación que vino inmediatamente después del saque de centro, sin que el Madrid tocara la pelota, y que finalizó Silva, tras centro de seda de Sandro, habilitado por una gran internada de Moleiro. Ver para creer. Y después de que perdonara el empate Brahim, el propio Silva tuvo el 0-2 con una interanada por la izquierda, con pase filtrado de nuevo por Moleiro. Su trallazo se fue alto. Al minuto 4, el partido se jugaba en las áreas y ya era un tiroteo.

De más a menos

Valiente en su puesta en escena el equipo, pese al condicionante de su once experimental, con los Álex en los laterales, Herzog de central y Mármol con Javi Muñoz en el doble pivote, el paso del reloj le terminó hundiendo atrás y eso, en el Bernabéu, no supone un buen negocio. Poco tardó en salir en la foto Cillessen a intentona de Mbappé y, apenas sobrepasado el cuarto de hora, Sandro, en ayuda defensiva, pisó a Rodrygo en una esquina del rectángulo propio y cometió un penalti tan obvio como evitable. No perdonó desde el punto fatídico Mbappé y, en adelante, todo lo que vino fue un ajusticiamiento.

Ampliar Mbappé fue una pesadilla para la UD. En la imagen, ante McKenna.

Una y otra vez exhibía sus guantes el meta de la UD ante las constantes ofensivas del rival, lanzado a por la caza mayor. El 2-1 tardó poco en llegar, Brahim, a placer, tras rechazo de Cillesen, y, sin tiempo para digerir el golpe, Mbappé la mandaba a la escuadra con un escorzo majestuoso y ponía el tercero.

Ampliar Kirian, impotente ante Bellingham.

No acabó ahí el calvario de Las Palmas, ya entregada para lo que tuviera que pasar. El astro francés del Madrid, insaciable pese a su doblete, vio como le anulaban otro por medio hombro y tras consulta en el VAR, y tuvo tiempo, igualmente, para chutar al palo. Si al descanso no se llegó con una carnicería, poco faltó. No le alcanzó a la UD a competirle al vigente campeón y, lo peor, se salió de la faena demasiado pronto, mostrando una versión permeable y transparente, la que hacía muchos meses no se daba en el campeonato regular.

Martínez quiso evitar mayor escarnio y metió tres centrales, aunque la acumulación de hombres no tapó las vías de agua que dejaban a Cillessen una y otra vez ante el peligro. Unos segundos 45 minutos absolutamente prescindibles. Otra vez será.

- Ficha técnica:

4 - Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez (Lorenzo Aguado, m.87), Raúl Asencio, Antonio Rüdiger (David Alaba, m.76), Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos (Chema Andrés, m.84), Jude Bellingham; Brahim Díaz (Arda Güler, m.76), Rodrygo Goes (Endrick, m.84) y Kylian Mbappé.

1 - UD Las Palmas: Jasper Cillessen, Álex Suárez, Scott McKenna, Mika Mármol, Juanma Herzog (Benito Ramírez, m.46), Álex Muñoz (Enzo Loiodice, m.58), Kirian Rodríguez, Sandro Ramírez (Marc Cardona, m.80), Javi Muñoz, Alberto Moleiro (Manuel Fuster, m.58) y Fábio Silva (Oliver Mcburnie, m.67).

Goles: 0-1, m.1: Fabio Silva. 1-1, m.18: Kylian Mbappé, de penalti. 2-1, m.33: Brahim Díaz. 3-1, m.36: Kylian Mbappé. 4-1, m.57: Rodrygo Goes.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Colegio Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Sandro Ramírez (m.48+) y expulsó a Benito Ramírez por roja directa (m.62), de la UD Las Palmas.

Incidencias: encuentro de la vigésima Jornada de LaLiga EA Sport disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.297 espectadores. Antes del partido, Jude Bellingham recogió el premio a mejor jugador del mes de diciembre ede LaLiga.