Ruina en la locura

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de noviembre 2024, 19:41 | Actualizado 20:06h.

Pudo ganar, se vio con el empate y acabó perdiendo. Así le fue a la UD ante el Mallorca en el Gran Canaria en un partido con goles, alternativas y emoción al límite pero que se desniveló del lado visitante por una acción controvertida, con señalización de libre indirecto tras pasar por el VAR, y que lastima muchísimo al equipo, toda vez que supone un receso en su crecimiento.

Sin Moleiro de entrada, al que se extrañó y mucho cuando hubo que mirar al frente, la UD tardó en carburar ante el Mallorca que vino a lo que vino y no sorprendió: acumulación de hombres atrás y Muriqi como boya ofensiva a lo que cayera. Era un partido de paciencia y de trabajar ese balón filtrado que desatascara todo. Pero durante largo rato se jugó a lo que quiso el visitante, cómodo en su papel de verlas venir sin que se expusiera a su portero. Por ahí Campaña, Kirian y Essugo llegaron hasta estorbarse y Manu Fuster, convertido en apuesta titular y verso libre, quiso dejarse ver con alguna acción individual que culminó con remtaes desviados. Insuficiente para darle carrete al equipo, aislado arriba Silva. Sin desborde y un juego muy reducido a los pasillos centrales, la UD se vio obligada a correr y ceder metros, una partitura con la que también contaba Diego Martínez, el primero en advertir que no venía un comparsa al Gran Canaria.

La misión de aislar a Muriqi, con McKenna y Álex Suárez turnándose, trajo buen balance, pues tampoco se toleraron centros y el único que cazó el gigante balcánico lo cabeceó forzado y mal. Y desde ese cordón defensivo comenzó el elenco a conjuntarse y a aglutinar la pelota, de la que se había visto privado en el arranque. Se maneja mejor la UD cuando tiene el cuero y asume la propuesta, aunque la mejor opción, con la que pudo romper la igualdad, vino de un robo arriba que acabó en pies de Silva, luego de una magistral dejada de Kirian, y que el luso estampó en el palo con un gran derechazo cruzado. Está bendecido Silva, capaz de generar una ocasión de donde no la hay, por mucho que, en esta ocasión, por centímetros no acabara la cuestión dentro de la red. Con muy poco hizo bastante Las Palmas, cada vez más asentada y aseando una primera mitad con más bostezos que fútbol.

Silva, trabado por Costa. LaLiga

La salida de los vestuarios trajo dos desastres defensivos que el visitante aprovechó para ponerse con un 0-2 inaudito. Primero, Morey se metió hasta donde quiso, quisieron encimarle Essugo, McKenna y Álex Suárez sin evitar que centrara atrás y, tras no despejar Viti, Dani Rodríguez remató a placer en el área pequeña. Un gol de parvulario como el que llegó a continuación, con centro templado de Mojica para que Navarro fusilara a Cillessen sin que nadie le estorbara. Una ruina que dejaba a la UD en cueros.

Cambios, con pitada a Kirian de por medio cuando se retiró, y un ejercicio de fe obraron lo imposible. Un zapatazo de Essugo que se envenenó tras rebotar en un defensa y un penalti de Muriqi por manos, tan absurdo como indiscutible, levantaron de la lona al equipo para establecer un 2-2 que enloqueció al auditorio. Diego Martínez no celebró el gol de Silva y pidió cabeza a los suyos en un gesto elocuente de que le valía ese mal menor de un punto. Lo había visto todo perdido y menos era nada. Pero no, no hubo cabeza. Una acción evitable de Mata con Muriqi, VAR mediante, que provocó un libre indirecto para el Mallorca terminó embocándolo Mojica cuando no había tiempo para más. La secuencia deja a Mata celebrando la parada de Cillessen a un centro y Muriqi haciéndole una peineta. El gallego Muñiz Ruiz interpretó provocación del atacante local y las consecuencias fueron las que fueron. Ver para creer.

Ficha técnica:

2. UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Álex Muñoz (Benito, min. 61); Essugo, Campaña (Javi Muñoz, min. 61); Sandro (McBurnie, min. 89), Kirian (Mata, min. 76), Manu Fuster (Moleiro, min. 61) y Fábio Silva.

3. Mallorca: Greif; Mateu Jaume (Chiquinho, min. 86), Valjent, Raíllo (Copete, min. 71), Mojica; Robert Navarro (Mascarell, min. 76), Morlanes, Samú Costa, Darder (Valery, min. 86); Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, min. 71) y Muriqi.

Goles: 0-1, min. 46: Dani Rodríguez. 0-2, min. 56: Robert Navarro. 1-2, min. 77: Essugo. 2-2, min. 83: Fábio Silva, de penalti. 2-3, min. 90+1: Mojica.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador visitante Muriqi (min. 88) por un gesto de desconsideración a un rival. Mostró tarjeta amarilla a los locales Essugo (64), Mata (88) y Álex Suárez (90+2), y a los visitantes Morlanes (43) y Raíllo (68).

Incidencias: partido de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 22.940 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio como homenaje a las víctimas de la dana y por los recientes fallecimientos de José Miguel Pérez, expresidente del Cabildo de Gran Canaria, y de Óscar Abelleira, patrocinador histórico de la UD Las Palmas.