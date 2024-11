Pezzolessi se gana a pulso la confianza del míster tras su exhibición ante el Ontiñena

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 1 de noviembre 2024, 19:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Premio para el esfuerzo realizado durante todo el curso para un canterano como Valentín Alejandro Pezzolesi (Tenerife, 2007), pues se ha ganado la confianza del míster Diego Martínez a través de su constante trabajo a sus órdenes en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Contra el Ontiñena, fue claro dueño y señor de la banda derecha. Rápido al corte, anticipándose a jugadas rivales, proyectándose en ataque como bien sabe hacer, hasta dando una asistencia en su primer partido oficial con el primer equipo. Su pase de gol a Jaime Mata supuso el sexto de la noche, en una goleada que lo catapultó como uno de los principales artífices.

Valentín Pezzolesi empezó hace poco más de un año su andadura con el Juvenil División de Honor, un futbolista con un gran potencial y con mucho futuro de amarillo. El lateral diestro fue titular con tan solo 17 años, 6 meses y 16 días, convirtiéndose en el séptimo jugador más joven en debutar con la UD Las Palmas, adelantando a su compatriota y compañero Alberto Moleiro, entre otros.

Siendo juvenil de segundo año es titular en Las Palmas Atlético de Tercera RFEF y tras esta exhibición en Ontiñena le pone las cosas más fáciles a Diego Martínez para poder recurrir a él cuando lo estime oportuno. El canterano se mostró muy satisfecho tras el partido: «Me siento feliz por mi debut y por dar una asistencia. El entrenador me dejó caer que podría ser titular. No me lo creía. Estaba preparado para todo lo que me pidiera. Al principio estaba algo nervioso, pero me fui soltando a lo largo del encuentro. En mi casa imagino que están llorando y súper contentos, como lo estoy yo».

Diego Martínez lo reitera

El técnico amarillo subrayó que se había «alegrado tanto por Valentín como por Sergio Viera. Son dos chicos que escuchan e intentan mejorar. Cuando han entrenado con nosotros lo han hecho con muy buena actitud y la mentalidad adecuada. El talento lo tienen. Son partidos estos que no son fáciles de jugar al nivel de atención y concentración como lo hemos hecho».