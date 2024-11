La UD Las Palmas se nutre en Alemania: crecimiento y formación

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de noviembre 2024, 23:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La UD sigue creciendo y está a la orden del día. La economía del club ya no se sustena solo en lo deportivo y, como ya avisó el presidente Ramírez cuando presentó la cerveza Pío Pío («la UD es una empresa en constante movimiento que no puede depender solo de si el balón entra o no entra»). Recientemente, en Alemania, Las Palmas, con Rubén Fontes como embajador, ha seguido ampliando conceptos y adquiriendo nuevas ideas. La renovación del Gran Canaria de cara al Mundial 2030 podría ayudar a mejorar en todos los sentidos.

Fontes acudió a las jornadas organizadas por LaLiga, desde la oficina de clubes, dirigidas al área de infraestructuras de negocio. Área que, en la UD, el responsable es Rubén Fontes, así como de las instalaciones del club. El viaje, denominado 'Inteligencia de mercado', tenía como fin encontrar estrategias de explotación de los estadios, ejemplos que sirvan a los distintos clubes como inspiración, captar ideas sobre nuevos productos y desarrollos de evento para los días en los que no hay partidos. Estadios como los del Borussia Dortmund y Schalke 04 acogen unos 800 eventos anuales, que son una fuente de ingresos importante para dichas entidades.

Rubén Fontes, que acudió en representación de la UD Las Palmas, se nutrió de las ideas de los campos que visitó en su viaje a Alemania. Estuvo en el Borussia Park -campo del Borussia Mönchengladbach-, el BayArena -estadio del Bayer 04 Leverkusen-, el Signal Iduna Park -templo del Borussia Dortmund- y el Veltins Arena -cancha del Schalke 04-. Fueron representantes también del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Betis, entre otros clubes invitados.

El Mundial de 2006 disputado en Alemania propició los avances de muchos estadios de Bundesliga. Lo mismo va a pasar con el Gran Canaria, que será sede para la Copa del Mundo que se disputará en 2030. Es por ello que esa visita ha sido importante para que Las Palmas pueda visualizar qué modelos de negocio se podrían ejecutar y cómo se podrían optimizar las infraestructurar para generar negocio fuera de lo que es la parte deportiva.

Secuencia de imágenes de la visita a la Bundesliga de la UD. R.F.

«Estas visitas enriquecen a la UD porque nos enseñan a maximizar ingresos», asegura Rubén Fontes, que se volvió a la isla con conceptos que ahora espera llevar a cabo para que Las Palmas siga creciendo como entidad referente en el archipiélago.

Como ejemplos, el Schalke comenzó con 12 personas en el área de eventos y hoy son cerca de 100 personas ya. Además, Taylor Swift ofreció cinco conciertos en el Veltins Arena del Schalke 04. La hoja de ruta parece estar clara en la UD: crecer y aprovechar la infraestructura que dejará la remodelación del Estadio de Gran Canaria de cara el Mundial 2030.