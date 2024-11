Moleiro aparca su posible renovación: «Es un tema que no toca»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 6 de noviembre 2024, 09:28 | Actualizado 10:35h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Alberto Moleiro quiere una nueva victoria que siga manteniendo a los amarillos en la pelea por la permanencia. No va a ser fácil, Vallecas apretará este viernes, desde las 20.00 horas, en un partido complejo que será retransmitido en directo por las cámaras de DAZN. El Rayo Vallecano y la UD Las Palmas medirán espadas y los isleños quieren continuar sumando.

Jugar lejos de la isla siempre dificulta las tareas, pero Las Palmas confía en sacar algo positivo en Vallecas. «En su campo son muy fuertes y aprovechan ese factor, el año pasado hicimos un gran partido allí, pudiendo sacar un resultado positivo allí. Iremos con todo allí para intentar anularles y hacer nuestro mejor fútbol», comenzó el talento tinerfeño de la UD.

Su mejora es gracias al trabajo y a la madurez. Esta está siendo, de momento, su mejor temporada como profesional. «Sigo trabajando igual que antes, pero este año he tenido la fortuna de meter más goles. Me veo capacitado para marcar más, pero lo importante es sacar al equipo del descenso. Estoy convencido de que lo haremos, sea con mis goles o con los de mis compañeros», comentó Alberto Moleiro en Barranco Seco.

Cuestionado por una posible renovación dijo que «es un tema que no toca» y que el club «no se ha puesto en contacto conmigo» para ampliar el vínculo.

«Diego nos ha ayudado a conseguir esa victoria que nos libera. Ojalá que sean muchas más. Nuestro objetivo es hacernos fuertes tanto en defensa como en ataque, dejando la portería a cero es más fácil luego puntuar», continuó el futbolista amarillo.

Un golpe sobre la mesa a nivel individual y cuando la UD más lo necesitaba. «Este año considero que he dado un paso adelante, ayudando al equipo y metiendo goles. Espero dar muchos más goles, asistencias y puntos al equipo, lo de los rivales siempre ha sido igual. Soy un jugador que encaro y me atrevo, me ven con los mismos ojos. No noto gran diferencia», aseveró el tinerfeño.

¿Cómo ganar al Rayo?

«La clave será ser nosotros mismos en el campo, confiar en el que tenemos al lado. Será difícil. Son fuertes. Tenemos que hacer nuestro fútbol y ser un bloque defendiendo para sacar los tres puntos», expuso.

Para vencer en Vallecas habrá que no cometer los fallos que, por ejemplo, se exhibieron defensivamente en el Metropolitano en la derrota frente al Atlético de Madrid por 2-0. «Los primeros detalles es que todos cuidemos los detalles y nos exijamos más. Por eso llevamos ya dos victorias», indicó Moleiro en sala de prensa al ser preguntado por lo que ha cambiado con Martínez.

«Llevé el brazalete porque no quedaban más capitanes en el campo, me tocó por ser el más veterano esos diez minutos. Me sentí muy orgulloso. Me noto más maduro y tranquilo en el campo. Disfruto más del juego», dijo un Moleiro que no «piensa» en que pueda ser su último año como futbolista de la UD Las Palmas.

«Cuando llevas tanto tiempo sin ganar, nos miramos a la cara para mirar los fallos que estamos teniendo. Esa unión ha sido clave. La gente nueva se ha acoplado muy bien y es de agradecer», aclaró Moleiro.

Al mismo tiempo, Moleiro mandó un mensaje de «ánimo y fuerza» para todos los afectados por la DANA en Valencia y fue claro: «Se tenía que haber suspendido la jornada de Liga, el fútbol era secundario».