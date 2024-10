Ganar para respirar y olvidar el mal

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de octubre 2024, 17:41 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ganar. Ese verbo del que la UD Las Palmas parece haberse olvidado. El significado lo sabe, claro, por eso duele tanto la racha que atesora sumando la pasada campaña y lo que va de la presente. Son 22 partidos sin celebrar un triunfo. Pesa y mucho, tanto que se manifiesta en errores impropios, en regalos que no pueden permitirse en Primera División. Pero el conjunto isleño quiere revertir la dinámica y tumbar al Celta. Tres puntos revitalizantes que se le han negado a Carrión en este tiempo, de hecho solo suma tres de 24 posibles.

Cuando las cosas no salen, la frustración no puede vencer al corazón. La salida no debe ser jamás la rendición. Los golpes se encajan y las cuestas se suben, da igual el dolor y la fatiga. Cuando falten las fuerzas, el amor propio debe dar ese empujón para superar cualquier obstáculo en la vida. Da igual que en ocasiones no se quiera salir de la cama. Da igual que a través de la ventana solo se vea un cielo oscuro. Los mejores bailes siempre llegan bajo la lluvia. A la Unión Deportivano puede ganarle la partida la ansiedad de saberse acumuladora de 22 encuentros consecutivos sin ganar.

A Las Palmas no le queda otra que reencontrarse de una vez por todas con la ansiada victoria porque irse al parón liguero con otro revés podría ser desolador. Aun así, fuentes de la zona noble del Gran Canaria descartan su cese si cae otra derrota y aseguran que «irán con el míster hasta el final». Hay pleno convencimiento en el vestuario que así será, que se ganará y se respirará. Que el mal se irá. Que la calma reinará. Y que lo del farolillo rojo de la tabla clasificatoria quedará en anécdota al final del campeonato.

Para ello habrá que imponerse a un Celta de Vigo que este curso no sabe lo que es asaltar campo ajeno, lo que puede ser positivo o, al contrario, jugar una mala pasada a Las Palmas. Porque cuando un tal Iago Aspas tiene hambre hay que quitarle el tenedor y el cuchillo. Giráldez, técnico del cuadro gallego, resaltó el «complicado calendario» que ha tenido la UD hasta el momento en Siete Palmas, donde solo ha perdido un partido de los cuatro que ha jugado, con rivales «hipercomplejos» como el Real Madrid, Betis, Sevilla, Athletic. «De esos cuatro solo perdió contra el Athletic», halagó.

Carrión, por su parte, quiere dar a su afición una alegría antes del parón. Siente el apoyo del club y del vestuario y no parece sentir el abismo a una derrota. Ahora le toca a sus futbolistas partirse la cara por él, por el escudo y por toda la gente que se deja el alma en la grada en cada encuentro.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, McKenna, Álex Muñoz; Januzaj, Essugo, Kirian, Moleiro; Fábio Silva, McBurnie.

Celta de Vigo: Guaita; Manquillo, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán, Sotelo, Hugo Álvarez; Aspas, Williot, Borja Iglesias.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité de Cantabria).

17.30 horas, Estadio de Gran Canaria, TVC y GOL.

