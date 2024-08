«Ganamos al Madrid de Zidane y esta UD tendrá opciones con el Madrid de Mbappé»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de agosto 2024, 16:04 | Actualizado 16:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Fue el 3 de octubre de 2001, sexta jornada del campeonato, y en un Insular abarrotado. La UD, entonces dirigida por Fernando Vázquez, venía de encadenar cuatro partidos sin ganar y sin marcar un gol. Y, de repente, explosión de felicidad con goleada y triunfo ante el Madrid de Zidane, Casillas o Raúl (4-2). Hasta ahora se trata del último triunfo frente al equipo blanco. Veintitrés años han pasado y ahora llega la oportunidad de dejar esta larga travesía atrás. Jorge Larena (Las Palmas de Gran Canaria, 1981), protagonista en este recordado precedente y autor de uno de los tantos, es el primero que confía y estará en el Gran Canaria animando con esa esperanza.

-Ya es hora de volver a ganarle al Madrid..

-Ha pasado mucho tiempo, aunque es verdad que la UD ha tenido una larga travesía por Segunda y un par de años en Segunda B. Pero sí, a ver si nos llevamos una alegría.

-¿Qué recuerda de aquella noche en la que le metieron cuatro al Madrid de Zidane?

-Fue increíble. Para empezar, la magia del Insular, tan cercano, tan caliente, tan especial. Venía el Madrid que, como ahora, era claro favorito. Tenían a Zidane... Un equipazo. Todo salió perfecto porque, además, nos adelantamos pronto y nunca fuimos perdiendo. Marcó Lago, empató Munitis, luego hago yo el 2-1 y Zidane anota el 2-2. Después Rubén se encargó de redondearlo todo con dos golazos.

Jorge e Iván Campo, durante el partido. Juan Carlos Alonso

-Asumió con 20 años la responsabilidad de tirar un penalti a aquel equipazo y con Casillas bajo palos. ¿Cómo vivió ese momento de tensión?

-Iván Campo me hizo el penalti y Orlando Suárez me preguntó si quería tirarlo. Le dije que sí. Me sentía con confianza. Ya se sabe que si marcas eres el héroe y si no, quedas señalado. Pero entró y fue una celebración increíble, con la familia en el estadio y una afición que nos daba una fuerza tremenda. Me emociona recordarlo. Cada vez que viene el Madrid salen las imágenes por la televisión, la gente te lo recuerda...

-¿Cuál fue la clave de que creyeran entonces en que era posible, que no tuvieran complejos frente a un rival que acabó siendo campeón de Europa?

-Al final, por mucha diferencia que haya de presupuesto y de nombres, en el campo son once contra once. Y es más fácil ganar jugando en casa que en el campo del rival. Nosotros salimos con mentalidad y concentración. El 1-0 nos vino genial y, al descanso, con 2-2, sabíamos que estábamos haciendo muchas cosas bien, que debíamos seguir así. Incomodamos al Madrid con transiciones rápidas, corrimos muchísimo, estuvimos muy bien en líneas generales. Tuvo mucho mérito el equipo y acompañó esa suerte que es tan necesaria contra contrarios de tanta calidad.

-Aquella UD pudo con el Madrid de Zidane. ¿Podrá la actual con el de Mbappé?

-Seguro que la UD va a tener sus opciones. Ya hemos visto que el Madrid, con el equipazo que tiene, no pudo ganar en Mallorca y contra el Valladolid le costó. Creo que la UD tiene argumentos para hacerle daño al Madrid. Por supuesto, todo pasa por no cometer errores y hacerlo todo bien, evitar dejar espacios, tener cuidado con las pérdidas de balón. Los tres delanteros del Madrid tampoco son agresivos en la presión y eso puede venir bien. Creo que es clave mantenerse en el partido, no venirse abajo si ellos marcan. Frente al Sevilla se mostró ese carácter que es tan importante y la capacidad de reaccionar. Pero espero que sí, que la UD pueda hacer un gran partido e ir a por la victoria.

Así formó la UD la última vez que ganó al Madrid, allá por 2001. De pie, de izquierda a derecha, Samways, Edu Alonso, Nacho González, Schürrer, Olías y Ángel. Agachados, Paqui, Josico, Jorge, Pablo Lago y Orlando Suárez. Juan Carlos Alonso

-¿Cuando se da una derrota tan dolorosa como la de Leganés lo mejor que puede pasar es que toque en suerte un equipo como el Madrid?

-Si la UD es capaz de ganarle al Madrid la alegría va a ser total en jugadores y aficionados. Claro que también tienes el riesgo de perder, que es lo normal cuando te enfrentas a ellos. Hubo muchas cosas que me gustaron del equipo en Leganés. La primera mitad debió terminar con dos o tres goles para la UD por las ocasiones generadas. Luego es verdad que se bajó el rendimiento y faltó concentración. Si se corrigen esos detalles seguro que veremos un bloque más fuerte y completo.