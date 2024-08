Álex Suárez: «Ganarle al Real Madrid pasa por ser valientes y no tenerles miedo» El defensa central de la UD confía en las opciones propias para sacar algo positivo en el partido de este jueves, en el Gran Canaria, a las 20.30 horas

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de agosto 2024, 09:25

«Ganarle al Real Madrid pasa por ser valientes y no tenerles miedo». Así de contundente comenzó Álex Suárez la rueda de prensa previa frente al Madrid, este jueves a las 20.30 horas.

Cuestionado por las molestias que arrastró luego del partido en Butarque, Suárez respondió: «Bien, me encuentro bien. Lo del otro día fue una molestia sin importancia. Estoy listo y a disposición del míster» para el partidazo del jueves.

En lo que respecta al encuentro frente al Leganés, Suárez admitió no haber estado a la altura de las circunstancias en la segunda mitad: «Sentimos frustración tras no haber ido ganando al descanso. En la primera mitad no concretamos y en la segunda nos precipitamos. El Leganés aprovechó sus ocasiones. Esto nos enseña en lo que tenemos que mejorar».

Después de un año brillante, Álex se ha consolidado en el eje de la zaga junto a Mika Mármol, y ante este tipo de partidos, ya sabe cómo hay que parar a delanteros de la talla de Vinicius o Mbappé: «La clave está en no tenerles miedo. Jugarles de tú a tú. Es un duelo once contra once. Vamos a ir a por ellos desde el inicio».

Álex Suárez en la rueda de prensa previa al choque contra el Real Madrid. Cober

Habló también del marcaje grupal, necesario para este tipo de choques: «Las ayudas son fundamentales en estos partidos porque en los uno contra uno ellos son muy buenos. Se trata de un trabajo de grupo, no tenerles miedo pero estar cerca unos de otros. Usaremos nuestras armas para frenar las suyas».

«Considero que ante un equipo de este nivel hay que ser valientes. Aunque te encierres te pueden marcar en cualquier momento. Tenemos que ser nosotros mismos si queremos sacar algo positivo», explicó el central grancanario.

Por último, fue cuestionado por qué aún el equipo no carbura como se esperaba: «Somos muchos jugadores nuevos. La idea es buena, los entrenamientos son sanos pero es verdad que tenemos que trabajar en ello para sacar nuestra mejor versión», concluyó el defensa que apunta a titular el jueves.

