Bordalás anula a una UD que solo mordió cuando el reloj decía basta

En el fútbol no siempre gana el mejor ni el que más propone. El deporte rey, a veces, es traicionero y premia al que maneja mejor las artimañas. La UD quiso jugar y el Getafe, a base de faltas y pérdidas de tiempo, se llevó los puntos. Los de Bordalás golpearon primero con un gol de Coba y ampliaron la cuenta gracias a Mayoral. Recurrió tarde Diego Martínez a la calidad de un Januzaj (1-2) que recortó distancias con un gol de bandera. Los amarillos no pudieron con el parapeto montado por los visitantes. Con el tiempo de descuento, salió la raza, pero el reloj dijo basta.

La contienda arrancaba con susto. Una imprecisión de Herzog, que se colocaba como lateral derecho, nada más pitar el árbitro, y McKenna, tuvo que obligar a Cillessen a apagar el fuego cuando el Getafe se disponía a marcar. En la alineación figuraba un Marvin que se lesionó en el calentamiento, lo que hizo que Diego Martínez pusiera a Herzog como lateral derecho.

Essugo, que superó las molestias que venía acarreando, trataba de hacerse fuerte en la sala de máquinas amarilla, pero, en una de esas, se confió y Uche le robó la pelota yendo al suelo. Aleñá, en el mano a mano, disparó fuera por poco. Estaba avisada ya la UD. Iba a tener que dar más si quería la victoria.

El paso de los minutos dibujaba un camino lóbrego para Las Palmas, que no lograba imponer su ritmo ni dominar el juego. Todo lo contrario, el conjunto de Bordalás, con sus armas y artimañas, se encontraba cómodo. Moleiro no daba señales de vida, Sandro tampoco cogía vuelo y Fábio Silva se perdía en peleas con un Alderete que le estaba dando por todos lados. La primera ocasión para los isleños llegó con una tímida rosca de Kirian Rodríguez desde fuera del área que escupió sin mayores apuros David Soria.

Kirian dispara a portería.

Fábio Silva falla un penalti

Tras el intermedio, Martínez movió ficha. Sacó a Manu Fuster por Juanma Herzog y retrasó a Javi Muñoz. Quería más fútbol ofensivo el preparador gallego, sabedor de lo enrocado que estaba siendo el encuentro. Moleiro probaba fortuna y se encontraba con Soria. En el rechace pedía penalti el propio Fuster. Sigan, dijo el colegiado. Sí que iba a pitar uno sobre Sandro Ramírez, que rompió a Alderete con un recorta tras un pase de seda de Fuster. No vio la luz Fábio Silva. Se agigantó Soria para negar el gol al portugués en la pena máxima.

Tras fallar Silva el penalti, Las Palmas recibió un mazazo demoledor. Un centro de Peter Federico, desde la banda defendida por Mika, y con una peinad de Uche, permitió que Coba subiera el 0-1 al marcador en el minuto 71 del partido. Había perdido la marca Javi Muñoz y Cillessen, pese a tocar la bola, no pudo evitar que se colara en su portería.

Con el resultado favorable, pocos manejan mejor los tiempos como Bordalás. Nada distinto propuso la UD. Ni los cambios -entraron Marc, Enzo, Mata y Januzaj- ni el aliento de la grada pudieron revertir el desenlace. Al contrario. Mayoral, en el 85, colocó el 0-2 tras un pase de Coba. Muchos palos, poco fútbol. Así se iba a llevar el Getafe los tres puntos de Gran Canaria.

No entendió Las Palmas hasta casi el final del choque que debía subir pulsaciones para igualar el músculo madrileño. Januzaj, que saltó al césped sin tiempo para nada, clavó en la escuadra el 1-2 en una volea magistral. No hubo tiempo para más. Se ahogó en la orilla la UD, que no ha empezado el 2025 sonriendo.

-Ficha técnica-

1. Las Palmas: Cillessen; Herzog (Manu Fuster, min. 46), Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Essugo (Loiodice, min. 80), Javi Muñoz (Januzaj, min. 87); Sandro (Jaime Mata, min. 80), Kirian, Moleiro; y Fábio Silva (Marc Cardona, min. 80).

2. Getafe: Soria; Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Aleñá (Peter, min. 63), Milla, Arambarri, Coba (Sola, min. 90); Uche y Bertug (Mayoral, min. 63).

Goles: 0-1, min. 70: Coba. 0-2, min. 86: Borja Mayoral. 1-2, min. 88: Januzaj.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Essugo (min. 46) y Álex Suárez (82), y a los visitantes Arambarri (16), Milla (64) y Coba (82).

Incidencias: partido de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 23.698 espectadores.