Las asignaturas pendientes tras dos semanas de pretemporada

Iván Martín Chacón Marbella (enviado especial) Domingo, 21 de julio 2024, 18:55

Finaliza la segunda semana de pretemporada en Marbella y la plantilla de la UD Las Palmas aún no está del todo confeccionada de cara a la temporada 2024-25. Y es que después de las salidas de Aarón Escandell, Julián Araujo, Saúl Coco, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Sergi Cardona, Maxi Perrone, Munir El Haddadi y Cristian Herrera, la directiva amarilla se ha puesto el mono de trabajo para dar forma a un nuevo bloque. Casi creando un nuevo equipo con hasta diez fichajes. Todavía con el futuro de Valles en el aire.

Las altas de para este curso son Jasper Cillessen y Dinko Horkas en portería, Viti Rozada y Álex Muñoz en los costados, Manu Fuster e Iván Gil para la medular. Jaime Mata e Iván Cédric, delanteros para un equipo nuevo. Además, se les ha hecho un nuevo contrato al polivalente Marvin Park y a José Campaña para que continúen ligados a la UD Las Palmas una temporada más. Según el presidente, Miguel Ángel Ramírez, aún quedan dos o tres incorporaciones.

Pero si hay algo que preocupa en los esquemas de Luis Carrión es la defensa. La salida lucrativa de Saúl Coco al Torino ha dejado huérfana la plaza del central junto a Mika Mármol. En su debut, lo que más evidenció el equipo amarillo fue los problemas en la retaguardia. La dirección deportiva busca un central de garantías que complemente la solidez defensiva, la buena salida de balón y la rapidez de Mika Mármol en el eje de la zaga. Urge un defensor alto, robusto y fuerte con las características de Saúl Coco.

Lo cierto es que Enrique Clemente no tiene nivel para jugar en Primera División, el chico lo intenta y da todo de sí para ir mejorando en la faceta defensiva pero no está a la altura de sus compañeros del centro de la zaga. Seguro le buscarán una salida. Junto a él, está Juanma Herzog, que aún está por ver si tendrá o no ficha con el primer equipo, Álex Suárez y Mika Mármol, que se postula como un fijo en el once titular.

Sin embargo, en las bandas hay overbooking. El costado derecho puede estar ocupado por Marvin Park, Álex Suárez, así como Viti Rozada que procede del Real Oviedo y Carrión tiene su confianza depositada en él. Por el lado izquierdo se postula como favorito Álex Muñoz, pero verá una dura competencia en Benito Ramírez y Daley Sinkgraven. El holandés tiene todas las papeletas para salir de la entidad amarilla antes del término del mercado estival.