Nadal renuncia a Wimbledon y jugará en Bastad

Enric Gardiner Madrid Jueves, 13 de junio 2024, 14:25

Como era de esperar, Rafa Nadal no jugará este año Wimbledon. El balear renunció este jueves al tercer Grand Slam del año y se concentrará en la tierra batida para preparar los Juegos Olímpicos.

La disposición del calendario ha imposibilitado la presencia de Nadal en el All England Club, donde jugó cinco finales seguidas y ganó los títulos de 2008 y 2010. Su última participación data de 2022, cuando llegó a semifinales pero no pudo disputarlas por una rotura abdominal. El escaso tiempo entre Wimbledon (1 al 14 de julio) y los Juegos (27 de julio) ha provocado que Nadal haya decidido saltarse la gira de hierba, la más peligrosa para el cuerpo por los movimientos que requiere, y se haya concentrado en el polvo de ladrillo, superficie que trabaja desde que en marzo se diera de baja del Masters 1.000 de Miami.

Eliminado en primera ronda por Alexander Zverev, a la postre finalista, en Roland Garros, el español lleva varios días entrenando sobre arcilla en su academia de Manacor y participará en el torneo de Bastad (Suecia), del 15 al 21 de julio, como preparación para París.

«En mi rueda de prensa tras Roland Garros me preguntaron por mi verano y desde entonces he estado entrenando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos de París, mi última cita olímpica. Con este objetivo en mente, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra hasta entonces», explicó en un comunicado Nadal.

«Esta es la razón por la que no jugaré en Wimbledon. Me da mucha pena no poder vivir el gran ambiente y el increíble torneo que siempre estará en mi corazón. Para preparar los Juegos, jugaré en Bastad, un torneo en el que estuve a principios de mi carrera y donde me lo he pasado muy bien tanto dentro como fuera de la pista», añadió el de Manacor.

Cuarta presencia en Bastad

Nadal ha jugado el torneo de Bastad, de categoría ATP250, en tres ocasiones. Lo disputó en 2003, siendo el número 61 del mundo con 17 años, cuando perdió en cuartos de final contra Nicolás Lapeentti; en 2004, cuando cayó ante Gastón Guadio también en cuartos, y en 2005, cuando se hizo con el título, al vencer por el camino a Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo y Thomas Berdych, entre otros.

Con la inscripción en Bastad hecha, queda por saber si Carlos Alcaraz se unirá a Nadal en Suecia y si tendrán la oportunidad de probarse en dobles antes de los Juegos, donde serán una de las parejas de la delegación española. El murciano dijo, tras ganar el título en Roland Garros, que su decisión de jugar o no antes de la cita olímpica dependerá de sus resultados en la incipiente gira de hierba, donde competirá en Queen's y Wimbledon, defendiendo 2.500 puntos por los dos títulos de 2023.