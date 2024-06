Alcaraz y la magia de repetir en Wimbledon

Enric Gardiner Madrid Sábado, 29 de junio 2024, 18:02 | Actualizado 18:26h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los focos puestos sobre Carlos Alcaraz han cambiado. Hace un año era un aspirante más, un chico con un puñado de partidos sobre hierba y con un sorprendente título en Queen's, poniendo en entredicho la hegemonía del siete veces campeón en Wimbledon Novak Djokovic, que además venía de ganar los dos Grand Slams disputados en 2023.

Este año, las tornas han cambiado. Es Alcaraz el que aterriza en Londres con Roland Garros en el cinturón, con la presión de convertirse en el sexto tenista en lograr el doblete París-Londres y coronado ya como especialista de una superficie en la que solo ha jugado veinte encuentros.

«Tras el año pasado en esta gira de hierba, a lo mejor me toman como más favorito, pero intento no tomarlo de esa manera», respondió este sábado el español en rueda de prensa. «Perdí en los octavos de Queen's y eso demuestra lo difícil que es jugar en hierba, moverse bien, darse cuenta de cómo hay que actuar. Todo puede pasar. Venimos con confianza por los entrenamientos que he hecho. Me estoy sintiendo bien, pero no nos metemos nada de presión extra de tener que hacer lo mismo que el año pasado».

Las palabras de Alcaraz llegan después de seis días de entrenamientos en el All England Club en los que ha jugado con Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Grigor Dimitrov. Con todos ellos ha disputado sets de entrenamiento y con todos ellos ha demostrado estar listo para competir. La temprana eliminación en Queen's no disparó las alarmas de necesitar más encuentros y Alcaraz decidió resguardarse en su equipo, no pedir exhibiciones y calentar junto a los mejores del mundo en las canchas en las que se jugará el torneo.

Cuadro asequible

En la central, la que no pisaba desde que levantara el título el año pasado, le ganó un set a Medvedev, semifinalista en 2023, en el paso definitivo para estar listo para el debut de este lunes. Volverá a la Catedral para respetar una de las tradiciones de Wimbledon; el campeón es el encargado de abrir la acción en la central (lunes, 14:30 hora española).

Su rival será el estonio Mark Lajal, 262 del mundo y que ha hecho una fase previa espectacular para ganarse el derecho a estar en su primer Grand Slam. El cuadro es, a priori, de los más sencillos que ha tenido en los últimos tiempos, con duelos amables hasta los cuartos de final, cuando el gran escollo es el alérgico a la hierba Casper Ruud o un Tommy Paul que viene de ganar Queen's, pero que solo ha estado entre los ocho mejores de un Grand Slam en un ocasión, en el Abierto de Australia 2023.

A partir de semifinales los obstáculos brotan, como es lógico, con Jannik Sinner en unas posibles semifinales y Novak Djokovic en la final. Dos retos para un Alcaraz que defiende 2.000 puntos y la posibilidad de unirse a Rod Laver, Björn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer y Djokovic como los únicos hombres en completar el llamado 'Channel Slam', es decir, ganar Roland Garros y Wimbledon de seguidos.

Al ser preguntado por sus rivales, Alcaraz rápidamente apuntó a Sinner, semifinalista en 2023 y ganador de Queen's hace una semana, y a un Djokovic al que calificó de «superhumano». «Se lo dije, que lo que está haciendo es de ser un superhumano. Es asombroso el tiempo de recuperación que ha tenido. Apenas dos semanas, dos semanas y media, pero que ya está jugando sets y puntos a un nivel muy alto».

El serbio contó que no ha tenido ninguna recaída estos días y que su rodilla está bien. Su cuadro es sencillo también, al menos hasta cuartos de final, donde se podría cruzar con Alex de Miñaur o con Hubert Hurkacz, que ya le puso en apuros el año pasado, pero Djokovic viene con hambre, con cero títulos este año y sin saber si esta será la última oportunidad que tenga para igualar los ocho entorchados en la Catedral de Federer.